Блокпости і заборони в Єгипті. Сім'я українців мандрує Дахабом на велосипедах

Подорожі в Єгипет і Туреччину для багатьох українців здаються небезпечними під час пандемії навіть у спланованих пакетних турах. Втім, є мандрівники, яких карантинні обмеження не лякають.

Четвертий місяць українській сім’ї вдається подорожувати за кордоном на велосипедах попри пандемію та карантинні обмеження. Це учасники проекту "Двоколісні хроніки" Ярина Квітка, Володимир Муляр та їхній 4-річний син Марко Муляр, які розповіли РБК-Україна про свій новий досвід у Єгипті.

Туреччина вразила античними містами

Ще у грудні 2020 року веломандрівники вирушили в подорож. Сім’я, окрім велосипедів, використовувала спеціальний трейлер з огляду на те, що з ними подорожував маленький син.

Першим пунктом на велосипедному маршруті була Туреччина. Тоді блогери розповіли, які карантинні обмеження діяли у країні.

Фото: Родина мандрує із 4-річним сином (прес-служба)

В Туреччині сім’я пробула 3 місяці - саме стільки тут можуть перебувати українці без візи. Під час мандрівки Туреччиною українська родина за цей час проїхалася турецькою рив'єрою – від Ізміра до Аланії. За цей час велосипедисти відвідали понад 10 турецьких міст, серед яких - і туристичні Аланія та Анталія, і менш відомі – Ізмір, Сіачик, Кушадаси, Дідім, Ак’яку, Дальян, Каякьой, Фетхіє.

"Кожне місто має свої особливі принади, свої кольори та затишок. Але найбільше нам сподобалися Кушадаси, Ак'яка, Фетхіє та Каш. Куди б ми не їхали, усюди натрапляли на красиві античні місця. Зокрема, побували в славнозвісному Ефесі, маловідомому, але такому ж прекрасному Теосі. Вразили нас антична Прієна, храм Апполона в Сіде, стародавня Міра", – перераховує незабутні локації подорожі Ярина Квітка.

Фото: Мандрівників вразили красиві місця Туреччини (прес-служба)

Оселились на морському курорті Дахаб

Згодом мандрівники продовжили свій шлях до Єгипту - вирішили поїхати на Синайський півострів. Почали мандрівку із популярного курорту.

"Прилетіли у Шарм-ель-Шейх, подивилися його два дні і переїхали в Дахаб. Тут орендували будиночок. Знайшли його, до речі, випадково: написали пост у Facebook, на який відгукнулася українська сім’я, що якраз виїжджала звідси", - розповіла Ярина про популярне серед українських мандрівників місто на узбережжі в Єгипті.

Вона додала, що син Марко знайшов у Дахабі нових друзів і навіть почав відвідувати місцевий дитячий садок.

У Єгипті мандрівники зауважили багато поліцейських блокпостів та заборон, тому подорожувати велосипедами між містами у пустельній місцевості виявилося непросто. Тому велопоїздки вирішили обмежити дослідженням Дахабу та околиць.

Готуються дати концерти в Єгипті

Під час поїздок за кордоном Ярина та Володимир не лише подорожують і знімають відеоблоги, але й працюють над музичним проектом як етно-гурт "Фолькнери".

Мандрівникам навіть передали узичні інструменти з України в Єгипет, і подружжя планує дати на єгипетському курорті декілька концертів. Також вони пишуть музику до вистави "Коловорот", готують новий альбом. Саме в Дахабі нещодавно презентували новий кліп.

Фото: Дахаб у Єгипті (pixabay.com)

"Країни, які ми відвідуємо, впливають на нашу творчість. Ми із захватом досліджуємо культури інших народів і ділимося з ними українською. Саме в Єгипті завершили роботу над кліпом на пісню "Ра" (давньоєгипетський бог сонця – Ред.) із нашого альбому "Сон", - діляться успіхами мандрівники.

Вони додають: відео знімали ще торік на мистецькому хуторі "Обирок" на Чернігівщині. І лише через рік у Єгипті познайомилися із режисеркою Ритою Гасановою, яка й зробила пост-продакшн.

"У кліпі ви почуєте поєднання українських народних мотивів з африканськими, і – мабуть, несподівано – побачите кам’яного Леніна", – інтригує Володимир Муляр.

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Проект "Двоколісні хроніки" стартував 2009 року. Відтоді мандрівники на велосипедах подолали понад 50 тисяч кілометрів у майже чотирьох десятках країн.

Через свій музичний проект "Фолькнери" мандрівники популяризують українську культуру під час подорожей. Музичні відео гурту можна переглянути на їхньому YouTube-каналі.

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