Дикий острів, "Мертве море" і маяк: найцікавіші локації Арабатської Стрілки, які вас здивують

Одна з найпопулярніших локацій для відпочинку на морі в Україні – Арабатська Стрілка. Щороку цей півострів у Азовському морі відвідують кілька мільйонів туристів. Не стали винятком і літні сезони на тлі пандемії.

Цього літа тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько поїхали на знаменитий курорт, щоб дослідити найкрасивіші пляжі та найцікавіші локації на півострові. Своїми враження вони поділилися із РБК-Україна.

"Арабатська Стрілка – це десятки кілометрів пляжів на будь-який смак. Є і дикі пляжі, де люди зупиняються з палатками, трейлерами, навіть ціле літо там живуть. На березі таких туристів – безкінечна лінія. Можна поставити безплатно в одних місцях, та платно – у кемпінгах", - розповідає про особливість "дикого" відпочинку на курорті Оля.

Мандрівники також відзначають: в цьому році вперше три пляжі Арабатки отримали відзнаку "Блакитний прапор". Це означає, що там є переодягальні, пандуси, туалет і чистий пісок.

Відео: Арабатська Стрілка (YouTube/Узол і Манько)

Дике місце з ідеальними пляжами

В цьому році півострів Бірючий (20 кілометрова частина Федотової коси, яка під час шторму стає островом) відкрився для туристів після карантину, розповідають тревел-блогери. Туди можна потрапити з Кирилівки на авто або по воді з Генічеська. На катері це займає півгодини.

"Пляж повністю безлюдний, дуже багато пташок, бувають олені. Пляж з мушель - райський, білий, безкінечний. Враження, що ми на краю світу – зі всіх боків море, прозора вода", - захоплюється Оля.

Зазвичай екскурсія для туристів на катері триває 4 години, вона включає висадку на пляжі біля маяка. Це коштує 800 гривень.

"А ще є сафарі – поїздки на машинах у пошуках диких тварин. Дуже багато людей приїжджають на острів за дикою природою. Тут ходять табуни оленів, багато птахів. Краще виїжджати зранку, поки звірі ще не пішли углиб", - радить Макс.

Фото: Популярний вид відпочинку - у трейлерах (Узол і Манько)

Знамениті оздоровчі локації коси

На Арабатській Стрілці є дуже багато оздоровчих пунктів – це термальні джерела, ропа, глина, солоні озера.

"Солоні озера називають місцевим Мертвим морем – вода настільки солона, що на ній можна лежати і читати газету.Озеро дуже корисне для шкіри. Вхід там безкоштовний, але треба платити за душ і туалет на території. На озері можна покататися на катамаранах, є душ шарко. Поряд є хелсі-пойнт, де можна поспати на вуликах", - описує локацію Макс.

Буквально за кілометр знаходиться термальне джерело Щасливцеве, в якому лікують спину і суглоби. Цього року його перенесли і облагородили, зробили кілька басейнів з різною температурою води – з 8 до 14 години вхід безкоштовний. Потім беруть 100 грн, увечері – 150, бо там ще роблять дискотеку.

Фото: Пляж на острові Бірючий (Узол і Манько)

"В середині 20 століття шукали нафту і газ, а звідти пішла термальна вода. Свердловини запломбували. А згодом джерело відкрили знов для лікування завдяки високому вмісту йоду і солей", - розповідає історію джерела Оля.

Третя точка – "Арабатські терми". На території комплексу є термальне джерело з дуже гарячою водою, крижане гліциринове озеро, яке заміняє похід до косметолога, і йодоване озеро. Раніше це було стихійне місце, зараз – приватне. Вхід платний: з 8 до 9 ранку – 100 гривень, потім по 200 гривень з людини (лежак входить у вартість).

Що цікавого для молоді є на Арабатці

На Арабатці є найбільший в Україні спот кайтерів – спортсменів, які катаються по воді на дошці з парашутом, розповідають блогери.

"В Генчеську вони полюбили це місце за вітер – або на морі, або на Сиваші. По-друге, там море мілке – це теж плюс",- пояснює Оля.

Подружжя мандрівників потрапило на вечірку кайтерів – вейв – такі проводять раз на місяць.

"Потрапити на тусовку можуть тільки ті, хто замовив навчання. Всі перевдягаються в костюми, розмальовуються, грає діджей",- згадує Оля.

Фото: Локація, де кайтери катаються на хвилях (Узол і Манько)

В Генічеську блогери знайшли дві Insta-точки, де можна зробити гарні фотографії. Це Залізний міст – там люблять фотографуватися молодята. По цьому залізничному мосту вже давно не їздять поїзди – у 70-х роках шторм "змив" залізницю на Арабатській стрілці.

Друга точка – 25-метровий квадратний маяк, якому більше 100 років і де живе сім'я доглядача. В цьому році там роблять ремонт, тому можна тільки подивитися збоку.

Фото: Інстраграмна локація на Залізному мості (Узол і Манько)

На Сиваші можна покататися на каяках – 300-400 гривень з людини.

Скільки коштує житло

Житло можна зняти в приватному секторі за 80-100 гривень з людини в якоїсь бабусі, а є готелі і по 7-9 тисяч гривень за день, коли "все включено" з харчуванням, басейнами і спа. Тобто можна знайти житло на будь-який гаманець і на будь-який смак, підсумовують мандрівники з власного досвіду.

Нагадаємо, ми писали, що подивитися, вирушаючи на пляжний відпочинок в Україні.

Також ми розповідали про українські "Гаваї" та "Мальдіви": де шукати найкрасивіші пляжі країни.