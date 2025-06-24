Что запрещено в Карпатах в 2025 году: правила и штрафы, о которых стоит знать каждому

Карпаты - одно из самых любимых мест для отдыха украинцев и иностранцев. В 2025 году в Украине усилили ответственность за нарушения в пределах заповедных зон: теперь даже "привычные" действия могут стоить несколько тысяч гривен.

РБК-Украина со ссылкой на издание Visit Ukraine рассказывает, что именно запрещено в Карпатах и какие штрафы за нарушение.

Разведение костров

Жгите огонь только в специально оборудованных местах, которые обозначены табличками или установлены администрацией национальных парков. Огонь в случайном месте может привести к лесному пожару и уничтожению редкой флоры.

Лесная охрана регулярно проверяет территории и следит за соблюдением правил. Даже случайное нарушение может обернуться существенным штрафом. Поэтому лучше воспользоваться мангалом или официальной зоной отдыха.

Штраф: до 4 590 грн.

Запрещено купание в водоемах

Не все озера в Карпатах доступны для купания - некоторые из них являются частью заповедников. Вода там особенно чистая, но чрезвычайно чувствительна к воздействию человека. Купание нарушает экологический баланс и вредит уникальным видам растений и животных.

Кроме того, вода в горных озерах очень холодная и купание может быть опасным для здоровья. Нарушение влечет за собой денежное взыскание, особенно при повторных случаях.

Купаться запрещено в водоемах:

Синевир

Несамовитое

Брескул

Все водоемы в заповедниках

Штраф: до 2 000 грн (за повторное нарушение - больше).

В заповедных водоемах нельзя купаться, но можно плавать на лодках или плотах (фото: Getty)

Катание на квадроциклах и джипах

Использование квадроциклов или внедорожников вне разрешенных маршрутов негативно влияет на природную среду. Разрушается травяной покров, нарушаются миграционные пути диких животных, уничтожается редкая флора.

Такие развлечения должны быть только в пределах официально утвержденных трасс. В случае нарушения не только накладывается штраф, но и требуется компенсация нанесенного ущерба. Отдых не должен вредить природе.

Штраф: 510 грн + компенсация ущерба до 9 000 грн.

Загрязнение мусором

Пластиковые бутылки, остатки еды, окурки - все это не только портит пейзажи, но и вредит экосистеме. Мусор попадает в почву, загрязняет подземные воды, уничтожает растительность.

В Карпатах установлено много контейнеров и вывесок с напоминанием не мусорить. Если же вас поймают на нарушении, готовьтесь к денежному штрафу.

Штраф: от 340 до 1 700 грн.

Незаконная вырубка деревьев

Использовать ветки для костра или ставить палатку из еловых веток - это больше не романтика, а прямое нарушение закона. Уничтожение леса даже в небольшом объеме угрожает экосистеме и предусматривает серьезные последствия.

Это может быть как административное наказание, так и уголовная ответственность в случае нанесения значительного ущерба. Закон четко определяет уровень ответственности для различных категорий нарушителей.

Штраф: