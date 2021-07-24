На шляху до моря. Що подивитися, вирушаючи на пляжний відпочинок в Україні: найяскравіші місця

Огляд основних автомобільних трас та цікавинки на шляху до Бердянська

Якщо ви замислюєтеся, як саме їхати в Бердянськ на море - поїздом чи на авто, - затяті мандрівники вам порадять виключно автомобільний варіант подорожі. Адже тоді дорога на море перетворюється на цікаву пригоду, насичену різноманітними цікавинками.

Ми розглянемо перевірений автомобільний маршрут Київ – Полтава – Красноград – Новомосковськ - Дніпро – Запоріжжя – Токмак – Бердянськ, який поєднує в собі не тільки цікаві з історичного та архітектурного погляду місця, а й здебільшого гарне дорожнє покриття.

Яка якість доріг в бік Бердянська з Києва?

Київ–Полтава – дорога ідеальна, з чіткою розміткою, нещодавно відремонтована;

Після повороту на Красноград та до Карлівки - новий асфальт, проте ще немає розмітки, після Карлівки дорога стара, латана, але без ям;

Красноград–Дніпро – траса з "сюрпризами" у вигляді колійності та раптових ям, але не катастрофічна;

Дніпро–Запоріжжя – дорога в гарному стані;

Запоріжжя–Токмак–Бердянськ – нещодавно відремонтований шлях з ідеальною розміткою.

Незабаром можна буде повернути на Дніпро до Полтави, у Решетилівці, але поки що цей відрізок дороги в процесі капітального ремонту, а деякі ділянки будуються з нуля.

Відео: Огляд трас за маршрутом Київ–Бердянськ (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Тепер розглянемо цікавинки, які можна подивитися по дорозі. Звісно, не все можна оглянути за один раз, адже тоді мандрівка до моря розтягнеться на кілька днів, але з поданого списку ви зможете обрати об’єкти собі до душі.

Що подивитися дорогою до Бердянська: найцікавіші місця

Водонапірна башта (1952 року побудови) в Пирятині – цегляна, обкладена плиткою, з орнаментом у верхній частині 30-метрова споруда.

Відома тим, що поряд із нею на початку 60-х років XX сторіччя знімався радянський художній фільм "Королева бензоколонки". Башта фігурує у кадрах цього відомого кіно. Башта розташована біля траси, за адресою вул. Архітектора Хитрина, 152.

Фото: Водонапірна башта в Пирятині (надане РБК-Україна Ганною Дубовською)

Мгар. Мгарський Спасо-Преображенський монастир заснований 1619 року, але за легендами, монастир на цьому місці був іще до татаро-монгольської навали. Щоб побачити його, доведеться від’їхати від основної траси близько двох кілометрів.

Фото: Мгарський монастир (надане РБК-Україна Ганною Дубовською)

Неподалік від монастиря знаходиться Курган Скорботи (1993 року) на горі Зажурі, перший в Україні пам’ятник жертвам Голодомору 1932-33 років, що являє собою величезний дзвін, увінчаний хрестом.

Фото: Курган Скорботи (1993 року) на горі Зажурі (надане РБК-Україна Ганною Дубовською)

Полтава. Звісно, на знайомство з цим старовинним містом варто виділити як мінімум два дні. Але ось локації, які дають загальне уявлення про Полтаву та є її впізнаваними символами:

- архітектурний ансамбль Корпусного саду (закладений у 1840 році);

- біла альтанка на Івановій горі (зведена 1909 року до 200-річчя Полтавської битви, відновлена 1954 року. Звідси відкривається чудовий краєвид на долину річки Ворскли та частину міста);

- барочний Успенський собор XVIII століття, пам’ятник Івану Мазепі та пам’ятник галушці на Соборному майдані; барочний Хрестовоздвиженський монастир, зведений у XVII столітті;

Фото: Свято-успенський собор в Полтаві (надане РБК-Україна Ганною Дубовською)

- Полтавський краєзнавчий музей (його будівля, зведена на початку XX століття у стилі модерн з українськими етнічними мотивами, привабить вас, навіть якщо ви не любитель музеїв).

Фото: Цікавинки Полтави

Фото: Полтавський краєзнавчий музей (надані РБК-Україна Ганною Дубовською)

Новомосковськ. Це старовинне місто, засноване у XVII сторіччі, поділиться з вами красою унікального Троїцького дерев’яного дев’ятикупольного собору (XVIII сторіччя).

Він побудований без жодного залізного цвяха та спроєктований так, щоб з жодної точки було видно тільки вісім бань з дев’яти. Собор - у процесі реставрації, але більша частина робіт уже завершена.

Фото: Троїцький собор у Новомосковську (надане РБК-Україна Ганною Дубовською)

Також можна оглянути Свято-Миколаївський пустельний Самарський чоловічий монастир, Він заснований наприкінці XVI ст., проте збереглися пізніші будівлі, датовані XVIІІ-ХІХ сторіччями.

Дніпро. Хоча у Дніпрі немало церков, раджу обов’язково оглянути величний Спасо-Преображенський собор (1835 року будівництва), цікавий своєю історією та розташуванням.

Храм повинен був, за задумом Григорія Потьомкіна, бути вищим за римський собор Святого Петра на 1 аршин. Хоча цим планам не судилося здійснитися, адже побудували його вшестеро меншим, цей храм у стилі класицизму виглядає надзвичайно гармонійним.

Фото: Вежі у Дніпрі (надане РБК-Україна Ганною Дубовською)

І зовсім нещодавно Соборну площу, на якій він височіє, поєднали з входом-колонадою парку ім. Шевченка сучасною пішохідною зоною (вулиця Яворницького).

Також варто прогулятися пішохідними зонами на вулиці Короленка, Катеринославському бульварі, Європейській площі. І, безперечно, варта вашої уваги нещодавно реконструйована набережна Дніпра, яка зібрала найкращі краєвиди міста.

Фото: Дніпро, вулиця Яворницького (надане РБК-Україна Ганною Дубовською)

Запоріжжя. Обов’язково відвідайте одне з "Семи чудес України" - острів Хортицю з його історико-культурним комплексом "Запорізька Січ". Любителів промислового туризму приваблять краєвиди на ДніпроГЕС, а шанувальників архітектури конструктивізму першої половини XX століття – проспект Соборний, один з найдовших проспектів у Європі.

Фото: Запоріжжя, ГЕС (надані РБК-Україна Ганною Дубовською)

Якщо ви любите старовинні мости та місточки, зупиніться в селі Юр’ївка, приблизно за 45 кілометрів до Бердянська. Кам’яний арочний міст через річку Лозоватку, який ви побачите з траси, споруджено в другій половині XVIII століття.

Фото: Запоріжжя, Хортиця (надані РБК-Україна Ганною Дубовською)

Якщо подорож є дорогою до моря, звісно, хочеться доїхати якнайшвидше та пірнути в прохолоду хвиль. Але коли по дорозі трапляється стільки цікавинок, приходить розуміння, що море трохи почекає!

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