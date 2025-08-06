Круиз обойдется дороже, чем кажется: о каких скрытых расходах молчат туроператоры

Круизное путешествие часто выглядит как формат "все включено", но на практике финальный счет может оказаться значительно больше ожидаемого.

О незаметных расходах, которые чаще всего появляются уже во время путешествия, и способах сэкономить в комментарии РБК-Украина рассказала директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко.

Что стоит учесть перед круизом

"Даже самый дорогой круиз не означает, что все будет без доплат. Работает правило: все, что не входит в базовую цену, всегда предлагается в виде пакета или разовой услуги", - отмечает Якименко.

По ее словам, прежде чем бронировать круиз, стоит составить список собственных привычек и ожиданий.

"Нужно ли вам латте каждый день, планируете ли каждый вечер коктейль, не можете ли без быстрого Wi-Fi. Далее мы вместе считаем: пакет напитков, интернет, сервисные сборы, страхование, экскурсии. Если суммировать все сразу, сюрпризов не будет", - говорит Наталья.

Основные дополнительные расходы

Эксперт обращает внимание на несколько типичных расходов, которые не всегда видны сразу:

напитки. На завтрак бесплатно подают только кофе, чай и воду. Все остальные напитки платные или входят в специальные пакеты.

сервисные сборы. Автоматические начисления персонала - от 10 до 18 долларов на пассажира ежедневно. В некоторых компаниях этот сбор включен в стоимость, а иногда счет выставляется по завершению круиза.

Wi-Fi. Интернет на борту не входит в стоимость круиза и продается пакетами, которые отличаются по скорости или количеству подключенных устройств.

экскурсии. Официальные туры стоят на 30-50% дороже аналогичных прогулок от местных операторов.

специализированные рестораны. Главные рестораны на лайнере бесплатные, а специализированные или à la carte - за доплату.

депозит. Для безналичных расчетов на карте блокируется залоговая сумма, которую возвращают от двух недель до одного месяца после круиза.

аннулирование или замена пассажира. Изменение имени - от 50 евро, аннуляция - до 100% стоимости в зависимости от даты отказа.

прачечная. Стирка одной футболки может стоить 3-5 долларов.

штрафы за курение. За сигарету в каюте могут оштрафовать на сумму, соизмеримую с новым круизом.

Как избежать неожиданных расходов

Наталья Якименко советует заранее сравнить цены на пакеты напитков, интернета, ресторанов и услуг до посадки на лайнер. Скидки на предзаказ часто значительные. Также эксперт советует:

"Отдельно обращайте внимание на дату окончательной оплаты и правила аннуляции. Бывают акции "без депозита", но после подтверждения линия может списать 100% стоимости в случае отказа", - также советует эксперт.

Важно читать мелкий шрифт в круизном договоре, ведь именно там указаны или скрыты дополнительные платежи.

При планировании круиза главное заранее учесть все расходы, которые могут появиться уже после покупки каюты. Внимательное чтение условий, предварительный расчет пакетов и небольшая финансовая "подушка" помогут избежать неприятных сюрпризов и сосредоточиться на главном: отдыхе.