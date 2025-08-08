Новый уровень свободы: почему женщины все чаще выбирают соло-путешествия и что стоит знать

Путешествия в одиночку еще несколько лет назад казались экстремальным опытом - "разве это не опасно?" или "неужели ей не одиноко?" Но сейчас все изменилось. И если раньше это было исключение из правил, то сегодня - довольно популярная форма путешествий, особенно среди женщин.

Почему именно девушки все чаще отправляются в отпуск соло, рассказывает РБК-Украина .

Свобода и свободный выбор

Соло-путешествие - это прежде всего о контроле над собственным временем и выбором. Не надо согласовывать маршрут с другом, терпеть чью-то усталость или компромиссные музеи, куда не хочется.

"Я обожаю соло-путешествия активно их практикую еще с 15 лет. Для меня это лучший вид путешествий из всех возможных! Ты сам все планируешь, поиск информации, интересных городов, ты перерываешь весь интернет, чтобы построить тот самый маршрут. Ты гибкий, можешь изменить, скорректировать свои планы во время поездки, в каком-то месте остаться дольше, где-то поехать быстрее на другую локацию, заменить или что-то выбросить из программы", - рассказала РБК-Украина тревел-блогер София.

Она добавила, что такой формат позволяет не под кого не подстраиваться и ничего и ни с кем не согласовывать.

"Я люблю вид путешествий, который большинству людей не зайдет. Я много хожу пешком, люблю покорять вершины, всегда нахожу хайкинг-маршруты с шикарными видами, но дорога туда нелегкая и требует физической подготовки и выносливости. А я не хочу, чтобы кто-то рядом ныл, что устал, что-то болит, хочет спать, есть и так далее", - объясняет София.

Зумеры и миллениалы не хотят ждать

Эти поколения - об опыте здесь и сейчас. Они меньше откладывают на "когда-нибудь" и больше инвестируют во впечатления, чем в вещи. По данным Booking.com, 59% путешественниц зумеров заявили, что хотят хотя бы раз поехать куда-то самостоятельно.

Среди причин, которые они указывают - это возможность почувствовать собственные границы, почувствовать себя, спокойствие, насладиться моментом.

"Между посмотреть побольше и посидеть в ресторане, я всегда выбираю первое. Именно в таких путешествиях ты можешь реально познакомиться и почувствовать страну или город, а не просто ходить по туристическому маршруту, сфотографировать 10 популярных мест и поехать автобусом дальше", - делится опытом тревел-блогерка.

Расширение без зоны комфорта

Соло-путешествия часто толкают человека в ситуации, которые не случаются дома. Неудобные, порой тревожные, но они и формируют характер - говорить с незнакомцами, ориентироваться в чужом городе, решать бытовые проблемы без "советчиков" рядом.

Это способ "взросления" и женщины все чаще выбирают такие путешествия, чтобы получить собственную независимость - эмоциональную, финансовую или социальную.

Туриндустрия не стоит в стороне

Туроператоры уже подстроились и сейчас существуют групповые туры для соло-путешественниц, специальные отели с повышенной безопасностью, рестораны с комфортной посадкой "для одной", даже специальные вечеринки.

Спрос диктует предложение. И он растет. Согласно исследованию Condé Nast Traveller, более 65% женщин, попробовавших соло-путешествие, планируют сделать это снова.

Но не надо идеализировать

Да, соло-путешествие - это ресурсно, независимо, самобытно. Но и трудно, и порой одиноко. Надо решать все самой, защищать себя, нести ответственность.

В некоторых странах женское появление в одиночку до сих пор вызывает недоумение, а иногда и риски. Поэтому здоровый скепсис и подготовка - must have.

Что стоит знать тем, кто планирует соло-поездку

Выбирайте страны с хорошим рейтингом безопасности для женщин (Исландия, Португалия, Япония, Грузия).

Сообщайте близким о своих перемещениях.

Не игнорируйте локальные законы и традиции.

Всегда имейте план Б - особенно в отношении ночлега, средств и связи.

Сохраняйте баланс между открытостью и бдительностью.

Советы соло-путешественницам от тревел-блогера Софии

Имейте копии всех документов и бронирований - на всякий случай

Всегда сообщайте родным, где вы остановились и какой у вас план маршрута, будьте на связи

Не заходите на улицы с сомнительной репутацией (заблаговременно узнайте, где они находятся)

"Не говорите подозрительным людям, что путешествуете сами. Всегда отвечайте, что ждете кого-то и сейчас подойдет ваш папа, муж, брат, любой", - советует эксперт, которая посетила уже 26 стран.

Следите за своими деньгами, документами, телефоном. Не храните все вместе, чтобы снизить риск.

Имейте минимальный необходимый для вас набор аптечки

"Очень удобная вещь - бананка. Когда все ценные вещи у вас постоянно перед глазами", - добавляет София.