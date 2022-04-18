Вдома не так і погано: українка розкрила деталі життя у Європі під час війни

Які ціни і особливості життя в країнах Західної Європи

Тимчасовий притулок у країнах Європи відкрив для українців особливості культури та способу життя, які зазвичай залишаються "за кадром" під час подорожей.

Киянка Наталія Пєшкова поділилася своїми відкриттями про "мінуси" життя в багатьох європейських країнах, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на її публікацію у Facebook.

Ще до війни вона активно подорожувала, просто насолоджуючись туристичними краєвидами і особливо не замислюючись, як там живуть люди.

"Але прийшла війна. Я живу в передмісті Києва, і з перших днів виникло питання безпеки. Я почала говорити зі своїми друзями з різних країн про реальні перспективи життя в їхній країні", - написала вона.

Швеція - податки до 40%

Всі жителі Швеції відчувають себе безпечно і соціально захищено, пише Наталія. Медицина в країні - на вищому рівні, соціальної пенсії достатньо, щоб зустріти старість (за умови, що людина важко працювала все життя).

"Із мінусів: податки 35-40%. Все життя знімають житло в кімнатах з друзями, бо мало хто може собі дозволити орендувати квартиру особисто. Не укладають офіційний шлюб, щоб отримувати більшу допомогу на дітей", - перерахували вона фінансові особливості життя в Швеції.

Відпустка в країні - 25 днів, решту часу доводиться працювати. Також, за її словами, більшість шведів дуже люблять випити.

Ірландія - будинки на радіоактивних ґрунтах

Це аграрна країна з чарівною казковою архітектурою, як з фільму "Володар кілець".

Фото: Житло в Ірландії побудовано на радонових грунтах (unsplash.com/wallace-bentt)

"Оренда - шалено дорога. Будинки економічно дорого опалювати і технології не енергоефективні. З кожним будинком йде брошурка від господаря із зазначенням рекомендацій з опалення і кінцевої вартості", - дізналася Наталя.

За її інформацією, половина житлового фонду в Ірландії знаходиться на радонових ґрунтах. Будинки щорічно проходять перевірки на рівень радіації, а він в 4 рази вищий за норму.

"Медицина на 32 місці у Європі. Спеціалізованого лікаря в середньому треба очікувати до 18 місяців. За стоматологічним лікуванням місцеві жителі літають зазвичай до Польщі. Транспорт нереально дорогий", - перераховує киянка.

Ірландська культура - весь вільний час проводити в пабах і пити до стану "в дрова", а 80% населення країни зловживають алкоголем, стверджує вона.

"Багато агресивних підлітків, нормальним вважається розвага тягнути старий мотлох в поле і палити величезні багаття", - додає вона.

Британія - роботу знайти вкрай складно

Жителі і ті, хто працює в Лондоні, живуть переважно не в самому місті, а в передмістях в радіусі 50 км. Електричка до Лондона і назад обходиться 25 фунтів.

"Роботу негромадянину Британії можна знайти відразу, але тільки в сфері прибирання. Зі старту пропонують 7 фунтів на годину (4 фунти коштує проїзд у метро або чашка кави "латте")", - розповідає автор.

Фото: Роботу негромадянину можна знайти відразу тільки в прибиранні (unsplash.com/aron-van-de-pol)

Дипломи підтвердити дорого і практично нереально. Наприклад, дівчина-фармацевт працює кілька років "на прибиранні", і намагається знайти роботу за фахом. При цьому фармація - одна з найбільш затребуваних сфер діяльності.

"Все дуже дорого, всі живуть "впритул". Більшість будинків опалюють епізодично і тільки спальні, і не газом", - звертає увагу вона.

"Німеччина - боротьба за кожен євро в гаманці"

Люді в Німеччині ведуть суворий підрахунок бюджету. Зарплати середні - 1500 євро.

Будинки опалюють газом, але дуже економлять. Обігрівають нормально тільки спальні, в коридорах і туалеті може бути +10. Електрика - найдорожча в ЄС. Медицина безкоштовна страхова - тільки базова, перераховує Наталія, яка оселилася в німецькій родині.

"Рахують все. Я не могла приймати душ щодня, бо господиня говорила, що дорого. Стрижка, манікюр, сигарети, алкоголь – розкіш", - дивується киянка.

Молодь в Німеччині все життя знімає житло в тому районі, де вдасться знайти роботу. Наприклад, 1-кімнатна квартира на околиці Лейпцига обходиться в 700 євро. При цьому годинна поїздка в поїзді з Лейпциг - Берлін коштує 50 євро.

"Продукти дорожчі, ніж в Україні, плюс-мінус 20%, що в принципі нормально", - зазначає вона.

За спостереженнями Наталії, з маленьких провінційних міст кудись виїхала більшість працездатної молоді. А міста одних пенсіонерів з порожніми, вимитими шампунем вулицями - трохи сумне видовище.

Франція - дорогі продукти, а в Польщі та Чехії життя, як у Львові

Наталія Пєшкова поставила питання про життя та імміграцію досить успішному викладачеві одного з провідних університетів Парижа.

Фото: Продукти у Франції дорого коштують (unsplash.com/ilnur-kalimullin)

"Перше, що він мені сказав: м'ясо 25-50 євро. "Я не можу собі дозволити їсти м'ясо кожен день. Тільки тричі на тиждень. Риба - дорожче", - ділиться вона.

При цьому умови для життя в Польщі та Чехії не багато чим відрізняються від українських довоєнних, наприклад, у Львові.

"Плюси" України, які ми не помічали

Киянка ділиться своїми висновками на користь України:

"Ми ще дуже навіть непогано жили в Україні! Я так сумую за домом. Виявляється, що:

2 тижні в черзі на запис до ЛОРа - це нормально;

пломба 80 дол - це дешево;

метро по 8 грн - це безкоштовно. Коли я повернуся до Києва, я перші 2 дні буду десяток разів пересідати на метро і кататися, гуляти по місту;

старі фасади будинків - це вінтаж;

пробки на дорогах - це пульс життя і краще, ніж мовчазні міста пенсіонерів в Європі;

Київ - одне з найзеленіших міст Європи. Стільки зелені, парків і алей не бачила ніде;

латте XL в Сільпо за 0,7 євро - це дешевше води;

м'ясо вирізка Novus 115 гривень - це щастя їсти "відро";

нова професія "за копійки" - будь ласка. 6000 гривень - і ти сертифікований барбер, фотограф, масажист, майстер манікюру, педикюру, йога-інструктор, фітнес тренер, тату майстер, веб дизайнер, ілюстратор, кондитер тортиків, smm і т. д.;

+ 23 градуси взимку в квартирі в опалювальний сезон - це недозволена розкіш;

80% населення мають так чи інакше своє власне житло, або готові його купити.

Ці реалії України - непорівнянні з можливостями, аналогічними в ЄС, резюмує вона. А цінувати і розуміти це люди починають тільки з часом.

Нагадаємо, ми писали, як Угорщина стала тимчасовим домом для українки в розпал війни.