В Северной Корее открыли гигантский аквапарк возле полигона: ждут российских туристов

Развлекательные горки с панорамой на полигон

В июне 2025 года государственные медиа КНДР показали репортаж об открытии нового курорта Вонсан-Кальманская с бассейнами, водными горками и зонами спа, расположенного всего в нескольких километрах от одного из главных военных полигонов страны. Именно там Пхеньян проводит ракетные испытания, которые неоднократно осуждали ООН и страны Запада.

Россияне - ключевая аудитория

С 1 июля открытие курорт начал принимать местных туристов, то есть жителей Северной Кореи, но указывается, что на отдых будут ждать и туристов из других стран.

Согласно сообщениям российских туроператоров, объект активно продвигают в России как "новый уникальный формат экзотического отдыха". Турпакеты уже включают трансфер из Владивостока, проживание, питание и посещение объектов КНДР, включая этот аквапарк.

Цены на такие туры стартуют от 2000 долларов с человека, а некоторые операторы обещают "эксклюзивный опыт в стране без интернета и западного влияния".

Новый курорт с аквапарком в КНДР (фото: x.com/NorthNKAAL)

Безопасность? Не тот приоритет

Международное сообщество с иронией восприняло сочетание развлечений и военной инфраструктуры. Британский аналитик по вопросам безопасности Джеймс Хелстед в комментарии для The Telegraph назвал идею "символом новой российско-северокорейской близости" и "туризмом абсурда".

Безопасных объяснений или предупреждений для туристов в рекламных материалах нет. Но по наблюдениям, российских туристов это не слишком беспокоит.

Символ новых геополитических связей

Открытие аквапарка состоялось на фоне активного сближения КНДР и России. Страны проводят совместные мероприятия, обмениваются делегациями и рассматривают военно-техническое сотрудничество. Туризм стал очередным направлением этого партнерства.

Новый курорт с аквапарком в КНДР (фото: x.com/NorthNKAAL)

Кто сейчас может посетить Северную Корею

С 2020 года, во время пандемии, Северная Корея полностью отгородилась от мира и запретила въезд. Но уже с 2024 года начались некоторые послабления - страна начала принимать российские и китайские делегации. В 2025 году власти страны заявили, что хотят привлечь туристов через "дружественные каналы".

Сейчас попасть в страну могут:

Граждане Китая, но только через партнерские турфирмы и со спецразрешением

Граждане России - в некоторых случаях. Опять же такие - только организованные туристические группы из дружественных турфирм и под контролем. Такую группу сопровождает государственный гид и свободное передвижение запрещено.

Категорически запрещен въезд:

Журналистам

Активистам

Дипломатам без приглашения

Гражданам Южной Кореи

Туристам, которые путешествуют "соло".

Кроме этого, во время визита в страну, туристы, которым все же такое повезет попасть в КНДР, должны проживать только в определенных отелях, которые контролируются. Делать покупки и питаться можно тоже только в четко определенных местах.

Общение с местным населением ограничено, фото и видео сделать можно, но только с разрешения гида или сопровождающего группы. Самостоятельно передвигаться по стране туристам запрещено.