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Ізоляція навіть в Туреччині. Європейці відмовляються селитися у готелях із росіянами

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Вівторок 10 травня 2022 14:00
Ізоляція навіть в Туреччині. Європейці відмовляються селитися у готелях із росіянами Фото: Туристи на відпочинку в Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристи з РФ вимагають забезпечити їм охорону на курортах

Російських туристів в Туреччині ізолюють від мандрівників з інших країн. Туроператори також стали пропонувати послугу з охорони відпочивальників із Росії.

Про це Travel РБК-Україна повідомляє з посиланням на Ratel.kz.

Готелі в Туреччині відчувають різке падіння турпотоку через війну в Україні. Туроператори намагаються залучити туристів з інших країн, але стикаються з жорсткими вимогами щодо "готелів без росіян".

"Європейські агентства Німеччини і Данії уточнюють: в якому готелі відпочиватимуть росіяни? І просять відразу розділяти готелі – в цьому відпочиває Україна, якщо зможе цього літа прилетіти, а в цьому - росіяни. І там, де росіяни, щоб нікого іншого не було", - розповідають виданню представники туроператорів.

Відзначається, що в Туреччині і раніше були окремі готелі умовно для європейських туристів і для вихідців з пострадянських країн. Однак останнім часом відпочивальників все-таки селили разом.

"Зараз же вимога поділу прийняла ультимативну форму - "якщо поруч будуть росіяни, ми будемо відмовлятися від броні", - пояснюють фахівці.

Ізоляція навіть в Туреччині. Європейці відмовляються селитися у готелях із росіянами

Фото: Росіяни відпочиватимуть в Туреччині з охороною (unsplash.com/dragana-novoselska)

Тим часом, російські туристи почали запитувати охорону при заселенні. При цьому просять, щоб охоронцями були громадяни Туреччини, а не росіяни.

"Інакше в разі конфлікту все на нас повісять, а з турками все буде законно", - описують ситуацію в туризмі в Туреччині.

Туроператори зв'язалися з людьми, які займаються охоронною діяльністю – це місцеві спортсмени. З кінця квітня в переліку послуг з'явилася нова опція. Орієнтовна вартість охорони однієї сім'ї росіян - від 100 до 300 євро на добу.

Нагадаємо, ми писали, що Туреччина прийматиме росіян, незважаючи на війну в Україні.

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