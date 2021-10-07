Готелі дорожчають. Ціни на курортах Туреччини різко підскочили в кінці сезону: скільки коштує відпочинок

Попит на путівки в країну в жовтні залишається високим

Вартість відпочинку в Туреччині невпинно зростає, всупереч пандемії. Ціни на проживання в готелях ростуть зі швидкістю 10% на місяць. Саме таке подорожчання готелів на курортах Туреччини зафіксували у вересні.

При цьому готельєри відзначають: попит на путівки в цьому місяці залишається на високому рівні, і туристів не бракує. Особливу популярність серед українців цього року заслужило анталійське узбережжя.

У чому причина коливання цін на відпочинок в Туреччині й у скільки обійдуться тури для українців – в матеріалі РБК-Україна.

Які курорти Туреччина подорожчали найбільше

За даними Turizmdatabank, у вересні 2021 року середнє зростання вартості проживання в готелях за ніч - на 9,92%.

"У вересні 2021 року зміна "нічних" цін показала безперервну тенденцію до зниження у зв'язку з поширенням COVID. Однак за останні три місяці відбулося невелике відновлення", - йдеться в повідомленні організації.

Фото: У Туреччині багато популярних туристичних локацій (unsplash.com/youssef-mohamed)

У вересні найбільший стрибок у цінах торкнувся найпопулярнішої курортної локації - Анталії. У перший місяць осені 2021 року ціни в готелях на анталійському узбережжі зросли на 19,47 %. Для порівняння - у 2020 році вартість проживання в Анталії підвищилася тільки на 10,45%.

На другому місці - Ізмір. Тут готелі підвищили ціни на 12,73% у вересні 2021 року. На третьому - Мугла на Егейському морі - зростання вартості проживання в готелях склало 9,56%, а розміщення в готелях Стамбула подорожчало за місяць на 8,81%.

Такі цифри значною мірою пов'язані з витком інфляції. Згідно з даними статистики, істотно зросли витрати готелів: на харчування – на 28%, на напої – на 16%, на персонал – на 26,5%, на електрику і технічне обслуговування – на 13-15%.

Анталія продовжує бити рекорди: українців - понад мільйон

В Анталії підбили підсумки туристичних потоків за останніх три роки. В даними видання turizmgunlugu.com, за 9 місяців 2021 року в аеропорт курортної провінції прибули 7 мільйонів 16 тисяч 276 людей. З них 85% пасажирів - з туроператорами.

Фото: Готель у Туреччині (Марина Казакова/для РБК-Україна)

Із загального числа прибулих – понад 1 мільйон українців. Це у два рази більше, ніж у 2019 і 2020 роках. При цьому турпотоки з усіх інших країн тільки скорочувалися. Зростання числа туристів цього року було тільки з України - 57%, і Сербії – 7%.

"Ми розуміємо, що сезон перевершує наші очікування. Якщо розглядати в цілому, торік Анталія прийняла 3,5 мільйона туристів. У 2021 році ми перевалили за 7 мільйонів. Схоже, що до кінця року турпотік перевищить планку в 9 мільйонів. Жовтень минає бурхливо", — розповів виданню Turizmajansi генеральний директор однієї з мереж готелів Корхан Алшан.

Він зазначив, що готелі мережі переживають "найкращий жовтень з 2019 року". За два останні роки вони підняли свої ціни на 20%.

"Попри це, ми спостерігаємо 95% завантаженість. У вересні ми досягли показника заповнюваності до 80%. Хороший продукт з правильною ціновою політикою миттєво винагороджуються", - пояснив топ-менеджер подорожчання в готелях мережі.

Фото: Пляжі на морі в Туреччині (Марина Казакова/для РБК-Україна)

Скільки коштують тури в Туреччину в жовтні

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "все включено" у провідних туристичних компаній на дати з 14 жовтня і вибрали найнижчі ціни.

У компанії "Farvater" відпочинок в 3 * готелі в Кемері, Сіде, Аланії стартує від 12,5 тис. гривень (403 євро) з вильотом 18 жовтня, в 4* готелі ціни стартують з цих же сум, великий вибір турів за ціною – від 13,5 тис. грн. У 5-зіркових готелях тиждень у жовтні можна провести за ціною від 16 тис.грн - з вильотом від 18 жовтня.

У компанії "Гамалія" - тури в Аланію починаються з 12,5 тис.грн – в Аланії з 4* готелі з вильотом 20 жовтня. У 5* готелі в Сіде можна відпочити за ціною від 16 тис.грн з вильотом 19 жовтня.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" тиждень в 4* готелях Кемера обійдеться від 13 тис.гривень, в 5* - від 16,5 тис. грн в Сіде з вильотом 20 жовтня.

Відзначимо, ми писали, за якою ціною можна поїхати в тури на Покрову за кордоном.

Також повідомлялося, що на Кіпрі оголосили про знижки для туристів в жовтні.