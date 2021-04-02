Блокпосты и запреты в Египте. Семья украинцев путешествует в Дахабе на велосипедах

Путешествия в Египет и Турцию для многих украинцев кажутся опасными во время пандемии даже в спланированных пакетных турах. Впрочем, есть путешественники, которых карантинные ограничения не пугают.

Четвертый месяц украинской семье удается путешествовать за границей на велосипедах несмотря на пандемию и карантинные ограничения. Это участники проекта "Двухколесные хроники" Ярина Квитка, Владимир Муляр и их 4-летний сын Марк Муляр, которые рассказали РБК-Украина о своем новом опыте в Египте.

Турция поразила античными городами

Еще в декабре 2020 года велопутешественники отправились в дорогу. Семья, кроме велосипедов, использовала специальный трейлер, учитывая то, что с ними путешествовал маленький сын.

Первым пунктом на велосипедном маршруте была Турция. Тогда блогеры рассказали, какие карантинные ограничения действовали в стране.

Фото: Семья путешествует с 4-летним сыном (пресс-служба)

В Турции семья пробыла 3 месяца - именно столько здесь могут находиться украинцы без визы. Во время путешествия по Турции украинская семья за это время прокатилась по турецкой ривьере – от Измира до Аланьи. За это время велосипедисты посетили более 10 турецких городов, среди которых - и туристические Алания и Анталия, и менее известные – Измир, Сиачик, Кушадасы, Дидим, Акьяку, Дальян, Каякей, Фетхие.

"Каждый город имеет свои особые прелести, свои цвета и уют. Но больше всего нам понравились Кушадасы, Акяка, Фетхие и Каш. Куда бы мы ни ехали, всюду наталкивались на красивые античные места. В частности, побывали в знаменитом Эфесе, малоизвестном, но таком же прекрасном Теосе. Поразили нас античная Приена, храм Апполона в Сиде, древняя Мира", – перечисляет незабываемые локации путешествия Ярина Квитка.

Фото: Путешественников поразили красивые места Турции (пресс-служба)

Поселились на морском курорте Дахаб

Впоследствии путешественники продолжили свой путь в Египет - решили поехать на Синайский полуостров. Начали путешествие с популярного курорта.

"Прилетели в Шарм-эль-Шейх, посмотрели его два дня и переехали в Дахаб. Здесь арендовали домик. Нашли его, кстати, случайно: написали пост в Facebook, на который откликнулась украинская семья, которая как раз выезжала отсюда", - расскала Ярина о популярном среди украинских путешественников город на побережье в Египте.

Она добавила, что сын Марко нашел в Дахабе новых друзей и даже начал посещать местный детский сад.

В Египте путешественники отметили много полицейских блокпостов и запретов, поэтому путешествовать велосипедами между городами в пустынной местности оказалось непросто. Поэтому велопоездки решили ограничить исследованием Дахаба и окрестностей.

Готовятся дать концерты в Египте

Во время поездок за рубежом Ярина и Владимир не только путешествуют и снимают видеоблоги, но и работают над музыкальным проектом как этно-группа "Фолькнеры".

Путешественникам даже передали музыкальные инструменты из Украины в Египет, и супруги планируют дать на египетском курорте несколько концертов. Также они пишут музыку к спектаклю "Коловорот", готовят новый альбом. Именно в Дахабе недавно презентовали новый клип.

Фото: Дахаб в Египте (pixabay.com)

"Страны, которые мы посещаем, влияют на наше творчество. Мы с упоением исследуем культуры других народов и делимся с ними украинской. Именно в Египте завершили работу над клипом на песню "Ра (древнеегипетский бог солнца – Ред.) из нашего альбома "Сон", - делятся успехами путешественники.

Они добавляют: видео снимали еще в прошлом году на хуторе "Обирок" на Черниговщине. И только через год в Египте познакомились с режиссером Ритой Гасановой, которая и сделала пост-продакшн.

"В клипе вы услышите сочетание украинских народных мотивов с африканскими, и – видимо, неожиданно – увидите каменного Ленина", – интригует Владимир Муляр.

Самые читаемые новости В Украину возвращаются дожди, но теплая погода сохранится

Проект "Двухколесные хроники" стартовал в 2009 году. С тех пор путешественники на велосипедах преодолели более 50 тысяч километров в почти четырех десятках стран.

Через свой музыкальный проект "Фолькнеры" путешественники популяризируют украинскую культуру во время путешествий. Музыкальные видео группы можно посмотреть на их YouTube-канале.

Напомним, мы писали, что туристы в Египте смогут увидеть уникальное событие.

Также мы рассказывали об особенности отдыха в красочной локации Турции.