ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Путешествия Еда Здоровая жизнь Мода и красота Психология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тихие и спрятанные: невероятной красоты водопады Украины, о которых мало кто знает

Четверг 31 июля 2025 19:10
UA EN RU
Тихие и спрятанные: невероятной красоты водопады Украины, о которых мало кто знает Самые красивые водопады Украины, о которых мало кто знает (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине сотни водопадов, но большинство туристов едет только к Шипоту или Пробою. На самом деле в разных уголках страны спрятаны тихие и не менее красивые водопады, где можно побыть наедине с природой.

О водопадах, которые еще остаются "в тени" мейнстримовых маршрутов, - в подборке РБК-Украина.

Водопад Женецкий Гук (Ивано-Франковская область)

Водопад считается одним из самых известных в Карпатах, но большинство направляется к нему через Буковель, что превращает маршрут в "туристическое шоссе".

Однако есть альтернативный путь - со стороны села Микуличин. Здесь значительно меньше людей, а дорога проходит через настоящие дикие Карпаты. Идеально, если хотите почувствовать место по-другому.

Тихие и спрятанные: невероятной красоты водопады Украины, о которых мало кто знает

Гук Женецкий водопад (фото: Википедия)

Водопад Лазный, Львовская область

Этот водопад найдут только те, кто ищет - буквально. Он расположен возле села Долгое в Дрогобычском районе и спрятан среди лесов.

Каменные глыбы, влажный мох, полное отсутствие инфраструктуры - место выглядит, как сцена из фильма "Властелин колец". Только вы, природа и вода.Тихие и спрятанные: невероятной красоты водопады Украины, о которых мало кто знает

Водопад Лазный, возле с. Долгое Дрогобычского района Львовской области (фото: Википедия)

Смотрицкий водопад, Каменец-Подольский район

Каменец-Подольский славится своей крепостью, но мало кто знает, что совсем рядом есть водопад. Река Смотрич образует каньон с каскадами - тихая локация, куда редко заходят туристы. Если хотите увидеть другой Каменец - вам сюда.

Тихие и спрятанные: невероятной красоты водопады Украины, о которых мало кто знает

Водопад в Смотрицком каньоне (фото: Википедия)

Буковинский водопад, Черновицкая область

Это не один водопад, а серия из шести (!) в Путильском районе. Здесь нет точных указателей, никаких кафе и платных входов. Сюда идут только те, кто действительно хочет увидеть "дикие Карпаты" - и они точно не разочаровываются. Одна из самых атмосферных локаций региона.

Тихие и спрятанные: невероятной красоты водопады Украины, о которых мало кто знает

Средний Гук (фото: Википедия)

Водопад Ардан, Ивано-Франковская область

Небольшой, но очень живописный Пистынский (или Ардан) водопад прячется среди леса возле села Пистынь. Добраться до него легко - но о нем почти не знают. Уютное место для тех, кто хочет убежать от людей, но не тратить полдня на дорогу.

Тихие и спрятанные: невероятной красоты водопады Украины, о которых мало кто знает

Водопад Ардан (фото: Википедия)

Вас также может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Жемчужины украинских Карпат, Discover, Ecoplatform, Википедия, Hiking in Ukraine.

Читайте РБК-Украина в Google News
Путешествия Туризм Туристы
Новости
Россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды": эксперт назвал причину
Россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды": эксперт назвал причину
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции