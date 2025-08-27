RU

Самый известный бункер линии Арпада на Закарпатье: как оборонительная система Второй мировой выглядит сейчас

Самый большой бункер времен Второй мировой на Закарпатье (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На Закарпатье, среди горных склонов, сохранились бункеры линии Арпада - оборонительной системы времен Второй мировой войны, которую Венгрия строила как щит от советской армии. Массивные сооружения должны были стать неприступной крепостью, но так и не выполнили своей главной функции.

Где находится самый известный бункер на Закарпатье и почему его так и не стали использовать, рассказывает РБК-Украина.

Что такое бункеры линии Арпада

Это мощная оборонительная линия на 600-700 километров, которая создавалась венгерскими войсками в Восточных Карпатах с 1939 по 1944 годы. Она состояла из многочисленных окопов, блиндажей, дотов, опорных пунктов и бетонных укреплений.

Цель - защита Карпатского водораздельного хребта. Крайние элементы в украинских Карпатах - перевал Дукля на западе возле города Дукля и Яблуницкий перевал на востоке возле города Рахов.

В украинских Карпатах линия фортификационных сооружений простиралась почти на 300 километров. Еще на 400 километров она растянулась по румынским Карпатам.

Бункер на Закарпатье (фото: facebook.com/arpadline)

Бункер в Верхней Грабовнице

Самый известный объект - бункер в селе Верхняя Грабовница на Мукачевщине. Он представляет собой комплекс из нескольких бетонных казематов и подземных ходов. Сооружение было предназначено для размещения гарнизона, склада боеприпасов и командного пункта.

Он имеет глубину 50 метров и состоит из пяти входов, из которых четыре являются долговременными оборонительными точками (ДОТами). Подземные помещения соединены ходами-потернами и содержат инженерные комнаты, узлы связи, казармы, больницу, кухню, склады.

Хотя бункер в Верхней Грабовнице был готов для эксплуатации, он так и не был использован в боевых действиях.

Основные причины:

  • недостаточная численность гарнизона
  • стремительное наступление Красной армии в 1944 году
  • изменение военной стратегии, которая отдавала предпочтение мобильным подразделениям вместо статических укреплений

Какая судьба у этого бункера

Бункер был частично засыпан и засорен, но благодаря усилиям местных энтузиастов и предпринимателей его расчистили и отреставрировали.

Сегодня бункер является историческим памятником и туристической достопримечательностью. Там размещена музейная экспозиция и проводятся экскурсии.

Посетители могут осмотреть казематы, подземные коридоры и оборудование, а также узнать об исторических событиях, связанных с обороной Закарпатья во время Второй мировой.

Бункер на Закарпатье (фото: facebook.com/arpadline)

Почему бункер остался пустым

  • Не успели достроить - часть укреплений осталась "коробками" без оборудования и внутренних систем.
  • Устаревшая стратегия - война уже требовала мобильных войск, а не статических оборонительных линий.
  • Недостаток сил - венгерская армия не могла обеспечить гарнизонами все укрепления.
  • Стремительное наступление Красной армии - советские войска в 1944 году быстро прорвались через Карпаты.

 

При написании материала были использованы источники: arpad-line.com, Карпаты.Инфо, Википедия, Facebook-страница бункера линии Арпада

