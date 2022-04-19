"Дорожче за Київ та Ізраїль". Яке житло здають в оренду на заході України

В перші тижні війни Львів та інші міста на заході України зустріли величезний наплив втікачів від обстрілів у інших регіонах країни. Винайняти житло для біженців стало "квестом", багато хто скаржився на захмарні ціни на оренду.

У квітні потік людей змінився в інший бік – з поверненням українців у рідні міста знизився попит і ціни на квартири та кімнати.

TRAVEL РБК-Україна перевірило, скільки коштує житло в західних обласних центрах через півтора місяці війни.

Львів – недорогі квартири знаходять через знайомих, які повертаються додому

Якщо у березні про Львів скаржилися в соцмережах, що "пристойні" квартири у центрі коштували кілька тисяч доларів на місяць, а "вбиті" однокімнатні стартували з 10 тисяч гривень, то зараз можна знайти помешкання удвічі дешевше.

Наприклад, однокімнатні квартири із меблями радянських часів та давнім ремонтом пропонують за ціною 5,5-6,5 тисяч гривень на місяць. Такі оголошення є на сайтах нерухомості.

Фото: Оголошення про оренду житла у Львові (скріншот РБК-Україна/olx.ua)

Однокімнатну квартиру в районі аеропорту можна орендувати за 7 тисяч гривень на тривалий термін – таке оголошення є в групі Facebook "Оренда квартир Львів без посередників".

Ліжко-місце можна знайти за половину цієї суми - переселенці самі пропонують підселення в однокімнатну квартиру за 3,5 тисяч гривень плюс комунальні платежі.

Ізольовану кімнату в 3-кімнатній квартирі пропонують за 2,5 тисяч гривень плюс комунальні послуги.

На оголошення у Facebook про бажання орендувати 1-2-кімнатну квартиру в центрі на термін від 3 місяців за ціною до 15 тисяч гривень відразу відгукуються кілька охочих здати житло за таку ціну.

У коментарях під публікаціями користувачі обговорюють, що житло за "адекватними цінами" з'являється вкрай рідко, і його "передають у спадок" знайомим з гарячіших точок ті, хто повертається додому.

"Звідки такі ціни – більші, ніж в столиці України?", "Я вам більше скажу – ціни вищі, ніж в Ізраїлі", - пишуть користувачі.

Фото: 3-кімнатна квартира за 18 тисяч гривень на місяць у Львові (скріншот РБК-Україна/olx.ua)

На профільних сайтах нерухомості квартири з євроремонтом у новобудовах пропонують від 1 тисячі доларів (29300 гривень) на місяць – за 1-2 кімнатне помешкання, або від 2 тисяч доларів – за 3-4 кімнатні апартаменти.

Наприклад, є багато квартир у новобудовах, у яких терміново закінчують ремонт, щоб встигнути здати, поки є підвищений попит серед іноземців та заможних українців.

Є й пропозиції квартир у центрі міста – наприклад, на вулиці Туган-Барановського є житло за 2500 долларів (73 тисяч гривень) із таким оголошенням:

"Квартира ВІП класу. Малоквартирний будинок з охороною і консьєржем. Підземний паркінг. Паркомісце у дворі з охороною. 4/4 без ліфта. Площа 175 кв. м. на одному рівні. Три ізольовані спальні, гардеробна. Кухня – 50 квадратних метрів із зоною відпочинку. Діючий камін, акустична система, домашній кінотеатр", - перераховано в оголошенні.

Також додані стандартні зручності: швидкісний інтернет, індивідуальне опалення (котел), сучасна побутова техніка, посудомийна машина. Зазначається, що у квартирі два санвузли – один з ванною, інший з душем. Погоджено проживання з дітьми та тваринами.

Івано-Франківськ – більшість дешевого житла здане до війни

Івано-Франківська область у мешканців інших регіонів асоціювалася із поїздкою в гори, зокрема, на курорт Буковель. З початком війни цю область також обирали в пошуках безпечного місця.

Втім, у Facebook-групі "Оренда квартир Івано-Франківськ без посередників" переселенці скаржаться, що тижнями не можуть знайти житло, бо ціни "жахливі". Більшість оголошень у групі не з пропозиціями квартир, а з пошуком варіантів. Власники житла або ріелтори відгукуються на пропозиції від 15 тисяч гривень за 2-кімнатну квартиру. Тим, хто шукає за 5-10 тисяч гривень, часто пропонують житло в селі або пошукати на сайті "Прихисток".

Фото: Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську (скріншот РБК-Україна/olx.ua)

В коментарях під однією з публікацій обговорюють поточні ціни в Івано-Франківську:

"Ось до активного приїзду переселенців , особливо людей з багатими карманами, можна було зняти квартиру за 3-5 тисяч гривень. А зараз ціни не складуть, ціни космічні";

"Я вам скажу , що і за 10 тисяч у місті чи області знайти житло дуже важко, ціни від – 500 доларів";

"Ціни на гарне житло приблизно такі і були. А коли зараз все заселено, то тим більше не буде дешевше";

"Є якась частина орендодавців з неадекватними цінами, але вони тому й є, що з адекватними давно все здано. Причому більшість здано ще до війни".

Втім, знайти житло на сайті olx.ua можливо знайти житло, але ціни також на рівні столиці до війни.

Наприклад, однокімнатну квартиру в будинку 2011 року зведення у гарному стані здають за 14843 гривні (500 доларів). Це середня вартість квартир з ремонтом у центральних районах.

Двокімнатна квартира з євроремонтом у центрі коштує 1000 доларів, але є й дешевші – наприклад, двокімнатна студіо на 120 кв. м за 700 доларів за умови здачі від 6 місяців. Середня ціна на двокімнатні квартири в оголошеннях – 20 тисяч гривень.

Бюджетне житло також є, інколи з позначкою "для місцевих". Що гірший стан меблів та ремонту з радянських часів, то менше просять господарі. Наприклад, однокімнатне помешкання з обшарпаними шпалерами та зіпсованим паркетом пропонують за 3000 гривень на місяць.

Також на довготривалу оренду здають двокімнатну квартиру без пральної машини з мінімумом меблів (одна кімната - без меблів) – за 5000 гривень.

Кімнату можна зняти на місяць 1600-3500 гривень на місяць, подобово оселитися пропонують за 700 гривень.

Тернопіль і Чернівці – житло дешевше 500 доларів шукають більше місяця

У менших містах на заході України ціни не набагато нижчі. Наприклад, у Тернополі подобова оренда 1-кімнатної квартири стартує з 600 гривень (із "радянським" ремонтом у віддаленому районі) до 1100 гривень у квартирі з сучасним ремонтом (на 4 спальні місця).

У групах в соцмережах 90% оголошень – від переселенців про пошук житла для родин з гарячих точок. Натомість із доступних пропозицій – окрема кімната "для дівчини" у 2-3 кімнатній квартирі з іншими квартирантами за ціною від 1800 гривень на місяць.

Діапазон цін на 1-2 кімнатні квартири від агентств нерухомості - 11-17 тисяч гривень за місяць.

Фото: Оголошення про оренду житла в Чернівцях (скріншот РБК-Україна/olx.ua)

У Чернівцях також знайти житло за доступними цінами складно. У соцмережах люди скаржаться, що варіанти за 1 кімнатну квартиру дешевше 14 тисяч гривень не траплялися, а шукають помешкання ще з 8 березня.

Більшість оголошень у групах – також від переселенців із Харківської та Луганської областей про пошук житла.

На сайті olx.ua пропонують готельні номери поблизу міста – за 500-700 доларів на місяць за двох людей.

Двокімнатні квартири після ремонту обійдуться орієнтовно в 1000 доларів, однокімнатні – від 500 доларів. Житло зі старими меблями без ремонту пропонують дешевше на кілька тисяч.

Особняки на 3-5 кімнати в Чернівцях хочуть здати за 2000-2300 доларів, в горах (садиби для туристів) – за 1500 доларів.

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