Дикий остров, "Мертвое море" и маяк: самые интересные локации Арабатской стрелки, которые вас удивят

Одна из самых популярных локаций для отдыха на море в Украине - Арабатская Стрелка. Ежегодно этот полуостров в Азовском море посещают несколько миллионов туристов. Не стали исключением и летние сезоны на фоне пандемии.

Этим летом тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько поехали на знаменитый курорт, чтобы исследовать самые красивые пляжи и самые интересные локации на полуострове. Своими впечатления они поделились с РБК-Украина.

"Арабатская Стрелка – это десятки километров пляжей на любой вкус. Есть и дикие пляжи, где люди останавливаются с палатками, трейлерами, даже целое лето там живут. На берегу таких туристов - бесконечная линия. Можно поставить бесплатно в одних местах, и платно – в кемпингах", - рассказывает о особенность "дикого" отдыха на курорте Оля.

Путешественники также отмечают: в этом году впервые три пляжа Арабатки получили знак отличия "Голубой флаг". Это значит, что там есть переодевалки, пандусы, туалет и чистый песок.

Видео: Арабатская Стрелка (YouTube/узол и Манько)

Дикое место с идеальными пляжами

В этом году полуостров Бирючий (20 километровая часть Федотовой косы, которая во время шторма становится островом) открылся для туристов после карантина, рассказывают тревел-блогеры. Туда можно попасть из Кирилловки на авто или по воде из Геническа. На катере это занимает полчаса.

"Пляж полностью безлюдный, очень много птичек, бывают олени. Пляж из ракушек - райский, белый, бесконечный. Впечатление, что мы на краю света – со всех сторон море, прозрачная вода", - восхищается Оля.

Обычно экскурсия для туристов на катере длится 4 часа, она включает высадку на пляже у маяка. Это стоит 800 гривен.

"А еще есть сафари – поездки на машинах в поисках диких животных. Очень много людей приезжают на остров за дикой природой. Здесь ходят табуны оленей, много птиц. Лучше выезжать утром, пока звери еще не ушли вглубь", - советует Макс.

Фото: Популярный вид отдыха - в трейлерах (Узол и Манько)

Знаменитые оздоровительные локации косы

На Арабатской Стрелке есть очень много оздоровительных пунктов – это термальные источники, рапа, глина, соленые озера.

"Соленые озера называют местным Мертвым морем – вода настолько соленая, что на ней можно лежать и читать газету.Озеро очень полезно для кожи. Вход там бесплатный, но надо платить за душ и туалет на территории. На озере можно покататься на катамаранах, есть душ шарко. Рядом есть хэлси-пойнт, где можно поспать на ульях", - описывает локацию Макс.

Буквально за километр находится термальный источник Счастливцево, в котором лечат спину и суставы. В этом году его перенесли и облагородили, сделали несколько бассейнов с разной температурой воды – с 8 до 14 часов вход бесплатный. Потом берут 100 грн, вечером – 150, потому что там еще делают дискотеку.

Фото: Пляж на острове Бирючий (Узол и Манько)

"В середине 20 века искали нефть и газ, а оттуда пошла термальная вода. Скважины запломбировали. А впоследствии источник открыли вновь для лечения благодаря высокому содержанию йода и солей", - рассказывает историю источника Оля.

Третья точка - "Арабатские термы". На территории комплекса есть термальный источник с очень горячей водой, ледяное глицириновое озеро, которое заменяет поход к косметологу, и йодированное озеро. Раньше это было стихийное место, сейчас - частное. Вход платный: с 8 до 9 утра – 100 гривен, затем по 200 гривен с человека (лежак входит в стоимость).

Что интересного для молодежи есть на Арабатке

На Арабатке есть самый большой в Украине спот кайтеров-спортсменов, которые катаются по воде на доске с парашютом, рассказывают блогеры.

"В Генческе они полюбили это место за ветер-либо на море, либо на Сиваше. Во-вторых, там море мелкое - это тоже плюс", - объясняет Оля.

Супруги путешественники попали на вечеринку кайтеров – вейв – такие проводят раз в месяц.

"Попасть на тусовку могут только те, кто заказал обучение. Все переодеваются в костюмы, разрисовываются, играет диджей",- вспоминает Оля.

Фото: Локация, где кайтеры катаются на волнах (Узол и Манько)

В Геническе блогеры нашли две Insta-точки, где можно сделать краcивые фотографии. Это Железный мост – там любят фотографироваться молодожены. По этому железнодорожному мосту уже давно не ездят поезда – в 70-х годах шторм "смыл" железную дорогу на Арабатской стрелке.

Вторая точка-25-метровый квадратный маяк, которому более 100 лет и где живет семья смотрителя. В этом году там делают ремонт, поэтому можно только посмотреть со стороны.

Фото: Инстраграмная локация на Железном мосту (Узол и Манько)

На Сиваше можно покататься на каяках – 300-400 гривен с человека.

Сколько стоит жилье

Жилье можно снять в частном секторе за 80-100 гривен с человека у какой-то бабушки, а есть отели и по 7-9 тысяч гривен за день, когда "все включено" с питанием, бассейнами и спа. То есть можно найти жилье на любой кошелек и на любой вкус, заключают путешественники по собственному опыту.

Напомним, мы писали, что посмотреть, отправляясь на пляжный отдых в Украине.

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