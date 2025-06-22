Берестечко, Круты, Лютеж: как сейчас живут села, где писалась история Украины

На карте современной Украины есть села, которые когда-то были ареной кровавых битв - решающих для истории нашей страны. Сейчас эти места выглядят мирно и тихо, но земля под ногами хранит следы давних сражений.

Где проходили выдающиеся битвы за Украину, и как эти села изменились за столетия, рассказывает РБК-Украина.

Берестечко (с. Пляшева, Ровенская область)

В июне-июле 1651 года на поле возле села Пляшева состоялась грандиозная битва между козацко-татарским войском под предводительством Богдана Хмельницкого и польской армией короля Яна II Казимира.

Это была самая масштабная битва Хмельниччины, длившаяся более недели, и завершилась тяжелым поражением для казаков после бегства татарских союзников.

Потери с обеих сторон достигли десятков тысяч, а ее следствием стало заключение невыгодного для Украины Белоцерковского договора.

Сегодня село живет обычной сельской жизнью. На месте событий действует Национальный историко-мемориальный заповедник "Поле Берестецкой битвы", с Михайловской церковью и казацкими могилами.

Михайловская церковь (фото: Википедия)

Желтые Воды (Днепропетровская область)

В апреле-мае 1648 года вблизи урочища Желтые Воды состоялась первая большая победная битва Освободительной войны Богдана Хмельницкого против польского войска.

При поддержке крымских татар козаки разгромили отряд Стефана Потоцкого, состоявший из опытных наемников и шляхты.

Эта победа подняла боевой дух козацкой армии и крестьянства и дала старт дальнейшим наступательным кампаниям.

Сегодня Желтые Воды - небольшой город, но памятное поле битвы сохранилось на юго-западе, недалеко от современного центра, с мемориальными знаками и туристическими маршрутами.

Памятник "Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов" (фото: Википедия)

Круты (с. Памятное/Круты, Черниговская область)

29 января 1918 года возле станции Круты состоялась героическая битва молодых добровольцев - курсантов, студентов и гимназистов - против большевистского войска, которое продвигалось на Киев.

Несмотря на численное превосходство противника, украинцы держали оборону несколько часов, что позволило правительству УНР укрепить защиту столицы. Погибли до 600 бойцов, большинство из которых похоронены с почестями на Аскольдовой могиле в Киеве.

Сейчас на этом месте расположен мемориал Героев Крут с музейной экспозицией. Село живет спокойной жизнью, но привлекает туристов и поклонников истории.

Монумент и символическая могила погибших героев Крут во время проведения торжеств 29 января (фото: Википедия)

Лютеж (с. Лютеж, Киевская область)

Именно Лютежский плацдарм стал отправной точкой для освобождения Киева от нацистской оккупации. За несколько дней боев советские войска понесли огромные потери, но смогли прорвать оборону и 6 ноября войти в столицу.

Сегодня рядом с селом туристы могут посетить Национальный музей-заповедник "Битва за Киев в 1943 году". Село развивается как пригород столицы с развитой инфраструктурой.

Памятник погибшим во Второй мировой войне (фото: Википедия)

Пилява (Хмельницкая область)

В сентябре 1648 года возле села Пилява войска Богдана Хмельницкого нанесли сокрушительное поражение польскому войску под предводительством князей Заславского, Конецпольского и Остроруга.

Битва вошла в историю благодаря масштабной панике в рядах шляхты, которая бросила обоз и сбежала с поля боя. Победа открыла путь для дальнейших наступлений козаков на Львов и Замостье и усилила авторитет гетмана в Европе.

Сегодня в Пилявах сохранились памятные знаки, а сама местность остается местом паломничества историков и краеведов.

Памятный знак по случаю Пилявской битвы (фото: Википедия)