300 євро та безкоштовне житло. Як допомагають українцям, які рятуються від війни в Італії

Найчастіше українські біженці їдуть в Мілан, Рим і Болонью
Станом на початок квітня через війну Росії проти України до Італії прибули вже 72 тисячі біженців з нашої країни.
Останні дані ООН показують, що щонайменше чотири мільйони жителів України покинули свої будинки через війну. Тільки в Італію в країну в'їхало близько 71 940 осіб, з них 37 082 жінки, 6 661 чоловіків та 28 197 неповнолітніх дітей.
На початку війни до Італії з України щодня приїжджало понад 3000 осіб, але потім темпи прибуттів сповільнилися. Уряд Італії виділив 428 млн євро на допомогу тим, хто рятується від вторгнення Росії.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, які умови для наших громадян розробили в Італії, куди звертатися за допомогою в країні й які виплати українцям передбачені в цій країні.
Днями в Італії прийняли рішення, згідно з яким захист українських біженців в країні діятиме протягом одного року (з можливістю продовження до 1 року) і забезпечує проживання, медичне обслуговування, доступ до житла, ринку праці та освіти.
У МВС країни оголосили, що головними пунктами призначення, куди прямує більшість українських біженців, стали великі міста:
Більшість українців, за даними влади, знайшли житло у родичів або знайомих, а інших приймають спеціальні центри й служби МВС Італії, повідомляє Schengenvisainfo.com.
Фото: Папа Франциск зустрічається з біженцями з України під час щотижневої загальної аудієнції 30 березня 2022 року у Ватикані (Getty Images)
В Італії створені центри допомоги біженцям. Вони розташовані у місцях найбільшого зосередження громадян України, які змушені рятуватися від війни.
Для українців в країні будуть передбачені грошові виплати. Очікується, що ці фінансова допомога охопить до 60 000 осіб протягом трьох місяців після їх прибуття в країну до кінця грудня цього року.
Влада Італії видала "спеціальний указ по Україні", яким створено до 15 000 додаткових місць прийому за підтримки сектора нерухомості та релігійних установ: при розміщенні кого-небудь в таких муніципальних центрах влада платить власникам місць розміщення близько 30 євро на людину на день.
В уряді анонсували зустріч між регіональними урядами й главою цивільної оборони Фабріціо Курсіо для з'ясування ситуації з прийомом біженців.
"З одного боку, ми просили створити фінансові внески сім'ям, які приймають українців. Оскільки, якщо ця "мережа" завалиться, то виникнуть проблеми. І тоді ми просили - і були почуті - про більший мінімальний середній внесок на кожну людину, розміщену в спеціальних місцях", - зазначили в уряді.
Фото: Зоопарк в Неаполі безкоштовно прийняв українських дітей та їх сім'ї, які покинули Україну після російського вторгнення 24 лютого (Getty Images)
В Італії також виділять 52 мільйони євро регіональним урядам протягом року, щоб допомогти забезпечити доступ українців до національних служб охорони здоров'я. Виплати будуть пропорційні кількості біженців в кожному регіоні та охоплять до 100 тисяч осіб.
Українцям буде надано посвідку на проживання строком на 12 місяців. Це дасть їм доступ до охорони здоров'я, ринку праці, освіти та деяких соціальних допомог.
Прем'єр-міністр Маріо Драгі 29 березня підписав указ, згідно з яким буде встановлено тимчасовий захист і допомогу для біженців, які прибувають з України. Указ слідує за рішенням саміту Європейської ради про режим тимчасового захисту наших громадян в ЄС.
Йдеться про громадян України та третіх країн, які користуються міжнародним захистом, і членів їх сімей. Поліцейські управління отримають право видавати українцям посвідку на проживання.
Начальник цивільного захисту Фабріціо Курсіо також підписав контракт зі спеціальним фондом, що передбачає "щомісячні внески" у розмірі 300 євро на кожного біженця з України протягом максимум трьох місяців, повідомляє Euroactiv.
Портал VisitUkraine.today розмістив інформацію про те, що робити українцям, які щойно прибули до Італії.
1. Залежно від регіону, в який ви прибуваєте, заповніть форму посольства/консульства України в Італії:
Для регіонів Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise - заповніть форма;
Для регіонів Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle D'aosta, Veneto – форма;
Для Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia - форма;
Фото: Біженці з України в Італії (Getty Images)
2. Перевірте наявність і дійсність свого закордонного паспорта. При необхідності зверніться в Посольство України в Римі або генеральні консульства України в Мілані або Неаполі:
Посольство України в Італії (Консульський відділ) +393519886823 Roma, via Monte Pramaggiore, 13;
Генеральне консульство України в Мілані+393487254038 Milano, via Ludovico di Breme, 11;
Генеральне консульство України в Неаполі +393277364822 Napoli, via G. Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int.5-6;
3. Протягом 48 годин після в'їзду в Італію у відділенні санітарної служби (ASL) за місцем проживання зробіть тест на SARS-CoV-2. У тому ж відділенні санітарної служби отримайте код STP (або карту SSR для дітей та вагітних жінок): це дасть доступ до системи медичного обслуговування.
Протягом 5 днів після здачі тесту необхідно дотримуватися режиму самоспостереження з обов'язковим носінням маски типу FFP2.
Крім того, до 31 березня 2022 ви можете користуватися громадським транспортом, щоб дістатися до закладів охорони здоров'я та/або закладів медичного обслуговування, до місця проживання або до іншого місця, наданого в користування та проживання.
У салоні транспорту обов'язкове носіння маски типу FFP2 і пред'явлення довідки з негативним результатом молекулярного тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години, або тесту на антиген за 48 годин.
Нагадаємо, раніше ми писали, як українцям допомагають у Португалії.
Також стало відомо, на яку допомогу можна розраховувати українським біженцям у Великій Британії.