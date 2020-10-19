Багато нових напрямків: рейси, які запускаються з України вже скоро

Фото: Авіакомпанія Windrose запускає рейси на Балкани (РБК-Україна)

Нові осінні та зимові рейси на Балкани від авіакомпаній

Для українців восени відкриваються нові напрямки, куди можна полетіти з туристичною метою. Один з таких напрямків, куди авіакомпанії починають продавати квитки – Балканські країни.

Авіакомпанія "Роза Вітрів" (Windrose) почала продаж квитків на рейси в Північну Сербію і Македонію з київського аеропорту "Бориспіль". Авіакомпанія "SkyUp" відкрила продаж квитків в Болгарію за маршрутом "Київ-Софія-Київ" на період зимових свят.

РБК-Україна вивчило, коли можна планувати відпочинок в балканських країнах.

Фото: Вулиці в Белграді (pixabay.com)

Як будуть літати туристи

Перші рейси відбудуться у столицю Македонії Скоп'є 6 грудня і в столицю Сербії Белград – 7 грудня. Авіакомпанія планує частоту польотів двічі на тиждень. У Скоп'є з Києва можна буде вилетіти в четвер і неділю, а в Белград – у понеділок і п'ятницю.

Квитки коштують: на маршрут Київ-Скоп'є - від 7 400 грн в обидва кінці, на Київ-Белград — від 7 500 грн в обидва кінці. У вартість квитків входить провезення 23 кг багажу і 7 кг ручної поклажі.

Перші рейси до Болгарії заплановані з 23 грудня 2020 року. Рейси виконуватимуться по середах і суботах. Вартість квитків: Київ-Софія – від 1248 гривень без багажу, Софія-Київ – від 1062 без багажу. Закінчення польотної програми очікується 30 січня 2021 року.

Фото: Авіакомпанії "Windrose" і "SkyUp" полетять в Македонію, Сербію і Болгарію в грудні (РБК-Україна)

Що потрібно знати про правила в'їзду

І Сербія, і Македонія дозволяють в'їзд українцям з туристичною метою. При в'їзді в Сербію не вимагається сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту. Не передбачена і самоізоляція або карантин для туристів, страховка від COVID-19 не обов'язкова.

Результати тестів будуть питати тільки у туристів, які в'їжджають з території Сербії з Болгарії, Румунії, Хорватії та Північної Македонії.

В'їзд до Македонії українцям також дозволено без пред'явлення сертифіката з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19 і проходження самоізоляції.

За даними інформаційного порталу "Visit Ukraine", з 1 жовтня по 30 листопада громадянам України дозволено в'їжджати на територію Республіки Болгарія при наявності довідки, яка показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

Фото: Авіакомпанії планують виконувати по два рейси на тиждень (РБК-Україна)

Рейси в Словенію перенесли

Ще одна балканська країна дозволяє в'їзд українцям і скасувала з 1 жовтня обов'язкову самоізоляцію при наявності негативного результату ПЛР-тесту – Словенія. Однак виявилося, що на туристів дозвіл не поширюється.

Авіакомпанія "Роза Вітрів" відклала запуск рейсів до столиці Словенії Любляни, який анонсували на 24 жовтня. Інформацію про перенесення польотів компанія опублікувала 13 жовтня.

"Сьогодні від поліції аеропорту "Любляна" авіакомпанією отримано роз'яснення, що на даний час, в умовах COVID-19, перетин кордону дозволено лише з причин надзвичайної необхідності, до яких туризм не відноситься", - повідомили на сайті авіакомпанії.

У компанії уточнили, що у зв'язку з тим, що більшу частину пасажирів становлять туристи, початок виконання рейсів перенесено до моменту отримання офіційного дозволу поїздок з метою туризму.

На офіційному сайті Поліції Словенії уточнюється, що "особи, які виїжджають з третіх країн, перераховані в "червоному" або "помаранчевому" списку, як і раніше, зобов'язані обґрунтовувати терміновість своєї поїздки в Словенії".

Як пояснила в коментарі РБК-Україна Олександра Булава, керівник словенського відділу туроператора "Go Slovenia", в Словенії діють обмеження на нетермінові подорожі для громадян третіх країн.

В авіакомпаніях звертають увагу на те, що зараз ыще невідомі вимоги щодо подорожей в зимовий період. Тому, щоб уникнути непорозумінь, варто додатково перевіряти актуальні правила в'їзду і відпочинку напередодні вильоту.

Нагадаємо, ми писали, в яку країну українці найчастіше бронюють тури для відпустки.

Також, ми повідомляли, чому непросто потрапити в Словенію, навіть коли країна відкрита для українців