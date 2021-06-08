Пляжі, замки та озера: сезон відпочинку в Хорватії почався з великими знижками на путівки

Які ціни на тури в європейську країну в червні

Відпочинок в Хорватії для українців на початку літа стає більш доступним. Правила в'їзду в країну залишаються одними з найпростіших в Європі: туристам досить підтвердити бронювання готелю або оренду апартаментів.

Також днями в країні пом'якшили умови в'їзду: тепер негативний результат ПЛР-тесту буде взятий до уваги, якщо він зроблений протягом 72 годин замість 48. Перепусткою буде служити також підтвердження про повністю завершену вакцинацію, повідомив посол України в Республіці Хорватія Василь Кирилич.

Туристичний сезон в Хорватії починається в червні, і попит на відпочинок серед українців вже є, розповів у коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура. За його даними, ще в травні багато турів в цю країну вже були розпродані.

Тури в Хорватію пропонують мінімум 15 туроператорів з різними заявленими обсягами перевезення, пишуть в профільному виданні "Майстер туру". При цьому на найближчі дати у напрямку спостерігається "цінопад", що може бути результатом конкуренції серед туристичних компаній.

Скільки коштують тури в Хорватію з вильотом у другій половині червня і що варто подивитися в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Фото: Місто Дубровник в Хорватії (pixabay.com)

Що подивитися в Хорватії під час відпустки: головні локації

Відпочинок в Хорватії влітку - це море і найчистіші пляжі Адріатичного моря. Однак туристи, вирушаючи в цю країну з пакетними турами або самостійно, намагаються відвідати якомога більше красивих місць країни. Адже в Хорватії красива архітектура з червоними дахами, багато стародавніх будівель, мальовнича природа.

Наприклад, обов'язково варто побачити Плітвицькі озера - це унікальна природна пам'ятка Хорватії, лісовий заповідник з каскадом з 16 озер, з'єднаних водоспадами. Під час відвідування цього національного парку туристам можна ходити тільки по дерев'яних доріжках, щоб не завдати шкоди природі. Любителі захоплюючих дух краєвидів вибирають екскурсії до бухти Завратниця неподалік від міста Ябланац.

У списку архітектурних must visit - романтичне середземноморське місто Шибеник із собором святого Якова, історичний центр Загреба з колоритними старовинними вуличками. Або красиві міста – Задар з римськими руїнами та унікальною храмовою архітектурою, Карлобаг, Спліт.

Фото: Плітвіцькі озера (pixabay.com)

У колишньому піратському місті Оміш туристів крім моря приваблює красива річка Цетіна, що йде в гори й каньйон. У семи поселеннях Каштела варто погуляти вуличками зі старовинними замками вздовж узбережжя.

Цього року влада Хорватії вирішила більше розвивати туризм на островах, де простіше дотримуватися правил безпеки під час пандемії. Всього в країні більше тисячі островів, але заселені тільки 47. Решта безлюдні або вважаються скелями.

Одні з найпопулярніших у туристів островів – Хвар з колоритною забудовою з червоними дахами. Або острів Брач - з наймальовничішим пляжем в Хорватії - Златні Рат. Для сімейного відпочинку підходить острів Млет, а для активного і динамічного – острів Корчула.

Фото: Собор Святого Якова в Шибенику (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок в Хорватії в другій половині червня

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "Сніданок" у провідних туристичних компаній на дати з 12 червня і вибрали найнижчі ціни.

У мережі агентств "Happy rest" найдешевший варіант розміщення - в 2* готелі в Поречі за 18 568 гривень з вильотом 12 червня, в 3* готелі в Цриквениці можна провести тижневу відпустку за ціною від 20 808 гривень з вильотом 12 червня, в 4* готелі в Ровіні - від 23 033 гривень, а в 4* готелі в Макарській - від 25 264 гривень з вильотом 13 червня. В 5* найдоступніший варіант розміщення - на курорті Умаг за 33 935 гривень з вильотом 12 червня.

У компанії "Farvater" тиждень в 3 * готелі в Умазі обійдеться в 19 128 гривень (558 євро) з вильотом 12 червня, в 3 * в Трогірі - від 29268 гривень з вильотом на ту ж дату. В 4 * готелі у Врсарі можна відпочити за ціною від 24 455 гривень на ту ж дату, від 25 160 гривень в 4* готелі на курорті Градац з вильотом 17 червня, на 40 євро дорожче - в Поречі з вильотом 12 червня.

Фото: Пляж Златні Рат на острові Брач (facebook.com/zlatni.rat.bol)

У мережі агентств "Поїхали з нами" 7 ночей в готелі 3* в Трогірі обійдуться в 30638 гривень з вильотом 17 червня, в Шибенику - від 36455 гривень з вильотом на ту ж дату, в 4 * в Макарській рив'єрі - від 28 522 гривень з вильотом 17 червня, на острові Брач - від 38 462 гривні на ту ж дату, в 5* готелі в Умазі – від 42 558 гривень з вильотом 12 червня.

Нагадаємо, нещодавно Україна оновила правила в'їзду і дозволила вакцинованим туристам в'їжджати без ПЛР-тестів.

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