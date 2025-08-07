Термальные воды: лучшие курорты для оздоровления в Украине и за рубежом

Термальные источники в Украине

Косино, Закарпатье

Курорт, который уже стал брендом. Здесь расположены невероятные термальные бассейны под открытым небом, фонтаны в виде чашки кофе, бокала вина и пива - все с местным закарпатским колоритом.

Вода поднимается с глубины 1200 метров и содержит до 33 минералов. Температура - около +41°C. Помогает при проблемах с суставами, сердцем и нервной системой.

Лучше всего в Косино ехать в будни - меньше туристов и больше шансов расслабиться по-настоящему.

Береговое, Закарпатье

Еще одна "горячая точка" Закарпатья. Здесь действует несколько термальных бассейнов, в том числе с радоновой водой.

Местные комплексы более демократичны по цене, чем Косино. А если повезет, можно найти отель с собственной скважиной.

Велятино, Закарпатье

Менее распиаренное, но очень уютное место с теплыми минеральными ваннами. Комплекс "Теплые воды" - вариант для спокойного отдыха на природе. Цены также доступны и чуть больше шансов найти свободные места в сезон.

Термальные воды - это отдых не только для души и головы, но и для тела (фото: Getty Images)

Горячие источники Европы: куда сбежать за новыми впечатлениями

Венгрия: Хевиз и купальни Сечени

Хевиз - это целое озеро с термальной водой и оно самое большое в Европе. Купаться можно даже зимой. Вода имеет запах сероводорода, но польза - неоспорима. Купальни Сечени в Будапеште - это сочетание архитектуры и здоровья, доступное прямо в центре города.

Словакия: курорт Бешенева или Пьештяны

Бассейны с минеральной водой, горные пейзажи, развитая туристическая инфраструктура и цены приятнее, чем в Австрии или Швейцарии. Температура воды - до +39°C. Особенно хорошо помогает при артрите и заболеваниях дыхательных путей.

Польша: Унеюв или Бещады

В Унеюве современный термальный парк, который похож на аквапарк, но с лечебным уклоном. А в Бещадах есть своя атмосферная зона с минеральными источниками. Бещады - менее известный курорт, поэтому там немного дешевле.

Румыния: Беле Феликс

Совсем рядом с украинской границей в Румынии есть городок для "не туристов" - бальнеологический курорт, куда едут за бюджетным и эффективным отдыхом. На территории есть много отелей с термальными бассейнами. Рядом много буковых и дубовых лесов. А еще на курорте есть популярное лечение грязями.

Исландия: Голубая лагуна

Идеально для тех, кто готов выложить кругленькую сумму за вау-опыт. Термальная вода цвета молочного бирюзового, на фоне вулканических камней - космос на земле. Температура воды - до +40°C. Здесь не просто СПА, а целая индустрия красоты и восстановления.

Почему стоит попробовать термальные воды?

Минералы в горячей воде стимулируют кровообращение, снимают мышечное напряжение, улучшают состояние кожи.

А после горячей ванны на природе мозг переходит в режим "не беспокоить". Термальные курорты - это не просто отдых, а профилактика будущих проблем.

Когда ехать?

Август - идеальный месяц. Туристов меньше, погода еще позволяет загорать, а теплая вода дарит ощущение полной перезагрузки. А осенью - это просто маст-хэв для тех, кто хочет подлечиться без очередей в санаториях.