"Дороже Киева и Израиля". Какое жилье сдают в аренду на западе Украины

Цены на квартиры снижаются, но спрос еще превышает предложение
В первые недели войны Львов и другие города на западе Украины встретили огромный наплыв бегущих от обстрелов в других регионах страны. Снять жилье для беженцев стало "квестом", многие жаловались на заоблачные цены на аренду.
В апреле поток людей изменился в другую сторону – с возвращением украинцев в родные города снизился спрос и цены на квартиры и комнаты.
TRAVEL РБК-Украина проверило, сколько стоит жилье в западных областных центрах спустя полтора месяца войны.
Если в марте о Львов жаловались в соцсетях, что "приличные" квартиры в центре стоили несколько тысяч долларов в месяц, а "убитые" однокомнатные стартовали с 10 тысяч гривен, то сейчас можно найти жилье вдвое дешевле.
Например, однокомнатные квартиры с мебелью советских времен и давним ремонтом предлагают по цене 5,5-6,5 тысяч гривен в месяц. Такие объявления есть на сайтах недвижимости.
Фото: Объявления об аренде жилья во Львове (скриншот РБК-Украина/olx.ua)
Однокомнатную квартиру в районе аэропорта можно арендовать за 7 тысяч гривен на длительный срок – такое объявление есть в группе Facebook "Аренда квартир Львов без посредников".
Койко-место можно найти за половину этой суммы - переселенцы сами предлагают подселение в однокомнатную квартиру за 3,5 тысяч гривен плюс коммунальные платежи.
Изолированную комнату в 3-комнатной квартире предлагают за 2,5 тысяч гривен плюс коммунальные услуги.
На объявления в Facebook о желании арендовать 1-2-комнатную квартиру в центре на срок от 3 месяцев по цене до 15 тысяч гривен сразу откликаются несколько желающих сдать жилье за такую цену.
В комментариях под публикациями пользователи обсуждают, что жилье по "адекватным ценам" появляется крайне редко, и его "передают по наследству" знакомым из более горячих точек те, кто возвращается домой.
"Откуда такие цены – больше, чем в столице Украины?", "Я вам больше скажу – цены выше, чем в Израиле", - пишут пользователи.
Фото: 3-комнатная квартира за 18 тысяч гривен в месяц во Львове (скриншот РБК-Украина/olx.ua)
На профильных сайтах недвижимости квартиры с евроремонтом в новостройках предлагают от 1 тысячи долларов (29300 гривен) в месяц - за 1-2 комнатное помещение, или от 2 тысяч долларов – за 3-4 комнатные апартаменты.
Например, есть много квартир в новостройках, в которых срочно заканчивают ремонт, чтобы успеть сдать, пока есть повышенный спрос среди иностранцев и состоятельных украинцев.
Есть и предложения квартир в центре города-например, на улице Туган-Барановского есть жилье по 2500 долларов (73 тысяч гривен) с таким объявлением:
"Квартира ВИП класса. Малоквартирный дом с охраной и консьержем. Подземный паркинг. Паркоместо во дворе с охраной. 4/4 без лифта. Площадь 175 кв. м. на одном уровне. Три изолированные спальни, гардеробная. Кухня – 50 квадратных метров с зоной отдыха. Действующий камин, акустическая система, домашний кинотеатр", - перечислено в объявлении.
Также добавлены стандартные удобства: скоростной интернет, индивидуальное отопление (котел), современная бытовая техника, посудомоечная машина. Отмечается, что в квартире два санузла – один с ванной, другой с душем. Согласовано проживание с детьми и животными.
Ивано-Франковская область у жителей других регионов ассоциировалась с поездкой в горы, в частности, на курорт Буковель. С началом войны эту область также выбирали в поисках безопасного места.
Впрочем, в Facebook-группе "Аренда квартир Ивано-Франковск без посредников" переселенцы жалуются, что неделями не могут найти жилье, потому что цены "ужасные". Большинство объявлений в группе не с предложениями квартир, а с поиском вариантов. Владельцы жилья или риелторы откликаются на предложения от 15 тысяч гривен за 2-комнатную квартиру. Тем, кто ищет за 5-10 тысяч гривен, часто предлагают жилье в селе или поискать на сайте "Прихисток".
Фото: Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске (скриншот РБК-Украина/olx.ua)
В комментариях под одной из публикаций обсуждают текущие цены в Ивано-Франковске:
Впрочем, найти жилье на сайте olx.ua возможно найти жилье, но цены тоже на уровне столицы до войны.
Например, однокомнатную квартиру в доме 2011 года постройки в хорошем состоянии сдают за 14843 гривны (500 долларов). Это средняя стоимость квартир с ремонтом в центральных районах.
Двухкомнатная квартира с евроремонтом в центре стоит 1000 долларов, но есть и более дешевые-например, двухкомнатная студио на 120 кв. м за 700 долларов при условии сдачи от 6 месяцев. Средняя цена на двухкомнатные квартиры в объявлениях – 20 тысяч гривен.
Бюджетное жилье также есть, иногда с пометкой "для местных". Чем хуже состояние мебели и ремонта с советских времен, тем меньше просят хозяева. Например, однокомнатное жилье с обшарпанными обоями и испорченным паркетом предлагают за 3000 гривен в месяц.
Также на долговременную аренду сдают двухкомнатную квартиру без стиральной машины с минимумом мебели (одна комната - без мебели) – за 5000 гривен.
Комнату можно снять на месяц 1600-3500 гривен в месяц, посуточно поселиться предлагают за 700 гривен.
В меньших городах на западе Украины цены не намного ниже. Например, в Тернополе посуточная аренда 1-комнатной квартиры стартует с 600 гривен (с "советским" ремонтом в отдаленном районе) до 1100 гривен в квартире с современным ремонтом (на 4 спальных места).
В группах в соцсетях 90% объявлений – от переселенцев о поиске жилья для семей из горячих точек. А из доступных предложений – отдельная комната "для девушки" в 2-3 комнатной квартире с другими квартирантами по цене от 1800 гривен в месяц.
Диапазон цен на 1-2 комнатные квартиры от агентств недвижимости - 11-17 тысяч гривен за месяц.
В Черновцах также найти жилье по доступным ценам сложно. В соцсетях люди жалуются, что варианты за 1 комнатную квартиру дешевле 14 тысяч гривен не попадались, а ищут жилье еще с 8 марта.
Большинство объявлений в группах – также от переселенцев из Харьковской и Луганской областей о поиске жилья.
На сайте olx.ua предлагают гостиничные номера вблизи города – за 500-700 долларов в месяц за двух человек.
Двухкомнатные квартиры после ремонта обойдутся ориентировочно в 1000 долларов, однокомнатные – от 500 долларов. Жилье со старой мебелью без ремонта предлагают дешевле на несколько тысяч.
Особняки на 3-5 комнаты в Черновцах хотят сдать за 2000-2300 долларов, в горах (усадьбы для туристов) - за 1500 долларов.
Напомним, мы писали, что поляк выделил для украинцев целый коттеджный городок.
Также мы рассказывали, что украинка раскрыла детали жизни в Европе во время войны.