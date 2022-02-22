Брудні кімнати і шум за вікном: туристам розкрили деталі про заміну готельних номерів

Реалії українських готелів можна побачити, не відходячи від екрану телевізора чи смартфона. Перевірку готелів у проекті "Ревізори на порозі" на Новому каналі проводять готельєри.

Як фахівці готельного бізнесу оцінюють якість роботи колег та конкурентів і що їм часто не подобається, розповідає TRAVEL РБК-Україна.

Як влаштовані ревізії у реаліті-шоу

Три пари готельєрів щотижня перевірятимуть заклади один одного.

22 лютого о 20:00 учасники реаліті "Ревізори на порозі" відвідають і проінспектують заклади у трьох містах України:

стильний готель у Кропивницькому;

центральний хостел у Львові;

еко-парк у Чорноморському.

Готельєри оцінюватимуть у закладах конкурентів чистоту, сніданки, комфорт та гостинність. Свої відгуки вони залишать анонімно, в анкеті. Самі ж власники готелів зможуть почитати їх лише після від'їзду ревізорів.

Фото: Гості залишать анонімні відгуки в анкетах (надане РБК-Україна)

Покоївка готелю у Кропивницькому Олена Гаркушенко, одна з учасниць реаліті, вважає, що деякі коментарі гостей надто прискіпливі.

"Жахливий вигляд з вікна та звуки будівництва. Стіни в плямах". Ми не можемо зупинити будівництво сусідів. І нереально перефарбовувати стіни щомісяця, якщо на них незначні подряпини чи плями", - зазначає вона.

Наскільки об’єктивно учасники з Кропивницького оцінюватимуть своїх конкурентів у наступних випусках – залишається інтригою.

Що робити туристам, якщо не влаштовує номер в готелі: рекомендації ведучої

Ведуча Ганна Жижа дає поради клієнтам готелів:

"Після заселення, якщо вас щось не влаштовує, одразу повідомте на ресепшен та попросіть поміняти номер. Ви маєте на це право! Спілкуйтеся з працівниками ввічливо, але не забувайте про наполегливість".

За її словами, менеджер гарного готелю завжди відреагує на зауваження і прохання гостей і запропонує варіанти вирішення проблеми.

Фото: Гості мають право замінити номер (надане РБК-Україна)

"Пригадую, як колись мій номер був розташований біля ліфта. На рецепції я повідомила, що при бронюванні зазначала "тихе місце". А там я б постійно чула, як люди на поверсі розмовляють біля ліфта та звуки його роботи", - наводить вона приклад з власного досвіду.

Тоді працівник готелю запропонував Ганні переселитися в кімнату в кінці коридору.

"Якщо не можуть вирішити ваше питання відразу, вранці розкажіть, як не спали цілу ніч та чули гучні звуки. Вас мають переселити. Не соромтеся просити змінити номер, якщо вам не подобається запах у ньому або брудні стіни, або краєвид з вікна на будівництво. Головне – не влаштовуйте скандал, який не допоможе вирішити питання позитивно", - радить ведуча.

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