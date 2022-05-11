До 100 тисяч українців. У Туреччині озвучили позитивний прогноз на літо

Туристичні компанії в Туреччині борються з наслідками війни в Україні, адже обидві країни постачали найбільшу частину туристів на курорти.

За прогнозами турецьких туроператорів, українців в цьому сезоні може прибути до 100 тисяч осіб – переважно, жінок і дітей.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на DW.

Які туристи відпочиватимуть у Туреччині

На липень і серпень в турецьких готелях зараз практично немає бронювань з Росії, кажуть місцеві готельєри. Цього року росіян може прилетіти до 1,7 мільйона - третина від торішнього числа.

"Раніше росіяни прилітали в Анталію чартерними рейсами, але це більше неможливо, ми намагаємося знайти рішення. Раніше ми приймали від 5000 до 9000 гостей в день - у травні цього року ми очікуємо близько 500", - розповів про вплив санкцій проти авіації РФ глава асоціації гідів Анталії Мурат Ялчин Ялчинкая.

Крім перельотів, виникла проблема з російськими кредитними картками, які більше не працюють за кордоном.

Фото: Відпочинок у Туреччині на морі (pixabay.com)

При цьому в Туреччині сподіваються, що відвідувачі з Німеччини компенсують відсутність російських і українських туристів. Цього року німців на курортах буде на 40% більше, ніж у 2021-му. На 50% може зрости число туристів з Великої Британії, на 60% - з Польщі. Також все більше гостей прибувають з Ірану.

Як українці можуть потрапити на відпочинок до Туреччини

Вже зараз українські турагенти пропонують організувати українцям за кордоном відпочинок з дітьми в Туреччині за низькими цінами.

На турецькі курорти можна дістатися авіарейсами з європейських країн. Наприклад, переліт на крилах Ryanair з Братислави в Даламан можна знайти за ціною 33 євро в обидві сторони (31 травня). З перельотом з Кишенева до Туреччини пакетний тур для мами з дитиною обійдеться в 500 доларів.

Фото: З України можна буде поїхати в Стамбул автобусом (pixabay.com)

Крім того, з 27 травня з України планують запустити автобусні чартери в Анталію через Стамбул (туроператор "Альф"). Час у дорозі - 30-36 годин. Вартість квитків в одну сторону - від 3850 гривень (Одеса) до 4250 гривень (Київ, Умань). В обидва боки - 4050 - 4350 гривень.

Нагадаємо, ми писали, що в Туреччині європейці відмовляються селитися в готелях з росіянами.