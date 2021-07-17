Українські "Гаваї" та "Мальдіви": де шукати найкрасивіші пляжі країни для відпочинку влітку

9 найяскравіших локацій для відпустки біля кромки води

Відпустку в Україні на морі або озерах можна провести незабутньо і яскраво, якщо вибрати красиву і незвичайну локацію. Серед безлічі пляжів на морі або озерах туристам пропонують на будь-який смак - від гамірних локацій з різноманітними розвагами до малолюдних мальовничих місць.

Куди вирушити на відпочинок в Україні в другій половині літа, щоб набратися вражень і сил – в матеріалі РБК-Україна.

Найкрасивіші "дикі пляжі"

Для багатьох туристів під час відпочинку в Україні важлива не так інфраструктура, як малолюдність і незаймана природа. Тому деякі вирушають в заповідні красиві локації, щоб пожити у наметах.

Джарилгач: найбільший острів

Найбільш відомий острів, який називають "українськими Мальдівами" - Джарилгач біля Скадовська в Херсонській області. Його довжина 42 км, а площа - 62 кв. кілометри, що робить його ще й найбільшим. Особливості острова - білосніжні пляжі і море бірюзового кольору.

Житлової забудови на острові немає - це територія національного парку з великою кількістю рідкісної флори і фауни. На острові ходять табунами майже ручні олені, кабани, а близько до пляжу плавають дельфіни.

Фото: Острів Джарилгач (kirillovka.ks.ua)

Купатися можна в морі з боку Скадовська - там невеликий теплий пляж зі спокійною водою для відпочинку з дітьми. З боку маяка - більш глибоке море з білосніжним дном і блакитною водою. Там же можна відпочивати на шезлонгах під навісами.

На острів можна дістатися катером або екскурсійним кораблем. А зупинитися в одному з двох кемпінгових містечок, орендувати намети на місці і навіть маленькі шале. Для відпочивальників облаштовані туалет, душ, кухня. На острові є кафе, в яких можна повноцінно харчуватися без самостійного готування.

Видовищне місце для усамітненого відпочинку

Кінбурнська коса знаходиться між Чорним морем і Дніпро-Бузьким лиманом в Миколаївській області на кордоні з Херсонською. Для любителів "дикого" відпочинку ця локація - must visit.

На півострові досить безлюдно, щоб відволіктися від міської метушні. Це місце влітку досить популярне у цінителів подібного відпочинку на природі.

На косі знаходяться три селища: Покровка, Василівка, Покровські Хутори, в яких можна зняти житло і скористатися благами цивілізації. А кемпери зазвичай розбивають намети на пляжі в межах населеного пункту.

Фото: "Дикий" відпочинок на Кінбурнській косі (mk-oblrada.gov.ua)

Відпочинок на Кінбурнській косі - це білосніжна лінія піщаного пляжу з мушлями, чисте море, степова рослинність, ліс і озера, шум вітру. Можна побачити пеліканів, журавлів і зайців.

На півострові налічується 400 озер, але є і болота, в які можуть утрапити недосвідчені туристи. Видовищне місце - стик Дніпро-Бузького лиману і Чорного моря, де зустрічаються потоки води. У цьому місці заборонено купатися через сильну течію.

Санжейка - красиво, але небезпечно

Маловідомий, але колоритний курорт на березі Чорного моря знаходиться всього в 35 км від Одеси. У Санжейку їдуть любителі дикого відпочинку в умовах відірваності від решти світу.

Мальовничий піщаний пляж має свою "фішку" – нависаючий глиняний обрив, який в деяких місцях досягає 16 м. Хоча сам пляж - з дрібного золотистого піску з дрібнимимушлями, захід в море пологий. Під час купання з моря відкривається дивовижний краєвид на берег. Деякі туристи і цю локацію порівняли із зарубіжною, назвавши її "українським Баунті".

Фото: Пляж в Санжійці (lazurhills.com)

Це мальовниче місце привертає увагу насамперед тих туристів, які шукають спокійного відпочинку на майже безлюдних пляжах. Але чим далі від центру селища, тим більшим ризикам піддають себе "дикуни". Під час шторму на вузькому пляжі під обривом в далекій частині курорту перебувати небезпечно для життя. Також нерідкі випадки обвалів і зсувів глини на віддалених ділянках.

Найкрасивіші курортні пляжі

Довгі пляжі, якими можна нескінченно гуляти біля кромки води – на косах - півостровах в морі. Саме на таких ділянках суші можна знайти безлюдні місця з красивою природою і мінливими в залежності від глибини дна хвилями. Найяскравіші і романтичні пляжі - на Арабаскій Стрілці, Бердянській косі і Будацькій косі (Затока, Кароліно-Бугаз).

Арабатська стрілка: білосніжні пляжі і солоні озера

На косі - 115 кіломтерів безперервного піщаного берега, з яких туристам доступні близько 40 кілометрів. Починається пляжна зона на материку з боку Генічеська в Херсонській області і простягається вздовж селищ Генічеська Гірка, Щасливцеве і Стрілкове.

Чим далі на південь, тим глибший захід у море з пляжу. Тому найпопулярніші курортні локації знаходяться біля основи коси - в Генгорці, а найбільш усамітнений і тихий відпочинок можна знайти на малолюдних ділянках біля води в селищі Стрілкове.

Фото: Безлюдний пляж на Арабатській стрілці (wikipedia.org)

Пляж на Арабатській стрілці - чистий, з невеликими вкрапленнями мушель. Водорості - рідкісне явище, медузи теж бувають нечасто. Піщаний берег перемежовується мілинами, на яких іноді утворюються величезні штормові хвилі. А під час відливів по них можна гуляти, як по островах, почуваючись на тропічному курорті.

Перевага пляжів Арабатської Стрілки - завжди легкий вітер з моря і прозора чиста вода. Також - солоне озеро і грязі в глибині півострова.

Бердянська коса - найкрасивіша

За довжиною пляжної лінії коса, що йде в Азовське море з боку Бердянська в Запорізькій області, поступається попередній. Тут всього 18 кілометрів безперервного піщаного пляжу.

"Щільність" туристів на Бердянській косі аналогічна. На Ближній косі, яка найближче до Бердянська з відмінною інфраструктурою, відпочивальників більше, ніж на Дальній косі (є ще Середня коса). Щорічно тисячі туристів приїжджають на яскраве морське узбережжя, щоб відпочити в пансіонатах, на базах відпочинку або в приватних домоволодіннях.

Фото: Відпочинок на Бердянській косі (kirillovka.ks.ua)

Пляжі на косі - з м'якого золотистого піску, захід в море пологий. Вода - прозора, блакитного кольору. Ця локація вважається однією з найкрасивіших на Азовському морі.

На косі знаходиться ландшафтний заказник - туристи можуть помилуватися рідкісною природою, побродити в заростях очеретів, диких олив і степових трав, побути наодинці з морем і вітром.

Найвідоміший пляж на Чорному морі

Курортна Затока - на Будацькій косі в Одеській області - свого часу претендувала перетворитися на "Мальдіви" на Чорному морі. Довжина пляжів чимала - до 17 км, а ширина 50-100 м. При цьому берег – з м'якого золотистого піску, а вода – чиста і прозора навіть на глибині завдяки відкритому морю. Ділянки берега в Затоці зайняті приватними пляжами, але гуляти біля кромки води назустріч світанку або в бік заходу сонця це ніяк не заважає.

Фото: Краєвид на Затоку зверху (wikipedia.org)

Один з пляжів Затоки отримав Блакитний прапор - чистота і комфортне для плавання море приваблюють на курорт безліч туристів. Крім того, в Затоці легко можна знайти напівпустельні ділянки пляжної лінії для тихого відпочинку. На курорті є готелі з басейнами, аквапарк, пансіонати і величезний вибір приватного житла. Ціни - одні з найвищих на Чорному морі. Втім, багато туристів залишаються задоволені.

Найкрасивіші озерні пляжі

Не морем єдиним живуть українські відпочивальники - на просторах країни є безліч красивих чистих водойм для купання і релаксу. Втім, деякі з них відрізняються особливою мальовничістю пляжів і лікувальними властивостями води.

Величезне озеро з метровими хвилями

Світязь з комплексу Шацьких озер - найглибоководніше озеро України. Тому деякі туристи називають його "український Байкал". У деяких місцях до дна в цій водоймі - 58 метрів. Це в чотири рази глибше, ніж Азовське море. При цьому площа озера теж величезна - близько 40 тисяч квадратних метрів.

При цьому у знаменитого озера піщане дно і неймовірна прозорість води. Водойма живиться виключно з підземних джерел, в нього не впадає жодна річка – тому вода залишається ідеально чистою. Вода в озері - "молодильна": в її складі є гліцерин і срібло, які сприятливо впливають на шкіру і мають лікувальний ефект. Також за смаком нагадує колодязну воду.

Фото: Краєид на озеро Світязь зверху (svityaz.org.ua)

Мальовниче місце в оточенні лісу і піщаних пагорбів часто вибирають сім'ї з дітьми. Влітку вода прогрівається до температури "парного молока". Якщо у поверхні температура води 20-30 градусів, то на великій глибині – близько 9. У вітряну погоду на мілководді утворюються хвилі висотою близько метра.

Захід в озеро пологий, навколо облаштовано чимало пляжів, баз відпочинку, літніх таборів і санаторіїв. Скільки людей відпочивають на унікальному озері в даний момент, можна подивитися за веб-камерами курортної локації.

Вінницькі "Гаваї"

У Вінницькій області (Калинівський район) є унікальна локація для пляжного відпочинку, де вода – небесного-блакитного відтінку, а береги ховаються в тіні хвойних і листяних дерев. Це місце - Черепашинецький кар'єр, який відпочивальники через колір води нерідко порівнюють з Гаваями.

Колись в цій заболоченій місцевості водилося багато черепах - від них і пішла назва. Сама унікальна водойма утворилася на місці затопленого гранітного кар'єру, який закрили в 90-х роках.

Фото: Черепашинецький кар'єр на Вінниччині (facebook.com/drive.ravluk)

Глибина "озера" чимала - до 100 метрів. Вода в кар'єрі дуже чиста, прозора. Дно - кам'яне, нерівне. При цьому локація дуже популярна в сезон - на вихідних на пляжах буває яблуку ніде впасти, для відпочивальників є мінімальна інфраструктура – кафе, катамарани, альтанки.

Романтичні "чернігівські Мальдіви"

Так називають Блакитні озера на Чернігівщині. Це рукотворні водойми біля села Олешня. Раніше в цій місцевості знаходилися кар'єри з видобутку кварцового піску, потім їх затопили. Залишки мінералів на дні надають унікальний блакитний колір воді. Озеро в оточенні пишного соснового лісу чимось нагадує колір води на Мальдівських островах в Індійському океані.

Фото: Блакитні озера на Чернігівщині (instagram.com/blue_lakes_paradise)

Найбільше озеро утворилося у формі серця і це додає романтичності локації. Навколо озер - мальовничі соснові ліси, які перетворюють пляжі в кліматичний курорт. Цілюще повітря хвойного лісу вважається особливо корисним в оздоровленні серця.

Відпочити на Блакитних озерах можна як в єднанні з природою – в наметах, так і в зручних будиночках. На території вистачає облаштованих піщаних пляжів.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує житло в Скадовську влітку.

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