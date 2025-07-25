Старинный замок, готические храмы и тишина: почему стоит посетить Чортков

Невероятная старинная готика

Чортков удивит каждого, кто привык видеть средневековую архитектуру только во Львове или за рубежом. Доминантой города является костел святого Станислава - настоящий образец неоготики, построенный в 1910-х годах.

Его шпили возвышаются над городом, а внутри - витражи, фрески и невероятная акустика. Туристов здесь немного, поэтому можно спокойно рассмотреть каждую деталь.

Этот неоготический костел, построенный в начале XX века, напоминает собор из романов Дюма. Его 60-метровая башня видна издалека.

Чертков (фото: Википедия)

Замок, переживший эпохи

Чертковский замок, построенный еще в 15 веке, - это одна из старейших крепостей Подолья. Хотя сейчас он частично разрушен, стены, башни и подземелья сохраняют дух истории. Ранее этот замок принадлежал семье Потоцких.

Возле него - живописная долина Серета, которая придает локации еще большей аутентичности. А с холма можно увидеть весь город, как на ладони.

Замок Гольских (фото: Википедия)

Аутентичный центр и дома с историей

Центральная площадь Чорткова - это микс польской, австрийской и еврейской архитектуры. Здесь можно увидеть здания с декоративными фронтонами, деревянными элементами и балконами в стиле модерн.

Несмотря на историческую глубину, Чортков имеет молодое настроение. Здесь появляются стильные кафе и крафтовые пекарни, где можно отдохнуть с фильтр-кофе или терновым чизкейком.

Рекомендуем заглянуть в Fika Coffee, Veranda Café или Кофейню на площади - заведения, где чувствуется искренность и забота о госте.

Чертков (фото: Википедия)

Чертковская ратуша - готика с гуцульскими мотивами

Уникальное здание в псевдоготическом стиле с деревянными деталями, которых не найдете ни в одной другой ратуше Украины. Построенная еще в 1905 году, сегодня она украшает каждую открытку из Черткова.

Город хранит память о древнем еврейском, польском, армянском и украинском населении. Здесь есть старая синагога, кладбища, подземелья и свидетельства жизни многих поколений.

Атмосфера провинциальной Европы

Чертков остается в тени популярных туристических маршрутов. Но именно это и является его преимуществом. В отличие от шумных туристических городов, Чортков уютный и неторопливый. Его выбирают те, кто ищет неспешные путешествия, чтобы побыть наедине с городом и его историей.

Центр Чорткова (фото: Википедия)

Поблизости - много природных локаций

Неподалеку Чорткова - пещеры, река Серет, дендропарк в Белобожнице, древние деревянные церкви. Это отличная база для многодневного туристического маршрута по Тернопольской области.