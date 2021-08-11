Туреччина або Греція: порівнюємо тонкощі відпочинку в двох популярних країнах Середземномор'я

Романтика, колорит історії та сімейний відпочинок: як вибрати локацію для відпустки в серпні

Високий сезон на морських курортах триває. Багато туристів шукають найцікавіші країни для відпочинку і порівнюють їхні особливості.

Влітку найпопулярнішим напрямком стає Середземне море, а для українців в цьому сезоні лідерами за привабливістю цін і доступності в цьому регіоні виявилися курортні країни Туреччина і Греція.

РБК-Україна дізнавалося у експертів, яку з двох країн вибрати для відпустки, якщо складно визначитися за путівниками.

"Країна-музей": за яким відпочинком їдуть до Туреччини та Греції

Найчастіше мандрівники відзначають, що в Греції - безліч багатих історією місць. Афіни, Санторіні, Міконос, Делфи, Олімпія, Крит, Родос, Салоніки - нерідко для дослідження навіть невеликої частини культурної спадщини Греції не вистачить і кількох відпусток.

Фото: Стародавнє місто Делфи в Греції (unsplash.com/victor malyushev)

І дійсно - якщо порівнювати культурну складову відпочинку в обох країнах, то в Греції вона проявляється яскравіше. Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив Олександр Новіковський, заступник гендиректора компанії "TEZ TOUR Україна".

"У Греції - своя колоритна атмосфера, якої немає в Туреччині. Греція - більш витончена, романтична і атмосферна країна з певною харизмою", - описує особливості напрямку експерт.

Він додає: це величезна країна-музей, де є не тільки пляжний відпочинок, а й величезні можливості для екскурсійного відпочинку.

"Греки пишаються своєю історією і намагаються показати більше пам'яток туристам. Якщо приїжджаєш до Туреччини, можна на щось звернути увагу через раз. Якщо приїжджаєш до Греції, тобі скрізь говорять: дивіться, насолоджуйтеся, це артефакти, дотик до історії", - зазначає Олександр Новіковський.

При цьому директор великої туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура упевнений, що сам відпочинок, екскурсійні програми і природу Греції і Туреччини порівнювати некоректно.

"Кожна з двох країн прекрасна і унікальна по-своєму. У Туреччині - прекрасні природні та архітектурні місця, які не поступаються Греції. Нерідко буває, що в Туреччині шукають Грецію, і навпаки. Вважаю, що цього робити не потрібно. Якщо мрієте про Грецію - просто побувайте там, але не шукайте подібності з нею в іншій країні", - додає він.

Фото: Лікійські гробниці в Туреччині, Дальян (unsplash.com/ray harrington)

Греція більше підійде тим, хто хоче досліджувати нові місця, а не сидіти в готелі тиждень або два. Там часто беруть в оренду авто і їдуть різними містами, насолоджуючись місцевою природою та архітектурою, пояснює Демура:

"Античність, багатюща історія, розмірене життя і одночасно - активний туризм. І, звичайно, величезна безліч всього іншого, що може представляти інтерес для нашого туриста".

Харчування: в Туреччині - all inclusive, у Греції - автентичні таверни

Туреччину частіше вибирають ті, хто цінує відпочинок у форматі all inclusive. Особливо багато таких готелів - на узбережжі Середземного моря. До слова, часто пропозиції відпочинку за системою "все включено" на Анталійському узбережжі можна знайти за дуже вигідними цінами.

Фото: Харчування у турецькому готелі (booking.com)

"У Туреччині "беруть" гостинністю, різними опціями сімейного відпочинку на різний гаманець, а також - системою харчування all inclusive. А ось в Греції майже немає системи харчування "все включено". Як правило, в грецьких готелях діє система харчування "сніданок і вечеря" або "сніданок". Окремі готелі пропонують all inclusive, але вартість - захмарна",- зазначає заступник гендиректора "TEZ TOUR Україна".

У той же час в Греції - безліч автентичних таверн, де можна насолодитися різноманітністю місцевої кухні. Є ресторани і кафе на будь-який смак і гаманець, зазначає Андрій Демура.

"Оливки, свіжі фрукти і овочі, морська риба - те, що можна знайти в Греції практично в будь-якому закладі. Там - безліч свіжих морепродуктів, які рибалки тільки що привезли на ринок, продаючи свій улов", - говорить директор компанії.

Фото: Вуличні кафе в Ханьї, Греція (unsplash.com/Matthieu Oger)

Свіжість продуктів в Греції - одна з особливостей, яку особливо відзначають мандрівники. Один з туристів, що повернувся з Греції, пише на профільному форумі, що якось зайшов в один з місцевих ресторанчиків, і там йому відмовилися нести блюдо з риби, бо вона була привезена рибалками з моря "не сьогодні вранці, а вчора ввечері". Інші користувачі відзначають, що середземноморські продукти - природна і обумовлена місцевою природою основа харчування самих греків, завдяки чому в країні - досить багато довгожителів.

Інфраструктура на курортах: де більше преміум-готелів

Серед деяких туристів існує думка, що преміальних комфортних готелів значно більше в Туреччині, ніж у Греції. Інші ж кажуть, що такого роду готелі розташовані в Греції тільки в окремих регіонах. Наприклад, однією з таких локацій на Криті (найбільшому острові країни) вважається північне узбережжя недалеко від рибальського містечка Елунда.

Але Андрій Демура вважає, що такого роду готелі в будь-якому випадку є в будь-якій курортній країні, куди зараз активно їдуть українці - і в Туреччині, і в Греції, і в Болгарії.

"У всіх цих країнах можна знайти готелі середнього, середнього комфортного і преміального класу. Питання полягає тільки в їхній кількості. Дійсно, в Туреччині їх просто більше, і вибір - ширший", - вважає він.

Фото: Готель у Бодрумі, Туреччина (booking.com)

На його думку, в Туреччині значно активніше, ніж в Греції, намагаються завоювати нішу преміального сегмента.

"Туреччина в контексті розвитку готельної інфраструктури веде в хорошому сенсі агресивну політику. До слова, колосального прогресу в туризмі країна домоглася всього лише за 25 років, активно почавши розвивати сферу. У тому числі - за рахунок розвитку інфраструктури. Можете уявити, ще п'ять років тому в Греції складно було знайти готель з водними гірками! А це важливо для багатьох сімей, які їдуть з дітьми. Турки в цьому сенсі задають тренд більш активно, стрімко йдучи на всіх парах вперед", - пояснює причини популярності країни експерт.

До слова, раніше ми писали, як вибрати преміальний готель в Туреччині і на що звертати увагу при плануванні відпустки комфорт-класу.

Пляжні зони: в якій країні зручніше відпочивати під сонцем

Судячи з відгуків туристів на форумах, в популярних локаціях Греції - безліч муніципальних пляжів, які може відвідувати будь-хто. А ось в Туреччині все більше пляжних зон "відхоплюють" готелі, куди не зайти туристам, які розміщуються в кемпінгах. Але чим далі від курортних зон, тим більше диких і мальовничих пляжів можна знайти в обох країнах.

До слова, в обох країнах сотні пляжів, відзначених міжнародною нагородою "Блакитний прапор" за чистоту і облаштованість. Наприклад, у Греції таких у 2021 році – 545 пляжів (найбільше - на острові Крит і півострові Халкідікі), в Туреччині – 519 (найбільше в провінціях Анталія і Мугла).

Фото: Морський відпочинок у Туреччині та Греції (колаж РБК-Україна)

При цьому Грецію і Туреччину "об'єднує" Егейське море, яке забезпечує особливий свіжий клімат. Воно відрізняється більшою прозорістю і бірюзовим кольором, великою кількістю галькових пляжів і більш солоною водою.

У Греції на Егейському морі можна відпочити на острові Санторіні, Міконос, Родос, в Салоніках. У Туреччині – на курортах Мармарис, Бодрум, Кушадаси, Фетхіє.

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Також стало відомо, що відпочинок на Егейському морі в Туреччині стає все більш популярним в українців.