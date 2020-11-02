Ризики захворіти: чи безпечно насправді подорожувати літаком під час пандемії

Після відновлення авіасполучення під час пандемії, питання безпеки польотів залишається темою "номер один" в нових реаліях пасажирських авіаперевезень. Чи безпечно перебувати в аеропорті та в літаку? Адже в таких місцях різко скорочується соціальна дистанція і збільшується час перебування поруч з іншими людьми.

У США наприкінці жовтня провели опитування, за результатами якого безпека польотів для більшості виявилася важливішою за вартість квитка на літак. 31% респондентів сказали, що суворе дотримання маскового режиму на борту має найважливіше значення. Тільки 21% (кожен п’ятий) зазначив, що його турбує ціна на квитки, а не заходи безпеки.



У жовтні президент авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне написав на своїй сторінці у Facebook, що захворів на COVID-19. Він зауважив, що дізнався про це, коли здав ПЛР-тест в аеропорту, прилетівши з Харкова. Авіаексперт Володимир Біленький звернув увагу, що у коментарях до допису президента авіакомпанії було багато слів підтримки, але ніхто не ставив питання про заходи інформування людей, які летіли разом і могли захворіти.

Які заходи безпеки ввели аеропортах і на авіалініях упродовж маршруту подорожі пасажирів, що летять з України у різні точки світу, чи взаємодіють авіалінії з медичними лабораторіями та пасажирами після польоту, які ризики заразитись COVID-19 в літаку – з'ясовуємо у матеріалі РБК-Україна.

Скарги на недотримання дистанції

В аеропорт до рейсу пасажирам треба прибути щонайменше за дві години, якщо летять за кордон, і приблизно за годину - при перельоті всередині країни. За цей час треба зареєструватися на рейс, здати багаж, пройти контроль безпеки та паспортний контроль. І все це - пліч-о-пліч з іншими пасажирами.

Фото: Соціальної дистанції в аеропортах дотримуються не завжди (РБК-Україна)

У прес-службі аеропорту "Бориспіль" РБК-Україна кажуть, що у термінал допускають тільки персонал, пасажирів з квитками чи посадковими талонами і осіб, що супроводжують пасажирів з інвалідністю або обмеженою рухливістю та дітей. Не допускають звичайних проводжаючих і людей з температурою тіла вище 38 ºС або з ознаками респіраторних захворювань.

В терміналі кожні 20 хвилин, а в години "пік" - кожні 10 хвилин, оповіщають про важливість дотримання заходів безпеки. Пасажирів, які порушують правила, просять вийти з аеропорту. В терміналі є санітайзери, призупинено роботу капсульного готелю, кімнат для куріння, дитячих ігрових майданчиків, тощо.

Втім, пасажири вже далеко не вперше скаржаться на недотримання заходів соціальної дистанції в аеропортах. За словами одного з мандрівників, після повернення в Україну у нього навіть не перевірили температуру, а з літака до аеропорту "Бориспіль" довелося добиратися в автобусі, заповненому людьми, без натяку на дотримання дистанції.

"Можна скільки завгодно продовжувати обмеження, але якщо так дотримуються карантину навіть на в'їзді в країну, то зростання числа хворих вже не дивує. Страшно уявити, що буде далі", – каже РБК-Україна турист.

Але у "Борисполі" зізнаються, що не можуть контролювати всіх, а відповідальність за дотримання заходів безпеки лежить насамперед на пасажирі. У прес-службі кажуть, що всюди в терміналі проводиться вентиляція, яка мінімізує відсоток рециркуляції повітря. У авіамостах на шляху до літака встановлені бактерицидні рециркулятори.

Фото: У авіамостах на шляху до літака встановлені бактерицидні рециркулятори (РБК-Україна)

Пасажирів з підвищеною температурою і/або ознаками ГРВІ (кашель, задишка, нежить) не пускають в термінал, запевняють РБК-Україна і в прес-службі аеропорту "Харків". Такі пасажири можуть звернутися до медпункту аеропорту (вхід - із зовнішньої сторони будівлі).

Якщо стан його здоров’я оцінять як незадовільний, то лікар медпункту звертається до авіакомпанії, а там приймуть рішення, пускати пасажира на борт чи ні, відзначають у прес-службі аеропорту.

"Скринінг показав занижену температуру"

Крім скарг на недотримання дистанції, іноді піддають сумніву й достовірність температурного скринінгу в аеропортах. Одна з туристок, яка у вересні подорожувала літаком з аеропорту Львова до Києва, розповідає РБК-Україна, що у неї різко підскочила температура до 37,8 через стоматологічну проблему, але під час скринінгу цього не помітили.

За словами жінки, в аеропорті при вимірюванні температури на вході в термінал термометр показав 35,5. Цей показник суттєво відрізнявся від попереднього, зауважує вона. Також нібито "нормальну" температуру тіла показав скринінг і в літаку.

"І тут постає питання, чим відрізняються термометри в аеропортах від термометрів в супермаркетах та інших закладах? Бо чи не кожен раз вони показують занижену температуру. У мене тільки запалився зуб, а якщо це був би пасажир з COVID-19?", - висловлює думку пасажирка літака.

Нові "карантинні" правила авіакомпаній

Щоб зменшити ризики заразитися на борту, авіакомпанії вводять нові правила. Наприклад, у Air France посадка до літака тепер організована у зворотному порядку: першими на борт заходять пасажири, що мають місця в кінці салону, за ними - ті, хто попереду.

Харчування та роздачу напоїв на рейсах тривалістю менше 2,5 годин скасували. В салонах літаків поверхні дезінфікуються противірусним спреєм тривалої дії.

Фото: У літаках МАУ дозволено летіти без маски, лише якщо пасажир має проблеми з диханням, не пов'язані з COVID-19 (РБК-Украина)

У МАУ з 12 жовтня заборонили використання респіраторів з клапаном видиху. Рішення мотивують тим, що через клапан видиху на респіраторі виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник інфекції. Захисні маски пасажирам дозволяють не використовувати, тільки якщо людина має труднощі з диханням, не пов’язані з COVID-19, і якщо пасажир надав компанії результат негативного ПЛР-тесту за 48 годин до вильоту.

У компанії МАУ РБК-Україна кажуть, що при посадці на гейтах всі дотримуються дистанції, а далі пасажири самостійно йдуть до літака через авіаміст. Якщо ж їх до літака доставляє автобус, то заходять пасажири туди і через передні, і через задні двері.

Які насправді ризики заразитися під час польоту?

Тривалість польоту і, відповідно, перебування пасажирів в одному салоні, складає від однієї години на внутрішніх рейсах та від двох годин - на міжнародних. Триматися дистанції в даному випадку вкрай складно.

Попри це, у соцмережах іронізують, що подорожувати літаком набагато корисніше для здоров'я, аніж перебувати на вулиці, де повітря дуже забруднене. Це, мовляв, безпечніше за поїздки у маршрутках, де зранку та ввечері повно людей. Втім, ця теза має сенс.

РБК-Україна надіслало запити до всіх авіакомпаній, що здійснюють рейси з України.

В усіх компаніях, які на момент публікації надіслали відповідь (МАУ, KLM, AirFrance, Sky Up, Azur Air), запевняють, що повітря в літаках очищується за допомогою спеціальних HEPA-фільтрів (ідентичних тим, які використовуються для обладнання операційних у лікарнях), і очищене в тому числі від бактерій та вірусів повітря подається в салон кожні 2-3 хвилини. Тобто за годину польоту повітря очищується багато разів, чого не скажеш про повітря у громадському транспорті, який курсує по містах.

Фото: Як працює система кондиціонування у сучасному літаку (інфографіка Airbus)

Досліджень, які визначають справжні ризики захворіти у літаку, поки не так багато. Але, за словами авіаексперта Богдана Долінце, вже є результати поглибленого дослідження Міністерства оборони США, яке проводили на літаках типу Boeing 777 та Boeing 767 при 100% заповнених місць і довгому перельоті (до 12 годин).

Дослідження виявило, що ризик передачі вірусу COVID-19 у салоні економ-класу становить лише 0,003% при носінні маски (навіть якщо сидіти поруч з хворим), а в бізнес-класі (вірогідно, через більшу відстань між сидіннями) ризик ще нижчий.

Такі висновки збігаються з результатами дослідження й трьох найбільших виробників літаків - Boeing, Airbus та Embraer, якими зараз користуються більшість авіаліній: найбільший ризик захворіти є у тих, хто сидить на одному ряду з хворим, але через циркуляцію повітря цей ризик - мінімальний.

Практично всі авіалінії світу під час карантинних обмежень ввели обов’язкове носіння масок на борту, зробили доступними санітайзери, проводять прибирання та дезінфекцію після та перед кожним рейсом, а послуги на борту оплачуються безконтактно. Харчування подають в індивідуальній упаковці.

Фото: Практично всі авікомппанії світу ввели нові правила під час пандемії (РБК-Україна)

Втім, точно визначити, хто з пасажирів міг би заразитися під час польоту - майже не можливо, адже політ триває декілька годин, а хвороба (точніше її симптоми), можуть проявлятися в середньому від 3 днів до тижня після інфікування.

Що роблять, коли пасажир захворів

Після того, як пасажир покидає борт літака, авіакомпанія вже не має зв’язку з лабораторіями або медичними лабораторіями чи лікарем, який веде виявленого хворого на борту – подальші дії відбуваються за межами повноважень авіаліній, кажуть РБК-Україна у авіакомпаніях AirFrance та KLM.

Якщо під час польоту у пасажира проявляються симптоми COVID-19, на борту МАУ їх пересаджують в карантинну зону ВС або якомога далі від інших пасажирів, також кожну годину член екіпажу надає пасажиру нову змінну маску. У літаку також виділяють для нього окрему убиральню, щоб уникнути перехресного зараження.

З пасажиром контактує лише бортпровідник. В цей час інші пасажири заповнюють анкети про їхнє місцезнаходження, а бортпровідники – звіт про підозру на захворювання. Після прибуття до аеропорту екіпаж передає інформацію медикам в аеропорті та додатково інформує санітарно-карантинну службу аеропорту.

Надалі авіакомпанія ніяк не задіяна до результатів виявлення захворювання у пасажира. Після проходження пасажиром ПЛР-тесту вся інформація передається сімейному лікарю чи за місцем проживання пасажира.

У "Azur Air Україна" кажуть, що коли у пасажира виявлять підвищену температуру та/або симптоми COVID-19, то йому відмовлять у перевезенні.

"Якщо ж симптоми виявили вже під час перельоту, то такому пасажиру запропонують пересісти на окреме місце, йому нададуть всю можлива допомога. Щодві години туалетна кімната в літаку повністю дезінфікують бортпровідники", - коментують у компанії.

Фото: Пасажиру можуть відмовити у перельоті, якщо у нього є симптоми хвороби (РБК-Украина)

У прес-службі аеропорту "Харків" кажуть, що зазвичай запитують інформацію у командира екіпажу про пасажирів, які скаржилися на самопочуття під час рейсу. Якщо такі пасажири є, то у термінових випадках в аеропорт викликають швидку, або пасажира оглядають у медпункті аеропорту.

У "Azur Air Україна" кажуть, у разі виявлення симптомів пасажира ще на борту, цю інформацію передають медичному центру в аеропорту прильоту. Лікарю в аеропорті прибуття передається і список всіх пасажирів цього рейсу.

Якщо турист захворів на відпочинку за кордоном, то його можуть допустити на зворотній рейс тільки із довідкою про те, що він повністю здоровий.

Ми також надіслали запит до авіакомпанії Windrose із питанням щодо безпечності польотів, але відповіді на момент публікації не отримали. У авіакомпанії Sky Up дали посилання, де вказані загальні правила безпеки польотів під час пандемії.

Дещо простіше прослідкувати контакти, коли туристи летять чартером, замовивши пакетний тур у туроператора. Тоді взаємодію із туристами після польоту може взяти на себе туркомпанія та страхова.



З іншого боку, ризики заразитись у літаку все ж не дуже високі. Хоча б за рахунок очищення повітря, вони точно нижчі, ніж у громадському транспорті. Аеропорти, авіалінії та туроператори змінили правила перевезень, щоб мінімізувати такі ризики ще більше.

Але відповідальність за власне здоровя лежить на самому пасажирові, і безпека туриста залежить насамперед від нього самого. Тому триматись дистанції і носити маску треба як і аеропорті, так і в літаку.

Якщо ви відчули симптоми після прильоту за кордон

Коли ви подорожуєте літаком самостійно без покупки путівки, треба обов’язково ознайомитися з місцевими правилами, про які можуть не знати туристи. Бо може виявитись, що в окремій країні можуть вимагати пройти обов’язкове тестування в аеропорті прибуття.

Якщо ви відчули себе зле, знайдіть медпункт і звернуться туди. Зазвичай вони є в усіх аеропортах. Якщо ж вам стало погано вже після того, як вже покинули аеропорт, то треба подзвонити до своєї страхової компанії.

До слова, перед самим вильотом за кордон обов’язково треба оформити страховий поліс, що покриває ризик захворювання на COVID-19. Про те, як оформити страховку перед поїздкою за кордон під час пандемії, ми писали у окремій статті.

Детальніше про те, як діяти туристу в різних ситуаціях, ми описали у нашій інфографіці:

Фото: Алгоритм дій туриста в подорожі під час пандемії (інфографіка travel.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали, які нові рейси запустяться з України вже скоро.

Також пропонуємо почитати, що буде з рейсами по Україні та за кордон цієї осені.