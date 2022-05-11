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До 100 тысяч украинцев. В Турции озвучили позитивный прогноз на лето

Фото: Отдых в Турции (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Как попасть на турецкие курорты из Украины и других стран

Туристические компании в Турции борются с последствиями войны в Украине, ведь обе страны поставляли наибольшую часть туристов на курорты.

По прогнозам турецких туроператоров, украинцев в этом сезоне может прибыть до 100 тысяч человек – в основном, женщин и детей.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на DW.

Какие туристы будут отдыхать в Турции

На июль и август в турецких отелях сейчас практически нет бронирований из России, говорят местные отельеры. В этом году россиян может прилететь до 1,7 миллиона - треть от прошлогоднего числа.

"Раньше россияне прилетали в Анталию чартерными рейсами, но это больше невозможно, мы пытаемся найти решение. Раньше мы принимали от 5000 до 9000 гостей в день - в мае этого года мы ожидаем около 500", - рассказал о влиянии санкций против авиации РФ глава ассоциации гидов Анталии Мурат Ялчин Ялчинкая.

Помимо перелетов, возникла проблема с российскими кредитными картами, которые больше не работают за границей.

Фото: Отдых в Турции на море (pixabay.com)

При этом в Турции надеются, что посетители из Германии компенсируют отсутствие российских и украинских туристов. В этом году немцев на курортах будет на 40% больше, чем в 2021-м. На 50% может возрасти число туристов из Великобритании, на 60% - из Польши. Также все больше гостей прибывают из Ирана.

Как украинцы могут попасть на отдых в Турцию

Уже сейчас украинские турагенты предлагают организовать украинцам за границей отдых с детьми в Турции по низким ценам.

На турецкие курорты можно добраться авиарейсами из европейских стран. Например, перелет на крыльях Ryanair из Братиславы в Даламан можно найти по цене 33 евро в обе стороны (31 мая). С перелетом из Кишенева в Турцию пакетный тур для мамы с ребенком обойдется в 500 долларов.

Фото: Из Украины можно будет поехать в Стамбул автобусом (pixabay.com)

Кроме того, с 27 мая из Украины планируют запустить автобусные чартеры в Анталью через Стамбул (туроператор "Альф"). Время в пути – 30-36 часов. Стоимость билетов в одну сторону – от 3850 гривен (Одесса) до 4250 гривен (Киев, Умань). В обе стороны – 4050 - 4350 гривен.

Напомним, мы писали, что в Турции европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами.

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