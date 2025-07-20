Рахов - малые Альпы Украины с узкоколейкой и духом Европы: что увидеть в самом высокогорном городе

Можно не выезжать за границу, чтобы увидеть настоящую горную узкоколейку. Она есть в Рахове - самом высокогорном городе Украины, который уже давно называют нашими "малыми Альпами".
Почему Рахов считается "малыми Альпами" и чем может удивить, рассказывает РБК-Украина.
Рахов - это не только гуцульская столица, но и город, где до сих пор живет дух железнодорожной эпохи. Именно отсюда тянулась одна из самых известных узкоколеек Карпат, которая служила для вывоза леса, а сегодня привлекает туристов, которым нравится горная романтика.
Впервые поезд со станции Рахов отправился в 1895 году - именно тогда был открыт первый участок железной дороги, которая соединила город со станцией Ясиня. Впоследствии поезда начали ходить в Будапешт. Вену, Прагу и Ужгород.
Вас ждут живописные панорамы, железнодорожные виадуки, деревянные станции и исторический колорит на фоне Карпат.
А еще вы можете почувствовать настоящий экстрим - увидеть стремительные потоки могучей реки Тиса.
А в 3 километрах от Рахова, возле дорожного знака села Богдан есть просто невероятное - слияние двух рек, Белой и Черной Тисы, формирующих русло самого длинного притока Дуная - реки Тиса.
Вид города (фото: Википедия)
Среди крутых карпатских склонов, где гуцульские дома прижимаются к железнодорожному полотну, Рахов встречает туристов как живая иллюстрация к ретрофильму.
Здесь еще недавно действовала одна из самых известных узкоколейных железных дорог Украины - Карпатская (Боржавская) узкоколейка.
Хотя регулярное сообщение давно остановлено, отдельные ветки узкоколейки сохранились и используются для экскурсий и фототуров.
Железнодорожный путь над Тисой в Рахове (фото: Википедия)
Вблизи Рахова - в селах Квасы, Белин, Велятин - еще можно увидеть остатки рельсов, мостиков и платформ, которые когда-то соединяли отдаленные лесозаготовительные районы.
Ранее эти пути служили для транспортировки древесины, но также использовались местными жителями как обычный общественный транспорт.
Вид на горы со станции Рахов (фото: Википедия)
Атмосфера Рахова - это сочетание гуцульской культуры и центральноевропейского шарма.
Дома в центре города имеют черты австрийской застройки, а вокзал - архитектуру, подобную словацким и чешским станциям.
Все это вместе создает впечатление, что вы где-то в горах Татрах или в закарпатском "городке-призраке", который сохранил свою душу несмотря на все исторические изломы.
Певческое поле (амфитеатр) в Рахове (фото: Википедия)
Железнодорожные тоннели, деревянные станции, виадуки на крутых склонах - Рахов напоминает не только о техническом мастерстве прошлого, но и о потенциале для туристического будущего.
Местные активисты и путешественники мечтают восстановить узкоколейку как исторический маршрут. И если это произойдет - Рахов точно станет новым пунктом в туристических гидах "малой Европы".
Географический центр Европы (фото: rakhiv-mr.gov.ua)
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Tourinform Закарпатье, Википедия.