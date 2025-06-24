Что запрещено в Карпатах в 2025 году: правила и штрафы, о которых стоит знать каждому
Карпаты - одно из самых любимых мест для отдыха украинцев и иностранцев. В 2025 году в Украине усилили ответственность за нарушения в пределах заповедных зон: теперь даже "привычные" действия могут стоить несколько тысяч гривен.
РБК-Украина со ссылкой на издание Visit Ukraine рассказывает, что именно запрещено в Карпатах и какие штрафы за нарушение.
Разведение костров
Жгите огонь только в специально оборудованных местах, которые обозначены табличками или установлены администрацией национальных парков. Огонь в случайном месте может привести к лесному пожару и уничтожению редкой флоры.
Лесная охрана регулярно проверяет территории и следит за соблюдением правил. Даже случайное нарушение может обернуться существенным штрафом. Поэтому лучше воспользоваться мангалом или официальной зоной отдыха.
Штраф: до 4 590 грн.
Запрещено купание в водоемах
Не все озера в Карпатах доступны для купания - некоторые из них являются частью заповедников. Вода там особенно чистая, но чрезвычайно чувствительна к воздействию человека. Купание нарушает экологический баланс и вредит уникальным видам растений и животных.
Кроме того, вода в горных озерах очень холодная и купание может быть опасным для здоровья. Нарушение влечет за собой денежное взыскание, особенно при повторных случаях.
Купаться запрещено в водоемах:
- Синевир
- Несамовитое
- Брескул
- Все водоемы в заповедниках
Штраф: до 2 000 грн (за повторное нарушение - больше).
В заповедных водоемах нельзя купаться, но можно плавать на лодках или плотах (фото: Getty)
Катание на квадроциклах и джипах
Использование квадроциклов или внедорожников вне разрешенных маршрутов негативно влияет на природную среду. Разрушается травяной покров, нарушаются миграционные пути диких животных, уничтожается редкая флора.
Такие развлечения должны быть только в пределах официально утвержденных трасс. В случае нарушения не только накладывается штраф, но и требуется компенсация нанесенного ущерба. Отдых не должен вредить природе.
Штраф: 510 грн + компенсация ущерба до 9 000 грн.
Загрязнение мусором
Пластиковые бутылки, остатки еды, окурки - все это не только портит пейзажи, но и вредит экосистеме. Мусор попадает в почву, загрязняет подземные воды, уничтожает растительность.
В Карпатах установлено много контейнеров и вывесок с напоминанием не мусорить. Если же вас поймают на нарушении, готовьтесь к денежному штрафу.
Штраф: от 340 до 1 700 грн.
Незаконная вырубка деревьев
Использовать ветки для костра или ставить палатку из еловых веток - это больше не романтика, а прямое нарушение закона. Уничтожение леса даже в небольшом объеме угрожает экосистеме и предусматривает серьезные последствия.
Это может быть как административное наказание, так и уголовная ответственность в случае нанесения значительного ущерба. Закон четко определяет уровень ответственности для различных категорий нарушителей.
Штраф:
- Для физических лиц - от 510 до 1 020 грн
- Для юридических лиц - до 170 000 грн
- Также возможно ограничение свободы на 3-5 лет.
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