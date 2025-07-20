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Измаил на Дунае: европейский город каналов, колониальных фасадов и речных панорам

Воскресенье 20 июля 2025 09:00
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Измаил на Дунае: европейский город каналов, колониальных фасадов и речных панорам Вид на Дунай в Измаиле (фото: Википедия)
Автор: Анна Шиканова

Измаил - мощный порт на рукаве Дуная, где история, архитектура и водная жизнь создают атмосферу европейского города на юге Украины. Город достоин внимания не только туристов знатоков, но и тех, кто ценит историю и аутентику уникальных локаций.

Почему Измаил сравнивают с Братиславой и чем этот город уникален, рассказывает РБК-Украина.

Когда и как появился город

Измаил - один из крупнейших украинских городов на Дунае, расположенный почти на границе с Румынией. Измаил возник в 16-м веке по указу османского султана, хотя поселение существовало всегда - еще во времена генуэзских и молдавских поселений.

Город переходил под власть Османской империи, России, Румынии, а с 1991 года стал частью независимой Украины.

Благодаря такой мультикультурной истории город напоминает европейские дунайские порты - от Нови-Сада до Братиславы.

Измаил на Дунае: европейский город каналов, колониальных фасадов и речных панорам

Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы и придельная церковь (фото: Википедия)

Главное украшение Измаила - набережная, которая тянется вдоль Дуная и украшена современными скульптурами, зелеными зонами и смотровыми площадками.

Здесь курсируют прогулочные катера, работает причал, а отсюда же открывается вид на румынский городок Тульча, что напротив.

Архитектура города - это микс румынских, болгарских, османских и советских стилей.

Особенно выделяются старая водонапорная башня, здание Дунайского пароходства, Свято-Покровский кафедральный собор, а также здания в колониальном стиле возле центрального парка.

Улочки со старыми особняками и одно-двухэтажными домами создают атмосферу Центральной Европы.

Измаил на Дунае: европейский город каналов, колониальных фасадов и речных панорам

Малая мечеть в Измаиле (фото: Википедия)

Город каналов и мультикультурности

Измаил - это также город каналов: в некоторых районах жилые массивы расположены между ответвлениями Дуная, и есть отдельные лодочные пристани, которые используют местные жители.

Это придает городу вид спокойного дунайского поселения с плавучими огородами и частными пристанями - почти как в дельте.

В регионе сосуществуют украинцы, румыны, болгары, гагаузы, евреи - и каждый принес свои традиции, музыкальные фестивали, ремесла и гастрокультуру.

Кухня региона - это богатство вкусов: форшмак из дунайской сельди, местные вина, каварма, плацинда, вареники - все готовится с душой и историей.

Измаил на Дунае: европейский город каналов, колониальных фасадов и речных панорам

Церковь Константина и Елены в Измаиле (фото: Википедия)

Что напоминает Европу:

  • Дунаем, который напоминает Братиславу, Вену или Будапешт
  • прогулочной набережной с панорамами на реку
  • мультикультурной архитектурой и атмосферой
  • колониальными зданиями и дворцами XIX века
  • портовой жизнью в стиле европейских дунайских городов

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Украина Инкогнита, Википедия, Zahid.net, Новости Бессарабии.

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