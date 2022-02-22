Грязные комнаты и шум за окном: туристам раскрыли детали о замене гостиничных номеров

Реалии украинских отелей можно увидеть, не отходя от экрана телевизора или смартфона. Проверку отелей в проекте "Ревизоры на пороге" на Новом канале проводят отельеры.

Как специалисты гостиничного бизнеса оценивают качество работы коллег и конкурентов и что им часто не нравится, рассказывает TRAVEL РБК-Украина.

Как устроены ревизии в реалити-шоу

Три пары отельеров еженедельно будут проверять заведения друг друга.

22 февраля в 20:00 участники реалити "Ревизоры на пороге" посетят и проинспектируют заведения в трех городах Украины:

стильный отель в Кропивницком;

центральный хостел во Львове;

эко-парк в Черноморском.

Отельеры будут оценивать в заведениях конкурентов чистоту, завтраки, комфорт и гостеприимство. Свои отзывы они оставят анонимно, в анкете. Сами же владельцы гостиниц смогут почитать их лишь после отъезда ревизоров.

Фото: Гости оставят анонимные отзывы в анкетах (предоставлено РБК-Украина)

Горничная отеля в Кропивницком Елена Гаркушенко, одна из участниц реалити, считает, что некоторые комментарии гостей слишком придирчивы.

"Ужасный вид из окна и звуки строительства. Стены в пятнах". Мы не можем остановить строительство соседей. И нереально перекрашивать стены ежемесячно, если на них незначительные царапины или пятна", - отмечает она.

Насколько объективно участники из Кропивницкого будут оценивать своих конкурентов в следующих выпусках - остается интригой.

Что делать туристам, если не устраивает номер в отеле: рекомендации ведущей

Ведущая Анна Жижа дает советы клиентам отелей:

"После заселения, если вас что-то не устраивает, сразу сообщите на ресепшен и попросите поменять номер. Вы имеете на это право! Общайтесь с работниками вежливо, но не забывайте о настойчивости".

По ее словам, менеджер хорошего отеля всегда отреагирует на замечания и просьбы гостей и предложит варианты решения проблемы.

Фото: Гости имеют право заменить номер (предоставленное РБК-Украина)

"Вспоминаю, как когда-то мой номер был расположен возле лифта. На рецепции я сообщила, что при бронировании отмечала "тихое место". А там я бы постоянно слышала, как люди на этаже разговаривают у лифта и звуки его работы", - приводит она пример из собственного опыта.

Тогда работник отеля предложил Анне переселиться в комнату в конце коридора.

"Если не могут решить ваш вопрос сразу, утром расскажите, как не спали всю ночь и слышали громкие звуки. Вас должны переселить. Не стесняйтесь просить менять номер, если вам не нравится запах в нем или грязные стены, или вид из окна на строительство. Главное – не устраивайте скандал, который не поможет решить вопрос положительно", - советует ведущая.

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