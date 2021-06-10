Адриатика и южный колорит: туры в Албанию в июне предлагают дешевле, чем весной
Летом ожидается новый рекорд по числу туристов из Украины
Туристические страны одна за другой снимают карантинные ограничения, чтобы привлечь иностранцев на свои курорты летом.
На днях в колоритной балканской стране – Албании – отменили все карантинные ограничения для зарубежных туристов. Начиная с июня, путешествующим не нужно ни предъявлять ПЦР-тесты, ни отправляться на 14-дневный карантин.
Впрочем, для украинских туристов таких требований и не было. Албания считалась одной из 5 самых открытых для туризма стран мира в период пандемии. Но для туристов из Греции и Северной Македонии некоторое время действовало требование двухнедельной самоизоляции после въезда в страну.
Теперь для посещения Албании не нужны ПЦР-тесты на коронавирус, тесты на антитела, как и сертификат о вакцинации. Впрочем, иностранным туристам настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию в аэропорту не менее 1,5 метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение COVID.
Новое популярное направление
Албания – в числе стран, которые первыми открыли границы для наших туристов после пандемии, а в 2021 году отдых в этой стране может стать чрезвычайно популярным, считают эксперты. Это направление становится привлекательным по ценам, качеству отдыха и условиям въезда.
Фото: Албания привлекает ценами на отдых (unsplash.com/olga budko)
"Въезд без ПЦР-теста и визы - очень привлекательные моменты. Первый чартер в этом году полетел как никогда рано: в конце апреля. Туристы сами звонят и спрашивают именно Албанию", - рассказала в комментарии РБК-Украина основательница туристической компании "SPA&Travel Expert" Александра Панамарчук.
Албания славится не только приветливыми жителями, двумя морями – Адриатическим и Ионическим, горами, природой, вкусной едой с морепродуктами, но и шикарными видами, говорит она.
"За прошлый год Албанию посетило так много наших туристов, что там открыли Почетное Консульство Украины. В этом году, судя по количеству рейсов, рекорд будет побит", - отметила специалист интерес украинцев к этой стране.
Как рассказал РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко, Албания еще сохраняет свою уникальную атмосферу и не превратилась в стандартную туристическую локацию.
По его мнению, в Албании больше возможностей "пропитаться" культурными особенностями, пообщаться с местными жителями и поесть местной еды, которая более оригинальная и не так адаптирована под туристов, как в соседних странах.
"С одной стороны, страна европейская, адриатическая, много пересечений по культуре, с другой – иная, мусульманская", - описывает он местные особенности.
Фото: Достопримечательности Албании (pixabay.com)
Сколько стоит отдых в Албании летом
Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтрак" у ведущих туристических компаний на даты с 13 июня и выбрали самые низкие цены.
У туристической компании "Гамалия" провести неделю на курорте Влера по самой низкой цене можно в 2* отеле за 15097 гривен с вылетом 13 июня, в 3* отеле в Дурресе – по цене от 16 092 гривен с вылетом 15 июня, в 4* отеле в Дурресе – по цене от 17 497 гривен с вылетом на ту же дату. Отпуск в 5* отеле в Дурресе обойдется в 23 707 гривен с вылетом 13 июня, а в Саранде – от 26720 гривен на 15 июня.
У компании "Пилигрим" можно отдохнуть в 3* отеле на курорте Дуррес по цене от 15 231 гривны с вылетом 15 июня, во Влере – от 15 827 гривен с вылетом 18 июня, в Ксамиле – от 16205 гривен с вылетом на ту же дату, в Саранде – от 16 302 гривен.
Фото: Курорт Влера (booking.com)
Самое дешевое размещение в 4* отеле на выбранные даты можно найти в Дурресе – по цене от 15451 гривен с вылетом 15 июня, в Химаре отдых обойдется в 17 130 гривен. В 5* отеле в Саранде можно провести неделю по цене от 22 475 гривен, а в Шенджине з от 24 733 гривен с вылетом 15 июня.
У сети туристических агентств "Поехали с нами" самый доступный по цене тур – в 4* отель во Влере – за 16 549 гривен с вылетом 13 июня, в Дурресе в 3* можно отдохнуть по цене от 17 122 гривен, в 5* - от 27 101 гривны на курорте Влера с вылетом на ту же дату.
К слову, отдохнуть в Албании на майские праздники было значительно дороже – неделя отпуска в 3* отеле для двоих обходилась по цене от 19 тысяч гривен.
Напомним, ранее мы писали, что сезон отдыха в Хорватии начался с большими скидками на путевки.
Также мы рассказывали, как не попасть в неловкое положение на отдыхе в курортных странах.