В Северной Корее открыли гигантский аквапарк возле полигона: ждут российских туристов

В Северной Корее открыли новый развлекательный комплекс с аквапарком, расположенный неподалеку от одного из военных полигонов, где КНДР регулярно проводит ракетные испытания. Отдых на этом объекте уже активно рекламируют туристам из России.

Как выглядит этот аквапарк, смогут ли его посещать туристы и почему там ждут именно россиян, рассказывает РБК-Украина .

Развлекательные горки с панорамой на полигон

В июне 2025 года государственные медиа КНДР показали репортаж об открытии нового курорта Вонсан-Кальманская с бассейнами, водными горками и зонами спа, расположенного всего в нескольких километрах от одного из главных военных полигонов страны. Именно там Пхеньян проводит ракетные испытания, которые неоднократно осуждали ООН и страны Запада.

Россияне - ключевая аудитория

С 1 июля открытие курорт начал принимать местных туристов, то есть жителей Северной Кореи, но указывается, что на отдых будут ждать и туристов из других стран.

Согласно сообщениям российских туроператоров, объект активно продвигают в России как "новый уникальный формат экзотического отдыха". Турпакеты уже включают трансфер из Владивостока, проживание, питание и посещение объектов КНДР, включая этот аквапарк.

Цены на такие туры стартуют от 2000 долларов с человека, а некоторые операторы обещают "эксклюзивный опыт в стране без интернета и западного влияния".

Новый курорт с аквапарком в КНДР (фото: x.com/NorthNKAAL)

Безопасность? Не тот приоритет

Международное сообщество с иронией восприняло сочетание развлечений и военной инфраструктуры. Британский аналитик по вопросам безопасности Джеймс Хелстед в комментарии для The Telegraph назвал идею "символом новой российско-северокорейской близости" и "туризмом абсурда".

Безопасных объяснений или предупреждений для туристов в рекламных материалах нет. Но по наблюдениям, российских туристов это не слишком беспокоит.

Символ новых геополитических связей

Открытие аквапарка состоялось на фоне активного сближения КНДР и России. Страны проводят совместные мероприятия, обмениваются делегациями и рассматривают военно-техническое сотрудничество. Туризм стал очередным направлением этого партнерства.

Новый курорт с аквапарком в КНДР (фото: x.com/NorthNKAAL)

Кто сейчас может посетить Северную Корею

С 2020 года, во время пандемии, Северная Корея полностью отгородилась от мира и запретила въезд. Но уже с 2024 года начались некоторые послабления - страна начала принимать российские и китайские делегации. В 2025 году власти страны заявили, что хотят привлечь туристов через "дружественные каналы".

Сейчас попасть в страну могут:

Граждане Китая, но только через партнерские турфирмы и со спецразрешением

Граждане России - в некоторых случаях. Опять же такие - только организованные туристические группы из дружественных турфирм и под контролем. Такую группу сопровождает государственный гид и свободное передвижение запрещено.

Категорически запрещен въезд:

Журналистам

Активистам

Дипломатам без приглашения

Гражданам Южной Кореи

Туристам, которые путешествуют "соло".

Кроме этого, во время визита в страну, туристы, которым все же такое повезет попасть в КНДР, должны проживать только в определенных отелях, которые контролируются. Делать покупки и питаться можно тоже только в четко определенных местах.

Общение с местным населением ограничено, фото и видео сделать можно, но только с разрешения гида или сопровождающего группы. Самостоятельно передвигаться по стране туристам запрещено.