В Украине существует действующий вулкан, о котором почти никто не знает: где искать это чудо природы

В Украине есть свое маленькое вулканическое чудо, о котором мало кто знает. Оно расположено возле села Старуня на Ивано-Франковщине. Это единственный активный вулкан на территории нашей страны и один из немногих в Европе.

Что известно об этом вулкане, где он находится и какие легенды о нем ходят, рассказывает РБК-Украина .

Как и когда появился этот вулкан в Украине

Старунский вулкан возник в 1977 году после сильного землетрясения в румынских Карпатах (горы Вранча). На месте старых нефтяных и озокеритовых разработок внезапно начали вырываться газ, глина и нефть.

Так образовались восемь постоянных и несколько временных кратеров, которые периодически "дышат" - булькают, шипят и выбрасывают грязь.

Диаметр самого большого жерла - всего около 30 см, но во времена активности выбросы достигали 2-3 метров в высоту.

Почему этот вулкан уникален

Это единственный действующий вулкан такого типа в Украине.

Геологический памятник национального значения, поскольку это самый маленький грязевой вулкан в Европе

Его "дыхание" реагирует даже на далекие землетрясения - за сотни и тысячи километров.

Из вулкана выходят лечебные грязи и минерализованная вода, которые издавна использовали для оздоровления.

Местные жители называют его "барометром подземелья": если вулкан неспокойный - жди смены погоды.

Вулкан действующий - он и сейчас реагирует на землетрясения

Легенды и поверья

Местные люди верили, что вулкан в Старуне - это "двери в ад", через которые земля "выдыхает" свою силу. Другие говорили, что грязь из кратера имеет магическую способность забирать болезни. Поэтому неудивительно, что даже сейчас некоторые туристы набирают "грязь" из вулкана для домашних процедур.

Единственный действующий вулкан в Украине расположен в Ивано-Франковской области (фото: Википедия)

Можно ли его посетить

Да, вулкан находится неподалеку от Ивано-Франковска (около 25 км) и является геологическим памятником национального значения. Дорога сюда подходит даже для короткого путешествия выходного дня.

Кроме самого вулкана, в Старуне есть еще одна изюминка - здесь в 1907 году нашли останки мамонта и носорога, сохранившиеся в озокерите. Поэтому место можно назвать настоящим музеем природы под открытым небом.

Что стоит знать туристам

Вход на территорию свободный, но стоит быть осторожным - кратеры маленькие, но активные.

Смельчаки иногда пробуют "грязные маски", но врачи советуют делать это с осторожностью.

Лучше всего ехать в теплый сезон, потому что дорога после дождя может стать непроходимой.

Кстати, единственным вулкан в Украине раньше считался вулкан Карадаг (вблизи Коктебеля). С точки зрения геологии, он считается вымершим. Но многие называют этот вулкан "спящим" или "потенциально активным".

Этот вулкан образовался около 150 млн лет назад (в юрский период). Последний раз он извергался примерно 1 млн лет назад.

Сейчас возле вулкана можно увидеть уникальные вулканические породы, базальтовые отходы и фантастические скалы. Вулкан Карадаг - единственный древний вулкан, сохранившийся в Украине и во всей Восточной Европе.