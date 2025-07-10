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Путешествуем по Украине на авто: 7 маршрутов для незабываемой поездки

Четверг 10 июля 2025 13:52
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Путешествуем по Украине на авто: 7 маршрутов для незабываемой поездки Какие интересные локации можно посетить в Украине на авто (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Украина богата живописными уголками, которые привлекают туристов своей природой, историей и архитектурой. Путешествия на автомобиле позволяют увидеть разнообразные регионы, насладиться красотой природы и почувствовать колорит каждого города или села.

РБК-Украина рассказывает о нескольких самых интересных маршрутах по стране, которые стоит включить в свой план путешествия.

Бакота, Хотин и Каменец-Подольский

Затопленное село Бакота - одно из самых фотогеничных мест Украины. Здесь можно помедитировать над красотой Днестра, посетить пещерный монастырь, расположенный на скале, завораживающий своей атмосферой.

Каменец-Подольский, известный своей средневековой крепостью, станет логическим продолжением путешествия. Хотинский замок, расположенный неподалеку, также поражает своей историей и архитектурой. Эти места объединяют природную красоту и богатство культурного наследия.

Путешествуем по Украине на авто: 7 маршрутов для незабываемой поездкиКаменец-Подольский вечером (фото: Википедия)

Шацкие озера и Свитязь

Этот регион известен самыми чистыми озерами Украины, что делает его идеальным для кемпинга и отдыха на природе. Самое глубокое озеро страны - Свитязь - привлекает туристов как источник чистой воды и живописных пейзажей.

Вокруг озер проходят многочисленные лесные тропы, которые дарят возможность наслаждаться природой. Здесь также проходят летние фестивали и ярмарки, которые добавляют атмосфере живости и колорита.

Залещики и Днестровский каньон

Город Залещики захватывает панорамами, напоминающими путешествия по Балканам. Он расположен на полуострове среди речного каньона, что создает уникальный природный ландшафт.

Экопарк "Днестровский" и плато над Залещиками - популярные места для прогулок и активного отдыха. Для любителей водных видов спорта доступен сплав на каяках по Днестру. Также рядом находится пещера Вертеба, которая заинтересует ценителей истории.

Путешествуем по Украине на авто: 7 маршрутов для незабываемой поездкиДнестровский каньон (фото: Википедия)

Озеро Синевир и Колочава

Синевир - одно из самых мистических и фотогеничных озер Карпат, расположенное среди вековых елей. В центре озера есть маленький остров, который напоминает сказочный сюжет. Недалеко от озера находится уникальное село-музей Колочава, где можно познакомиться с традициями и культурой региона.

Для посетителей доступны пешеходные маршруты, подходящие даже для детей. Здесь можно порыбачить и попробовать местные блюда, например банош или брынзу. Природа и культура Карпат сочетаются в этом районе в особую атмосферу.

Манявский водопад и Скит Манявский

Манявский водопад - самый большой в Карпатах, высотой около 20 метров, окруженный лесами и горными потоками. Рядом расположен Манявский скит - православная святыня XVI века, сохранившая атмосферу старины.

Между водопадом и скитом проходит живописная тропа "между каменными воротами". Это место идеально подходит для тех, кто ищет спокойствие, силу природы и духовность. Здесь также есть комфортные зоны для пикников и отдыха на природе.

Путешествуем по Украине на авто: 7 маршрутов для незабываемой поездкиМанявский водопад (фото: Википедия)

Львов, Дрогобыч, Тустань и Сколе

Львов привлекает своей уникальной архитектурой и колоритом старого города, где можно прогуляться по Площади Рынок и посетить Армянский собор. В Дрогобыче стоит осмотреть солеварню и исторические виллы.

Тустань - это древняя скальная крепость, которая поражает своими руинами и легендами. Сколе и Сколевские Бескиды - прекрасное место для любителей природы и горных пейзажей. Этот маршрут сочетает историю, культуру и природную красоту Западной Украины.

Тернополь, Збараж, Кременец, Почаев и Белокриница

Этот маршрут удобен для коротких поездок, подходит для семейного отдыха и неспешного изучения региона. В Тернополе можно насладиться прогулкой вдоль Тернопольского пруда и набережной.

Збаражский замок раскрывает страницы истории, а в Кременце стоит посетить ботанический сад и руины старинной крепости. Почаевская лавра является одним из важнейших духовных центров Украины. Белокриница известна своими парками и храмами, создающими спокойную атмосферу для отдыха.

Путешествуем по Украине на авто: 7 маршрутов для незабываемой поездкиЗбаражский замок (фото: Википедия)

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При написании материала использованы источники: материалы сайтов Visit Ukraine и "Вокруг UA".

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