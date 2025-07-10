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Подорожуємо Україною на авто: 7 маршрутів для незабутньої мандрівки

Четвер 10 липня 2025 13:52
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Подорожуємо Україною на авто: 7 маршрутів для незабутньої мандрівки Які цікаві локації можна відвідати в Україні на авто (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Україна багата на мальовничі куточки, що приваблюють туристів своєю природою, історією та архітектурою. Подорожі автомобілем дають змогу побачити різноманітні регіони, насолодитись красою природи і відчути колорит кожного міста або села.

РБК-Україна розповідає про кілька найцікавіших маршрутів країною, які варто включити у свій план подорожі.

Бакота, Хотин та Кам’янець-Подільський

Затоплене село Бакота - одне з найфотогенічніших місць України. Тут можна помедитувати над красою Дністра, відвідати печерний монастир, розташований на скелі, що зачаровує своєю атмосферою.

Кам’янець-Подільський, відомий своєю середньовічною фортецею, стане логічним продовженням подорожі. Хотинський замок, розташований неподалік, також вражає своєю історією і архітектурою. Ці місця об’єднують природну красу і багатство культурної спадщини.

Подорожуємо Україною на авто: 7 маршрутів для незабутньої мандрівкиКам’янець-Подільський ввечері (фото: Вікіпедія)

Шацькі озера та Світязь

Цей регіон відомий найчистішими озерами України, що робить його ідеальним для кемпінгу і відпочинку на природі. Найглибше озеро країни - Світязь - приваблює туристів як джерело чистої води і мальовничих краєвидів.

Навколо озер проходять численні лісові стежки, які дарують можливість насолоджуватись природою. Тут також проходять літні фестивалі і ярмарки, що додають атмосфері живості і колориту.

Заліщики та Дністровський каньйон

Місто Заліщики захоплює панорамами, що нагадують подорожі Балканами. Воно розташоване на півострові серед річкового каньйону, що створює унікальний природний ландшафт.

Екопарк "Дністровський" і плато над Заліщиками - популярні місця для прогулянок і активного відпочинку. Для любителів водних видів спорту доступний сплав на каяках по Дністру. Також поруч знаходиться печера Вертеба, яка зацікавить поціновувачів історії.

Подорожуємо Україною на авто: 7 маршрутів для незабутньої мандрівкиДністровський каньйон (фото: Вікіпедія)

Озеро Синевир та Колочава

Синевир - одне з найбільш містичних і фотогенічних озер Карпат, що розташоване серед вікових ялин. У центрі озера є маленький острів, який нагадує казковий сюжет. Недалеко від озера знаходиться унікальне село-музей Колочава, де можна познайомитися з традиціями і культурою регіону.

Для відвідувачів доступні пішохідні маршрути, що підходять навіть для дітей. Тут можна порибалити і скуштувати місцеві страви, як-от банош чи бринзу. Природа і культура Карпат поєднуються в цьому районі в особливу атмосферу.

Манявський водоспад та Скит Манявський

Манявський водоспад - найбільший у Карпатах, висотою близько 20 метрів, оточений лісами і гірськими потоками. Поруч розташований Манявський скит - православна святиня XVI століття, що зберегла атмосферу старовини.

Між водоспадом і скитом проходить мальовнича стежка "між кам’яними воротами». Це місце ідеально підходить для тих, хто шукає спокій, силу природи та духовність. Тут також є комфортні зони для пікніків і відпочинку на природі.

Подорожуємо Україною на авто: 7 маршрутів для незабутньої мандрівкиМанявський водоспад (фото: Вікіпедія)

Львів, Дрогобич, Тустань і Сколе

Львів приваблює своєю унікальною архітектурою і колоритом старого міста, де можна прогулятися по Площі Ринок і відвідати Армянський собор. У Дрогобичі варто оглянути солеварню та історичні вілли.

Тустань - це стародавня скельна фортеця, яка вражає своїми руїнами та легендами. Сколе і Сколівські Бескиди - чудове місце для любителів природи і гірських краєвидів. Цей маршрут поєднує історію, культуру і природну красу Західної України.

Тернопіль, Збараж, Кременець, Почаїв і Білокриниця

Цей маршрут зручний для коротких поїздок, підходить для сімейного відпочинку і неспішного вивчення регіону. У Тернополі можна насолодитися прогулянкою вздовж Тернопільського ставу і набережної.

Збаразький замок розкриває сторінки історії, а в Кременці варто відвідати ботанічний сад і руїни старовинної фортеці. Почаївська лавра є одним із найважливіших духовних центрів України. Білокриниця відома своїми парками і храмами, що створюють спокійну атмосферу для відпочинку.

Подорожуємо Україною на авто: 7 маршрутів для незабутньої мандрівкиЗбаразький замок (фото: Вікіпедія)

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Під час написання матеріалу використані джерела: матеріали сайтів Visit Ukraine та "Навколо UA".

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