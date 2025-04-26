10 міст із найкрасивішими будинками у світі: вам точно захочеться їх побачити
Шукаєте місце, де краса не лише у музеях, а й на кожному кроці? Є міста, в яких будинки самі по собі – витвори мистецтва. Від старовинної готики до футуристичних форм – ці місця вражають навіть тих, хто бачив багато.
Які 10 міст варто відвідати, щоб побачити найгарніші будинки у світі, розповідає РБК-Україна.
Є міста і містечка, де будинки не просто дають дах над головою, а - справжні витвори мистецтва. Тут кожна вулиця - мов сцена, кожна деталь - мов нота у симфонії часу.
Від суворих середньовічних укріплень до яскравих балконів з квітами - ці місця зберігають історію у камені й фарбі, у стилях, формах і кольорах.
Представляємо добірку з десяти найбільш вражаючих населених пунктів, краса яких підкорила серця мандрівників з усього світу.
Біргу, Мальта
Колишня столиця Мальти, що стала символом мужності під час Великої облоги 1565 року. Біргу - це фортифікації, вузькі вулички, і надзвичайна гра світла на кам’яних фасадах, особливо коли місто відкривається з боку моря.Біргу, Мальта (Фото: Україна Інкогніта)
Бібері, Британія
Англійська ідилія з казок - селище Бібері у графстві Глостершир. Кам’яні котеджі кольору меду, затишна Арлінгтонська вулиця й атмосфера, що переносить у світ Толкіна.Арлінгтонська вулиця (Фото: Вікіпедія)
Тоскана, Італія
Італійські борго - це як винні келихи на мапі Тоскани. Кожне селище - жива історія, в якій архітектура злилася з ландшафтом. Тут немає одноманітності - лише краса в деталях і турбота про збереження спадщини.Центральна площа Сієни (Фото: Вікіпедія)
Гент, Бельгія
Казкове бельгійське місто, яке вражає середньовічною архітектурою, прихованою у лабіринтах вулиць і каналів. У кожному будинку - готика, у кожному повороті - дух старовини.Гент, Бельгія (Фото: Euroways Ukraine)
Вісбю, Швеція
Місто троянд і руїн на острові Готланд - Вісбю. Мох на стінах, стародавні залишки мурів і квіткові арки створюють враження подорожі в інший час.Панорама Вісбю (Фото: Вікіпедія)
Міконос, Греція
Біло-синій рай у серці Егейського моря. Міконос блищить на сонці, мов дорогоцінна прикраса, де чистота і витонченість місцевої архітектури стають способом життя.Вид від млинів (Фото: Вікіпедія)
Лондон, Англія
Британська столиця - не лише про велич, а й про інтимність. Вікторіанські колони, тихі садочки, елегантна простота - все це формує архітектурну душу Лондона.Лондон, Британія (Фото: Euroways Ukraine)
Сан-Франциско, США
Символ міста - Вікторіанські будинки на вулиці Steiner. Після оновлення одного з них у 60-х, почалася справжня хвиля відродження району, перетворивши його на візуальну легенду.Будинки "Розмальовані леді" (Фото: Shutterstock)
Картахена, Колумбія
У цьому карибському місті балкони стали обличчям дому. Місцеві мешканці змагаються в красі прикрас, створюючи унікальні візуальні історії, що оживають над вулицями Старого міста.Картахена, Колумбія (Фото:: Мандрія)
Кольмар, Франція
Французький Ельзас зі своїм Кольмаром - як мандрівка в історію стилів. Готика, бароко, рококо і класика живуть тут пліч-о-пліч, особливо в районі Petite Venise, де річка віддзеркалює фахверкові фасади.Кольмар, Франція (Фото: Вікіпедія)
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Для написання цього матеріалу було використано такі джерела: Вікіпедія, Мандрія, TourGuide, Hochu.ua, Україна Інкогніта, Euroways Ukraine.