Измаил на Дунае: европейский город каналов, колониальных фасадов и речных панорам

Измаил - мощный порт на рукаве Дуная, где история, архитектура и водная жизнь создают атмосферу европейского города на юге Украины. Город достоин внимания не только туристов знатоков, но и тех, кто ценит историю и аутентику уникальных локаций.

Почему Измаил сравнивают с Братиславой и чем этот город уникален, рассказывает РБК-Украина .

Когда и как появился город

Измаил - один из крупнейших украинских городов на Дунае, расположенный почти на границе с Румынией. Измаил возник в 16-м веке по указу османского султана, хотя поселение существовало всегда - еще во времена генуэзских и молдавских поселений.

Город переходил под власть Османской империи, России, Румынии, а с 1991 года стал частью независимой Украины.

Благодаря такой мультикультурной истории город напоминает европейские дунайские порты - от Нови-Сада до Братиславы.

Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы и придельная церковь (фото: Википедия)

Главное украшение Измаила - набережная, которая тянется вдоль Дуная и украшена современными скульптурами, зелеными зонами и смотровыми площадками.

Здесь курсируют прогулочные катера, работает причал, а отсюда же открывается вид на румынский городок Тульча, что напротив.

Архитектура города - это микс румынских, болгарских, османских и советских стилей.

Особенно выделяются старая водонапорная башня, здание Дунайского пароходства, Свято-Покровский кафедральный собор, а также здания в колониальном стиле возле центрального парка.

Улочки со старыми особняками и одно-двухэтажными домами создают атмосферу Центральной Европы.

Малая мечеть в Измаиле (фото: Википедия)

Город каналов и мультикультурности

Измаил - это также город каналов: в некоторых районах жилые массивы расположены между ответвлениями Дуная, и есть отдельные лодочные пристани, которые используют местные жители.

Это придает городу вид спокойного дунайского поселения с плавучими огородами и частными пристанями - почти как в дельте.

В регионе сосуществуют украинцы, румыны, болгары, гагаузы, евреи - и каждый принес свои традиции, музыкальные фестивали, ремесла и гастрокультуру.

Кухня региона - это богатство вкусов: форшмак из дунайской сельди, местные вина, каварма, плацинда, вареники - все готовится с душой и историей.

Церковь Константина и Елены в Измаиле (фото: Википедия)

Что напоминает Европу: