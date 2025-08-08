ua en ru
Не море, а лучше: 9 прохладных локаций Украины, где дышится легко даже в жару

Пятница 08 августа 2025 20:05
Не море, а лучше: 9 прохладных локаций Украины, где дышится легко даже в жару Лучшие прохладные места для отдыха в Украине в августе (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Когда асфальт плавится под ногами, а от жары не спасает даже кондиционер - самое время сменить локацию. В Украине полно мест, где даже в августе температура держится на уровне +15 +22 градуса. Среди них - кристально чистые озера, густые леса с тенью и подземные пещеры, дарящие приятный холод.

Куда сбежать, чтобы отдохнуть от жары и насладиться природой, рассказывает РБК-Украина.

Озера, где свежо и тихо

Синевир (Закарпатье)

На высоте почти 1000 метров над уровнем моря температура заметно ниже, чем в городах. Озеро окружено густыми еловыми лесами, создающими еще более прохладный микроклимат.

Купаться здесь нельзя, но тишина, запах хвои и пейзажи работают как лучший антистресс.

Синевирское озеро (фото: Википедия)

Голубые озера (Черниговская область)

Это карьерные водоемы с чистой, прохладной водой. Вокруг - сосновые леса, мягкий микроклимат и умеренное количество туристов. Если хочется убежать от толпы, но не ехать далеко - это хороший вариант.

Не море, а лучше: 9 прохладных локаций Украины, где дышится легко даже в жару

Озеро Большое, Голубые озера (фото: Википедия)

Шацкие озера (Волынь)

Популярное озеро Свитязь - не единственное в этой зоне. Менее известные Люцимер, Песочное, Перемут имеют больше тени и меньше шума. Температура воды здесь ниже, чем на море, а воздух свежий и насыщенный хвоей.

Не море, а лучше: 9 прохладных локаций Украины, где дышится легко даже в жару

Озеро Люцимер (фото: Википедия)

Леса, где можно дышать

Мезинский национальный природный парк (Черниговская область)

Сочетание дубовых и сосновых лесов создает комфорт даже в жару. Здесь легко дышится даже при +30, а тропы ведут к реке Десна. Хороший выбор для пеших прогулок и пикников.

Не море, а лучше: 9 прохладных локаций Украины, где дышится легко даже в жару

Мезинский национальный природный парк (фото: Википедия)

Бугский гард (Николаевская обл.)

Скалы, тень, лесостепь и Южный Буг создают баланс прохлады и приключений. Можно сплавляться, купаться или просто бродить по берегам. Это локация для тех, кто не хочет просто лежать, а ищет активность.

Не море, а лучше: 9 прохладных локаций Украины, где дышится легко даже в жару

Национальный природный парк "Бугский Гард"

Гуцульские Карпаты (Ивано-Франковская область)

Маршруты в районе Дземброни, Кривополя, Зеленого - это гарантированная свежесть, красота и отсутствие жары. Идеальные места для трекинга, кемпинга или просто побега от города.

Не море, а лучше: 9 прохладных локаций Украины, где дышится легко даже в жару

Кривополье (фото: Википедия)

Пещеры, где стабильно холодно

Оптимистическая пещера (Тернопольская область)

Одна из самых длинных гипсовых пещер в мире, где среднегодовая температура держится на уровне +9-+11 градусов. Доступна только с опытными гидами, но впечатления и прохлада гарантируются.

Не море, а лучше: 9 прохладных локаций Украины, где дышится легко даже в жару

Вход в пещеру Оптимистическая (фото: Википедия)

Атлантида (Хмельницкая область)

Карстовая пещера с узкими коридорами и уникальной кристаллической структурой. Вход только с гидом, но в середине стабильно прохладно. Хорошо подойдет тем, кто хочет совместить экстрим и комфорт.

Не море, а лучше: 9 прохладных локаций Украины, где дышится легко даже в жару

Вход в пещеру Атлантида (фото: Википедия)

Млынки (Тернопольская область)

Гипсовая пещера, куда организуют маршруты от нескольких часов до нескольких дней. В середине стабильно +9 градусов, поэтому даже в августе там можно почувствовать осень. Любителям необычного туризма понравится.

Не море, а лучше: 9 прохладных локаций Украины, где дышится легко даже в жару

Вход в пещеру Млынки (фото: Википедия)

Вас также может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, сайт Украинской спелеоассоциации, НПП "Синевир", Туристические справочники, сайты Национальных парков

Путешествия Туризм поради туристам
