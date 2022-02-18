В Україні закривають всесвітньо відомий сервіс пошуку житла. Що робити туристам

Як вплине на ринок відхід американського сайту для подорожей

Днями українські клієнти сервісу онлайн-бронювання готелів Hotels.com отримали повідомлення про припинення його роботи з 1 квітня 2022 року. До цієї ж дати потрібно буде і виселитися з заброньованих через сервіс номерів.

Що відомо про американський сайт і чи помітять українці відхід сервісу бронювання Hotels.com - TRAVEL РБК-Україна розпитало у туристичних експертів.

Клієнти дізнаються про закриття сервісу з повідомлень

Сервіс бронювання готелів Hotels.com не приймає бронювання на дати після 31 березня 2021 року, повідомляється на українському сайті компанії.

При цьому клієнти стали публікувати повідомлення від компанії з інформуванням: сервіс припиняє роботу на території України.

"Оскільки ви користуєтеся сервісом Hotels.com, повідомляємо вам, що 1 квітня 2022 року ми закриємо всі акаунти мандрівників, пов'язані з вебсайтом і додатком Hotels.com в Україні", - повідомили користувачам.

Фото: Повідомлення клієнтам сервісу Hotels.com (скріншот РБК-Україна/twitter. com/eugene_fcdd)

При цьому наголошується, що вже зроблені бронювання не скасовуються – тільки зміни в них можна внести до 31 березня 2022 року. Хоча на сайті зазначено, що нові бронювання на дати після березня вже не приймаються, в компанії пропонують допомогти з цим по телефону.

"Якщо ви хочете забронювати готель через Hotels.com, вам потрібно буде виїхати з нього до 31 березня 2022 року", - уточнюється в листі.

Сервіс для туристів працює за принципом бонусів – за кожну добу в готелі клієнт отримує "наклейку" на вартість добового проживання. Після накопичення 10 наклейок, клієнт отримує 11-у в подарунок. Її ціна - середня сума витрачених раніше коштів. На цю суму можна отримати бонусну добу безкоштовно протягом року.

"Обсяги бронювання були невеликими". Що відомо про сервіс Hotels.com

Популярний сервіс Hotels.com входить у холдинг Expedia Group. Його заснували в США у 1991 році.

Зараз у сервісу доступні 85 сайтів 34 мовами – туристи можуть забронювати 325 тисяч готелів майже у 19 тисячах локацій світу. У холдинг також входять онлайн-сервіси бронювання квитків, готелів і туристичних послуг: RentalCars, Travelocity, Orbitz, Trivago.

Фото: Сервіс працює в 19 тисячах локацій світу (unsplash.com/kornel-mahl)

Одночасно із закриттям роботи агрегатора в Україні, сервіс Hotels.com йде і з російського туристичного ринку. Можливі причини експерти назвали профільному виданню Profi.Travel.

Одна з можливих причин відходу Hotels.com і Expedia з російського ринку, на думку віце-президента Федерації рестораторів і готельєрів Вадима Прасова, полягає в нормах нового закону, який скоро набуде чинності. Він зобов'язує іноземні сервіси відкривати представництва на території країни.

Іншою ймовірною причиною називається програна конкуренція з сервісом Booking.com. Можливо, обсяги реалізації Hotels.com не були настільки значними, щоб продовжувати присутність на ринку в нових умовах.

"Hotels.com давно не веде активну роботу із залучення нашої аудиторії. Можна припустити, що обсяги бронювання були невеликими і видалення акаунтів клієнтів ніяк не позначиться на розкладі ринкових сил", - зазначив засновник Travel Startups Леонід Пустов.

Редакція РБК-Україна відправила запит в компанію Hotels.com з питанням про причини закриття сервісу на території України, але відповіді поки не отримала.

Фото: За 10 діб проживання клієнти сервісу отримують одну добу безкоштовно (pixabay.com)

Незатребуваний сервіс. Готельєри запитів від сайту майже не отримували

У розмові з РБК-Україна експерти туристичної сфери відзначають, що у своїй роботі не взаємодіяли з Hotels.com, а хтось про існування такого сервісу навіть не чув.

"Ми практично ніколи не отримували від цього ресурсу бронювання", - зазначила в коментарі РБК-Україна Ілона Ремигайло, готельний експерт, керуюча Green Park Hotel and SPA в Трускавці.

Засновник популярного 4-зіркового спа-готелю недалеко від Києва повідомив, що навіть не чув про такий сервіс як Hotels.com.

Мандрівник і директор туркомпанії "Україна Інкогніта" Роман Маленков зазначив, що про такий сайт чув, проте не користувався ним, віддаючи перевагу бронюванню житла через booking.com.

Фото: Сервіс Hotels.com в Україні не дуже популярний (pixabay.com)

Hotels.com був одним із перших онлайн-сервісів бронювання в Україні

Туристичний експерт і генеральний менеджер Edem Resort Medical & SPA Олексій Волошин у попередніх проектах співпрацював із сервісом Hotels.com. Наразі його готель не користується сервісами бронювання, бо отримує клієнтів завдяки просуванню в Instagram.

"А попередніх готелях я працював з Hotels.com і добре їх знаю. Вони в Україні працюють приблизно років 15, і з'явилися у нас, здається, ще раніше "Букінга". Це один з перших таких сервісів онлайн-бронювання у світі. Цей стартап довгий час працював в Америці, а клієнтами ставали ті, кому було зручно бронювати через інтернет, а не по телефону", - каже він у коментарі РБК-Україна.

Також завдяки сервісу працівники мережевих готелів мали свої промотарифи під час робочих подорожей по світу. Відповідно, коли міжнародні готельні бренди стали заходити в Україну, то Hotels.com також виступав джерелом бронювання, розповідає фахівець.

На сайт головного конкурента заходять в 10 разів частіше – експерт

Про те, що сервіс не пользуется великою популярністю, свідчить статистика відвідувань їхнього сайту в Україні, звертає увагу Олександр Сафронов, керівник UA.IGotoWorld.com.

"Особисто я жодного разу не користувався цим сервісом. За статистикою, сайт hotels.com відвідувало близько 200 тисяч українців на місяць. Але в цілому ж цей сайт по світу має трафік близько 40 мільйонів. Тому для "Хотелса" українські показники – взагалі ні про що", - говорить він у коментарі РБК-Україна.

Олександр Сафронов зазначає: для порівняння, відвідування сайту booking.com у всьому світі - 400 мільйонів на місяць. Це у 10 разів більше, ніж у hotels.com.

"200 тисяч відвідувань на місяць для нашого ринку небагато. Думаю, що українці, які планують знайти готель, без проблем знайдуть і на інших платформах: booking, hotels24, airbnb, і на нашому", - ділиться думкою фахівець.

Він упевнений, що для українських готелів закриття сервісу hotels.com не буде проблемою.

Три причини, чому Hotels.com йде з України: готелі навчилися залучати гостей у соцмережах

Олексій Волошин ділиться своєю думкою про кілька причини, чому сервіс Hotels.com виходить з України:

"Готелі за останні років 10 дуже добре навчилися продавати себе самостійно. Якщо раніше ми не отримували бронювань через Instagram, то зараз ми отримуємо значну долю через цю соцмережу, роблячи якісь пости. Це частково ті броні, які раніше залітали через Booking.com чи будь-який інший агрегатор. Онлайн-сервіси свого часу стрімко злетіли, бо для бронювання треба було зробити кліків 5. А на сайті років 10 тому забронювати було дуже складно – треба було знайти правильний сайт, розібратися, як працює форма бронювання, потім перейти на інший сайт, де треба вводити номер кредитної карти. Тільки сайти великих готелів мали зручні модулі бронювання і не відлякували гостей. А 90% невеликих готелів було простіше приймати броні і платити відсоток комісії від агрегатора. Ці сервіси були по суті посередниками і економили час гостя, який не має смартфона. Зараз все простіше – продаються шаблонні сайти з вбудованим модулем бронювання. Hotels.com займали дуже незначну долю на українському ринку. Думаю, що 80% у нас тримає Booking.com, а 20% ділять між собою десятки інших агрегаторів, які працюють по принципу блокчейну, перепродуючи свої бронювання. Я впевнений, що якийсь момент обробка тих бронювань, які проходили через Hotels.com, стала коштувати дорожче, ніж дохід, які вони від них отримували.

Тому це суто бізнесове прагматичне рішення. Ринок України для них нецікавий з фінансової точки зору, бо конкуренція тут дуже насичена. Особливо - в останні кілька років, коли українці стали більше подорожувати по Україні і нам простіше напряму забронювати готель".

"На рішення компанії загроза вторгнення не вплинула"

Фахівець переконаний, що в Україні демократичне законодавство, тому з цієї позиції причин залишити український ринок у агрегатора не було.

"Вочевидь Hotels визначили як пріоритетні ринки якісь інші країни. І десь забирають капітал, а кудись переадресовують. За кількістю номероночей, відповідно, доходів і оборотів наш ринок порівняно навіть із польским – в 10 разів менший, з іспанським – в 50", - пояснює готельєр.

За його словами, відхід компанії з України не пов'язаний із інформацією про можливе вторгнення Росії – адже про згортання роботи американського сервісу було відомо ще два місяці тому.

"Ринок не втратить нічого. Просто цей сервіс був значним тим, що довго працював. Не скажу, що це поганий знак для України, адже той самий Booking.com чудово розвивається і перекуповує рекламу наших готелів, тому що хоче продати через себе більше, ніж готелі напряму. Це означає, що ринок є, він працює, і я впевнений, що на ньому ще з'являться нові гравці", - підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що послуги іншого популярного сервісу, Booking.com, можуть подорожчати для українців на 20%.

Також експерти з туризму розповіли РБК-Україна, чи приїдуть в Україну іноземці на тлі новин про агресію Росії.