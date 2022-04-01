300 евро и бесплатное жилье. Как помогают украинцам, которые спасаются от войны в Италии

Чаще всего украинские беженцы едут в Милан, Рим и Болонью
По состоянию на начало апреля из-за войны России против Украины в Италию прибыли уже 72 тысячи беженцев из нашей страны.
Последние данные ООН показывают, что по меньшей мере четыре миллиона жителей Украины покинули свои дома из-за войны. Только в Италию в страну въехало около 71 940 человек, из них 37 082 женщины, 6 661 мужчина и 28 197 несовершеннолетних детей.
В начале войны в Италию из Украины ежедневно приезжало более 3000 человек, но затем темпы прибытий замедлились. Правительство Италии выделило 428 млн евро на помощь тем, кто спасается от вторжения России.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие условия для наших граждан разработали в Италии, куда обращаться за помощью в стране и какие выплаты украинцам предусмотрены в этой стране.
На днях в Италии приняли решение, согласно которому защита украинских беженцев в стране будет действовать в течении одного года (с возможностью продления до 1 года) и обеспечивает проживание, медицинское обслуживание, доступ до жилья, рынка труда и образования.
В МВД страны объявили, что главными пунктами назначения, куда направляется большинство украинских беженцев, стали крупные города:
Большинство украинцев, по данным властей, нашли жилье у родственников или знакомых, а других принимают специальные центры и службы МВД Италии, сообщает Schengenvisainfo.com.
Фото: Папа Франциск встречается с беженцами из Украины во время еженедельной общей аудиенции 30 марта 2022 года в Ватикане (Getty Images)
В Италии созданы центры помощи беженцам. Они расположены в местах самого большого сосредоточения граждан Украины, которые вынуждены спасаться от войны.
Для украинцев в стране будут предусмотрены денежные выплаты. Ожидается, что эти финансовая помощь охватит до 60 000 человек в течение трех месяцев после их прибытия в страну до конца декабря этого года.
Власти Италии издали "специальный указ по Украине", которым создано до 15 000 дополнительных мест приема при поддержке сектора недвижимости и религиозных учреждений: при размещении кого-либо в таких муниципальных центрах власти платят владельцам мест размещения около 30 евро на человека в день.
В правительстве анонсировали встречу между региональными правительствами и главой гражданской обороны Фабрицио Курсио для выяснения ситуации с приемом беженцев.
"С одной стороны, мы просили создать финансовые взносы семьям, принимающим украинцев. Поскольку, если эта "сеть" рухнет, то возникнут проблемы. И тогда мы просили — и были услышаны — о большем минимальном среднем взносе на каждого человека, размещенного в специальных местах", — отметили в правительстве.
Фото: Зоопарк в Неаполе бесплатно принял украинских детей и их семьи, которые покинули Украину после российского вторжения 24 февраля (Getty Images)
В Италии также выделят 52 миллиона евро региональным правительствам в течение года, чтобы помочь обеспечить доступ украинцев к национальным службам здравоохранения. Выплаты будут пропорциональны количеству приехавших беженцев в каждом регионе охватят до 100 тысяч человек.
Украинцам будет предоставлен вид на жительство сроком на 12 месяцев. Это даст им доступ к здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.
Премьер-министр Марио Драги 29 марта подписал указ, согласно которому будет установлена временная защита и помощь для беженцев, прибывающих из Украины. Указ следует за решением саммита Европейского совета о режиме временной защиты наших граждан в ЕС.
Речь идет о гражданах Украины и третьих стран, пользующихся международной защитой, и членах их семей. Полицейские управления получат право выдавать украинцам вид на жительство.
Начальник гражданской защиты Фабрицио Курсио также подписал контракт со специальным фондом, предусматривающим "ежемесячные взносы" в размере 300 евро на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев, сообщает Euroactiv.
Портал VisitUkraine.today расместил информацию о том, что делать украинцам, которые только что прибыли в Итали.
1. В зависимости от региона, в который вы прибываете, заполните форму посольства/консульства Украины в Италии:
Для регионов Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise – заполните форму;
Для регионов Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle D’Aosta, Veneto – форма;
Для Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia - форма;
Фото: Беженцы из Украины в Италии (Getty Images)
2. Проверьте наличие и действительность своего заграничного паспорта. При необходимости обратитесь в Посольство Украины в Риме или Генеральные консульства Украины в Милане или Неаполе:
Посольство Украины в Италии (консульский отдел) +393519886823 Roma, via Monte Pramaggiore, 13;
Генеральное консульство Украины в Милане+393487254038 Milano, via Ludovico di Breme, 11;
Генеральное консульство Украины в Неаполе +393277364822 Napoli, via G.Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int.5-6;
3. На протяжении 48 часов после въезда в Италию в отделении санитарной службы (ASL) по месту проживания сделайте тест на SARS-CoV-2. В том же отделении санитарной службы получите код STP (или карту SSR для детей и беременных женщин): это даст доступ к системе медицинского обслуживания.
В течение 5 дней после сдачи теста необходимо придерживаться режима самонаблюдения с обязательным ношением маски типа FFP2.
Кроме того, до 31 марта 2022 вы можете пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до учреждений здравоохранения и/или учреждений медицинского обслуживания, до места проживания или до другого места, предоставленного в пользование и проживание.
В салоне транспорта обязательно ношение маски типа FFP2 и предъявление справки с негативным результатом молекулярного теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа, или теста на антиген за 48 часов.
Напомним, ранее мы писали, как украинцам помогают в Португалии.
Также стало известно, на какую помощь можно рассчитывать украинским беженцам в Великобритании.