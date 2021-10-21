60 тисяч туристів на день: на курортах Анталії триває рекордний наплив відпочивальників

На популярному Анталійському узбережжі Туреччини в цьому році відпочили рекордно багато туристів. Тільки за 17 днів жовтня кількість прибулих пасажирів в аеропорту перевищила 1 мільйон осіб, повідомляє Turkiye Turizm.

Всього ж з початку року в Анталію повітрям прибуло більше 8 мільйонів туристів. Оскільки сезон ще не закінчився, турпотік на курорти Середземного моря в Туреччині продовжує зростати.

Скільки коштує провести відпустку в курортній країні в останні тижні оксамитового сезону - в матеріалі РБК-Україна.

Турпотік у регіоні зріс на 162%

За даними Управління культури і туризму провінції Анталія, кількість туристів, які прилітають в місто, продовжує зростати з продовженням туристичного сезону. Вражають також масштаби "туристичного буму".

Фото: Туристка в Аланії на Анталійському узбережжі (booking.com)

Наприклад, з минулого року турпотік тільки в цей регіон Туреччини з інших країн виріс на 162% - більш ніж в два з половиною рази. Якщо в 2010 році з січня по 17 жовтня курортну провінцію відвідали 3 мільйони 70 тисяч 854 чоловік, то в 2021 році – 8 мільйонів 38 тисяч 761 іноземних гостей.

Незважаючи на більш прохолодні температури і відносно "осінню" погоду з температурою повітря близько 30 градусів і води в морі 24-26 градусів, яку в Туреччині називають "жовте літо", туристи продовжують активно бронювати готелі.

Тільки за 17 днів жовтня Анталію відвідали 1 мільйон 22 тисячі 481 людей - у середньому 60 тисяч туристів на день. Це в два рази більше, ніж у 2020 році. Тоді в аеропорт курортного міста прилетіли 498 тисяч 540 туристів з 1 по 17 жовтня.

До слова, наприкінці вересня в Анталії вже рахували туристів, які прибули за 9 місяців 2021 року. Тоді озвучили цифри в 7 мільйонів 16 тисяч 276 осіб. З них 85% пасажирів прилетіли з туроператорами - з пакетними турами чартерними рейсами. Кожен сьомий турист, згідно статистики, був з України.

Фото: Пляж в Анталії (unsplash.com/atif-zafrak)

Готелі накрутили ціни, але все одно забиті туристами

Готелі Анталії в жовтні 2021 року підняли ціни майже на 20% порівняно з 2020 роком. А на 9-13% подорожчали готелі в Стамбулі, Ізмірі і Муглі.

"Сезон перевершує наші очікування. Минулого року Анталія прийняла 3,5 мільйона туристів. До кінця 2021 року турпотік може перевищити планку в 9 мільйонів. Жовтень проходить бурхливо", - розповів виданню Turizmajansi генеральний директор однієї з мереж готелів Корхан Алшан.

Він зазначив, що готелі мережі переживають "найкращий жовтень з 2019 року".

"Незважаючи на подорожчання номерів, ми спостерігаємо 95% завантаженість. У вересні ми досягли показника заповнюваності до 80%", - розповів топ-менеджер у вересні про подорожчання в готелях мережі.

Фото: Готелі на узбережжі подорожчали на 20% (booking.com)

Скільки коштують тури в Анталію на осінні канікули

Анталійське узбережжя - курортна зона, де найтепліше море в кінці сезону і великий вибір готелів з басейнами із підігрівом.

Ми перевірили вартість відпочинку на двох з авіаперельотом і страховкою в останні тижні жовтня в період шкільних канікул і в перший тиждень листопада – в готелях з харчуванням "все включено".

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" тиждень в 3* готелях в Сіде і Аланьї можна провести за ціною від 11253 гривень з вильотом 24 жовтня, в 4* в Кемері – від 11807 гривень з вильотом 28 жовтня. У 5 * готелі в Аланьї - від 14279 гривень (453 євро) з вильотом 24 жовтня.

У компанії Farvater - тиждень в 3* готелі в Сіде можна провести за ціною від 11253 гривень з вильотом 24 жовтня, в 4* готелі в Кемері – від 12 тис.гривень. У 5 * готелях в Кемері і Сіде – від 15 тис.гривень з вильотом 24 жовтня.

За даними misto.travel, в останні дні місяця в Туреччині можна відпочити ще дешевше - наприклад, з вильотом 29 жовтня тури коштують від 336 євро за двох в 3* готелях на курортах Аланія, Кемер і Сіде.

Нагадаємо, ми писали, що нещодавно у Туреччині відкрили масштабний підводний парк на місці боїв за Дарданелли.

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