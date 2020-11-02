Риски заболеть: безопасно ли на самом деле путешествовать на самолете во время пандемии

После возобновления авиасообщения во время пандемии, вопрос безопасности полетов остается темой "номер один" в новых реалиях пассажирских авиаперевозок. Безопасно ли находиться в аэропорту и в самолете? Ведь в таких местах резко сокращается социальная дистанция и увеличивается время пребывания рядом с другими людьми.

В США в конце октября провели опрос, по результатам которого безопасность полетов для большинства оказалась важнее стоимости билета на самолет. 31% респондентов сказали, что строгое соблюдение масочного режима на борту имеет важнейшее значение. Только 21% (каждый пятый) отметил, что его беспокоит цена на билеты, а не меры безопасности.



В октябре президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне написал на своей странице в Facebook, что заболел COVID-19. Он отметил, что узнал об этом, когда сдал ПЦР-тест в аэропорту, прилетев из Харькова. Авиаэксперт Владимир Беленький обратил внимание, что в комментариях к посту президента авиакомпании было много слов поддержки, но никто не ставил вопрос о мерах информирования людей, которые летели вместе и могли заболеть.

Какие меры безопасности ввели аэропортах и на авиалиниях на протяжении маршрута путешествия пассажиров, которые летят из Украины в различные точки мира, взаимодействуют ли авиалинии с медицинскими лабораториями и пассажирами после полета, какие риски заразиться COVID-19 в самолете – выясняем в материале РБК-Украина.

Жалобы на несоблюдение дистанции

В аэропорт до рейса пассажирам надо прибыть минимум за два часа, если летят за границу, и примерно за час - при перелете внутри страны.

За это время нужно зарегистрироваться на рейс, сдать багаж, пройти контроль безопасности и паспортный контроль. И все это - рядом с другими пассажирами.

Фото: Социальную дистанцию в аэропортах соблюдают не всегда (РБК-Украина)

В пресс-службе аэропорта "Борисполь" РБК-Украина говорят, что в терминал допускают только персонал, пассажиров с билетами или посадочными талонами и лиц, сопровождающих пассажиров с инвалидностью или ограниченной подвижностью и детей. Не допускают обычных провожающих и людей с температурой тела выше 38 градусов или с признаками ОРВИ.

В терминале каждые 20 минут, а в часы "пик" - каждые 10 минут, оповещают о важности соблюдения мер безопасности. Пассажиров, которые нарушают правила, просят выйти из аэропорта. В терминале есть санитайзеры, приостановлена работа капсульного отеля, комнат для курения, детских игровых площадок.

Впрочем, пассажиры уже далеко не впервые жалуются на несоблюдение мер социальной дистанции в аэропортах. По словам одного из путешественников, после возвращения в Украину у него даже не проверили температуру, а от самолета в аэропорту "Борисполь" пришлось добираться в автобусе, заполненном людьми, без намека на соблюдение дистанции.

"Можно сколько угодно продолжать ограничения, но если так придерживаются карантина даже на въезде в страну, то рост числа больных уже не удивляет. Страшно представить, что будет дальше", – говорит РБК-Украина турист.

По его словам, похожая ситуация повторилась уже внутри терминала. Люди выстроились в очередь за багажом без соблюдения минимально допустимой при карантине дистанции. При этом никто из сотрудников "Борисполя" на эту ситуацию не отреагировал.

Но в "Борисполе" признаются, что не могут контролировать всех, а ответственность за соблюдение мер безопасности лежит прежде всего на пассажире. В пресс-службе говорят, что повсюду в терминале проводится вентиляция, которая минимизирует процент рециркуляции воздуха. В авиамостах на пути к самолету установлены бактерицидные рециркуляторы.

Фото: В авиамостах на пути к самолету установлены бактерицидные рециркуляторы (РБК-Украина)

Пассажиров с повышенной температурой и/или признаками ОРВИ (кашель, одышка, насморк) не пускают в терминал, уверяют РБК-Украина в пресс-службе аэропорта "Харьков". Такие пассажиры могут обратиться в медпункт аэропорта (вход - с внешней стороны здания).

Если состояние его здоровья оценят как неудовлетворительное, то врач медпункта обращается в авиакомпанию, а там примут решение, пускать пассажира на борт или нет, отмечают в пресс-службе аэропорта.

"Скрининг показал заниженную температуру"

Кроме жалоб на несоблюдение дистанции, иногда подвергают сомнению и достоверность температурного скрининга в аэропортах. Одна из туристок, которая в сентябре путешествовала самолетом из аэропорта Львова до Киева, рассказывает РБК-Украина, что у нее резко подскочила температура, но во время скрининга этого не заметили.

"Буквально за час до перелета у меня резко поднялась температура до 37,8 из-за стоматологической проблемы. Очень переживала, что придется отложить полет. Потому что знала: в аэропорт таких не допускают", - говорит она.

Но, по словам женщины, в аэропорту при измерении температуры на входе в терминал термометр показал 35,5. Этот показатель существенно отличался от предыдущего, говорит она. Также якобы "нормальную" температуру тела показал скрининг и в самолете.

"И тут возникает вопрос: чем отличаются термометры в аэропортах от термометров в супермаркетах и других местах? Ведь чуть ли не каждый раз они показывают заниженную температуру. У меня лишь воспалился зуб, а если бы это был пассажир с COVID-19?", - высказывает мнение пассажирка самолета.

Новые "карантинные" правила авиакомпаний

Чтобы уменьшить риски заразиться на борту, авиакомпании вводят новые правила. Например, у Air France посадка в самолет теперь организована в обратном порядке: первыми на борт заходят пассажиры, имеющие места в конце салона, за ними - те, кто впереди.

Питание и раздачу напитков на рейсах продолжительностью менее 2,5 часов отменили. В салонах самолетов поверхности дезинфицируются противовирусным спреем длительного действия.

Фото: В самолетах МАУ разрешено лететь без маски, только если у пассажира есть проблемы с дыханием, не связанные с COVID-19 (РБК-Украина)

В МАУ с 12 октября запретили использование респираторов с клапаном выдоха. Решение мотивируют тем, что через клапан выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекции. Защитные маски пассажирам позволяют не использовать, только если человек имеет трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, и если пассажир предоставил компании результат отрицательного ПЦР-теста за 48 часов до вылета.

В компании МАУ РБК-Украина говорят, что при посадке на гейтах все соблюдают дистанцию, а дальше пассажиры самостоятельно идут к самолету через авиамост. Если же их до самолета доставляет автобус, то заходят пассажиры туда и через передние, и через задние двери.

Какие на самом деле риски заразиться во время полета?

Продолжительность полета и, соответственно, пребывания пассажиров в одном салоне, составляет от одного часа на внутренних рейсах и от двух часов - на международных. Придерживаться дистанции в данном случае крайне сложно.

Несмотря на это, в соцсетях иронизируют, что путешествовать самолетом намного полезнее для здоровья, чем находиться на улице, где воздух очень загрязнен. Это, мол, безопаснее поездки в маршрутках, где утром и вечером полно людей. Впрочем, этот тезис имеет смысл.

РБК-Украина направило запросы во все авиакомпании, которые осуществляют рейсы из Украины.

Во всех компаниях, которые на момент публикации прислали ответы (МАУ, KLM, AirFrance, Sky Up, Azur Air), уверяют, что воздух в самолетах очищается с помощью специальных HEPA-фильтров (идентичных тем, которые используются для оборудования операционных в больницах), и очищенный в том числе от бактерий и вирусов воздух подается в салон каждые 2-3 минуты. То есть за час полета воздух очищается многократно, чего не скажешь о воздухе в общественном транспорте, который курсирует по городам.

Фото: Как работает система кондиционирования в современном самолете (инфографика Airbus)

Исследований, которые определяют настоящие риски заразиться COVID-19 в самолете, пока не так много. Но, по словам авиаэксперта Богдана Долинце, уже есть результаты углубленного исследования Министерства обороны США, которое проводили на самолетах типа Boeing 777 и Boeing 767 при 100% заполненных мест и длительном перелете (до 12 часов).

Исследование выявило, что риск передачи вируса COVID-19 в салоне эконом-класса составляет лишь 0,003% при ношении маски (даже если сидеть рядом с больным), а в бизнес-классе (вероятно, из-за большего расстояние между сидениями) риск - еще ниже.

Такие выводы совпадают с результатами исследования и трех крупнейших производителей самолетов - Boeing, Airbus и Embraer, которыми сейчас пользуются большинство авиалиний: наибольший риск заболеть есть у тех, кто сидит на одном ряду с больным, но из-за циркуляции воздуха этот риск - минимальный. Далее по уровню риска следует ряд с пассажирами впереди или сзади и так далее. При этом не имеет значения место сидения пассажира в ряду – у окна, посередине или у прохода.

Практически все авиалинии мира во время карантинных ограничений ввели обязательное ношение масок на борту, сделали доступными санитайзеры, проводят уборку и дезинфекцию после и перед каждым рейсом, а услуги на борту оплачиваются бесконтактно. Питание подают в индивидуальной упаковке.

Фото: Практически все авиакомпании мира ввели новые правила из-за пандемии (РБК-Украина)

Впрочем, точно определить, кто из пассажиров мог бы заразиться во время полета - почти не возможно, ведь полет длится несколько часов, а болезнь (точнее ее симптомы), могут проявляться в среднем от трех дней до недели после инфицирования.

Что делают, если пассажир заболел

После того, как пассажир покидает борт самолета, авиакомпания уже не имеет связи с медлабораториями или врачом, который ведет выявленного на борту больного – дальнейшие действия происходят за пределами полномочий авиалиний, говорят РБК-Украина в авиакомпаниях AirFrance и KLM.

Если во время полета у пассажира проявляются симптомы COVID-19, на борту МАУ их пересаживают в карантинную зону ВС или как можно дальше от остальных пассажиров, также каждый час член экипажа предоставляет пассажиру новую переменную маску. В самолете также выделяют для него отдельный туалет, чтобы избежать перекрестного заражения. С пассажиром контактирует лишь бортпроводник.

В это время другие пассажиры заполняют анкеты об их местонахождении, а бортпроводники – отчет о подозрении на заболевание. После прибытия в аэропорт экипаж передает информацию медикам в аэропорту и дополнительно информирует санитарно-карантинную службу аэропорта.

В дальнейшем авиакомпания никак не задействована к результатам выявления заболевания у пассажира. После прохождения пассажиром ПЦР-теста вся информация передается семейному врачу или по месту жительства пассажира.

В "Azur Air Украина" говорят, что когда у пассажира обнаружат повышенную температуру и/или симптомы COVID-19, то ему откажут в перевозке.

"Если же симптомы обнаружили уже во время перелета, то такому пассажиру предложат пересесть на отдельное место, ему предоставят всю возможна помощь. Каждые два часа туалетную комнату в самолете полностью дезинфицируют бортпроводники", - комментируют в компании.

Фото: Пассажиру могут отказать в перевозке, если у него есть симптомы болезни (РБК-Украина)

В пресс-службе аэропорта "Харьков" говорят, что обычно запрашивают информацию у командира экипажа о пассажирах, которые жаловались на самочувствие во время перелета. Если такие пассажиры есть, то в срочных случаях в аэропорт вызывают скорую, или же пассажира осматривают в медпункте аэропорта.

В "Azur Air Украина" говорят, в случае выявления симптомов пассажира еще на борту, эту информацию передают медицинскому центру в аэропорту прилета. Врачу в аэропорту прибытия передается и список всех пассажиров этого рейса.

Если турист заболел на отдыхе за границей, то его могут допустить на обратный рейс только со справкой о том, что он полностью здоров.

Мы также отправили запрос в авиакомпанию Windrose с вопросом относительно безопасности полетов, но ответа на момент публикации не получили. В авиакомпании Sky Up дали ссылку, где указаны общие правила безопасности полетов во время пандемии.

Несколько проще проследить контакты, когда туристы летят чартером, заказав пакетный тур у туроператора. Тогда взаимодействие с туристами после полета может взять на себя туркомпания и страховая.



С другой стороны, риски заразиться в самолете все же не очень высокие. Хотя бы за счет очистки воздуха, они точно меньше, чем в общественном транспорте. Аэропорты, авиалинии и туроператоры изменили правила перевозок, чтобы минимизировать такие риски еще больше.

Но ответственность за собственное здоровье лежит на самом пассажире, и безопасность туриста зависит прежде всего от него самого. Поэтому придерживаться дистанции и носить маску надо как и в аэропорту, так и в самолете.

Если вы почувствовали симптомы после прилета за границу

Если вы путешествуете на самолете самостоятельно без покупки путевки, надо обязательно ознакомиться с местными правилами, о которых могут не знать туристы. Ведь может оказаться, что в отдельной стране могут требовать пройти обязательное тестирование в аэропорту прибытия.

Если вы почувствовали себя плохо, найдите медпункт и обратитесь туда. Обычно они есть во всех аэропортах. Если же вам стало плохо уже после того, как уже покинули аэропорт, надо позвонить своей страховой компании.

К слову, перед самым вылетом за границу обязательно нужно оформить страховой полис, покрывающий риск заболевания COVID-19. О том, как оформить страховку перед поездкой за границу во время пандемии, мы писали в отдельной статье.

Подробнее о том, как действовать туристу в разных ситуациях, мы описали в нашей инфографике:

Фото: Алгоритм действий туриста в путешествии во время пандемии (инфографика travel.rbc.ua)

Напомним, ранее мы писали, какие новые рейсы будут выполняться из Украины уже скоро.

Также предлагаем почитать, что будет с рейсами по Украине и за границу этой осенью.