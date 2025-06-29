Где живет всего 800 человек: страны мира, которые меньше украинского села

В мире существуют страны, которые по площади не больше городского парка, но каждая из них имеет свою уникальную историю, культуру и значение на международной арене.

Ватикан - самая маленькая страна мира

Ватикан - это не просто государство, а духовный центр для миллионов католиков во всем мире. Его площадь - всего около 0,44 квадратного километра, и это самая маленькая страна планеты как по площади, так и по населению - около 800 жителей.

Ватикан расположен в сердце Рима и является резиденцией Папы Римского. Здесь находятся выдающиеся храмы, музеи и архивы, хранящие уникальные культурные сокровища.

Ватикан (фото: Википедия)

Монако - роскошь и гламур на площади двух квадратных километров

Монако - второй по величине "карлик" среди стран мира. Это государство занимает всего около 2,02 квадратного метра, но при этом вмещает более 39 тысяч жителей.

Монако славится своими казино, гламуром, Формулой-1 и налоговыми преимуществами. Благодаря своему расположению на Французской Ривьере, Монако является местом отдыха мировых знаменитостей.

Новая гавань в Фонтвилле (фото: Википедия)

Науру - островная страна с уникальной историей

Науру - самое маленькое островное государство мира, площадью около 21 квадратный метр и населением примерно 10 тысяч человек.

Этот тихоокеанский остров когда-то был богат фосфатами, что дало стране значительный доход, однако сейчас экономика Науру проходит сложные времена из-за исчерпания природных ресурсов.

Несмотря на это, Науру сохраняет свою независимость и культурную самобытность.

Парламент Науру (фото: Википедия)

Тувалу - страна, которая борется с поднятием уровня моря

Тувалу, площадь которой составляет примерно 26 квадратных метров, является одной из самых маленьких и самых низких стран мира.

С населением около 11 тысяч, это островное государство расположено в Тихом океане и стало символом борьбы с последствиями изменения климата.

Из-за постоянного поднятия уровня моря Тувалу находится под угрозой исчезновения в ближайшие десятилетия.

Школа на атолле Фунафути (фото: Википедия)

Сан-Марино - древняя республика на итальянской земле

Сан-Марино - государство, занимающее площадь около 61 квадратный метр, расположенное в Италии и считающееся одной из старейших республик мира.

С населением более 33 тысяч человек, Сан-Марино сохраняет уникальный политический строй, культурное наследие и туристическую привлекательность. Она является классическим примером маленького, но самостоятельного государства.

Башня Гуаита (фото: Википедия)