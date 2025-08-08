ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку

П'ятниця 08 серпня 2025 20:05
UA EN RU
Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку Накращі прохолодні місця для відпочинку в Україні в серпні (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Коли асфальт плавиться під ногами, а від спеки не рятує навіть кондиціонер - саме час змінити локацію. В Україні повно місць, де навіть у серпні температура тримається на рівні +15 +22 градуси. Серед них - кришталево чисті озера, густі ліси з тінню і підземні печери, що дарують приємний холод.

Куди втекти, щоб відпочити від спеки та насолодитися природою, розповідає РБК-Україна.

Озера, де свіже й тихо

Синевир (Закарпаття)

На висоті майже 1000 метрів над рівнем моря температура помітно нижча, ніж у містах. Озеро оточене густими ялиновими лісами, що створюють ще більш прохолодний мікроклімат.

Купатися тут не можна, але тиша, запах хвої й краєвиди працюють як найкращий антистрес.

Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку

Синевирське озеро (фото: Вікіпедія)

Блакитні озера (Чернігівщина)

Це кар’єрні водойми з чистою, прохолодною водою. Навколо - соснові ліси, м’який мікроклімат і помірна кількість туристів. Якщо хочеться втекти від натовпу, але не їхати далеко - це гарний варіант.

Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку

Озеро Велике, Голубі озера(фото: Вікіпедія)

Шацькі озера (Волинь)

Популярне озеро Світязь - не єдине в цій зоні. Менш відомі Люцимер, Пісочне, Перемут мають більше тіні й менше шуму. Температура води тут нижча, ніж на морі, а повітря свіже і насичене хвоєю.

Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку

Озеро Люцимер (фото: Вікіпедія)

Ліси, де можна дихати

Мезинський національний природний парк (Чернігівщина)

Поєднання дубових і соснових лісів створює комфорт навіть у спеку. Тут легко дихається навіть при +30, а стежки ведуть до річки Десна. Гарний вибір для піших прогулянок і пікніків.

Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку

Мезинський національний природний парк (фото: Вікіпедія)

Бузький гард (Миколаївська обл.)

Скелі, тінь, лісостеп і Південний Буг створюють баланс прохолоди та пригод. Можна сплавлятися, купатися або просто бродити берегами. Це локація для тих, хто не хоче просто лежати, а шукає активність.

Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку

Національний природний парк "Бузький Гард"

Гуцульські Карпати (Івано-Франківщина)

Маршрути в районі Дземброні, Кривополя, Зеленого - це гарантована свіжість, краса і відсутність спеки. Ідеальні місця для трекінгу, кемпінгу або просто втечі від міста.

Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку

Кривопілля (фото: Вікіпедія)

Печери, де стабільно холодно

Оптимістична печера (Тернопільщина)

Одна з найдовших гіпсових печер у світі, де середньорічна температура тримається на рівні +9-+11 градусів. Доступна тільки з досвідченими гідами, але враження та прохолода гарантуються.

Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку

Вхід до печери Оптимістична (фото: Вікіпедія)

Атлантида (Хмельниччина)

Карстова печера з вузькими коридорами й унікальною кристалічною структурою. Вхід тільки з гідом, але в середині стабільно прохолодно. Добре підійде тим, хто хоче поєднати екстрим і комфорт.

Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку

Вхід до печери Атлантида (фото: Вікіпедія)

Млинки (Тернопільщина)

Гіпсова печера, куди організовують маршрути від кількох годин до кількох днів. У середині стабільно +9 градусів, тож навіть у серпні там можна відчути осінь. Любителям незвичного туризму сподобається.

Не море, а краще: 9 прохолодних локацій України, де дихається легко навіть у спеку

Вхід до печери Млинки (фото: Вікіпедія)

Вас також може зацікавити:

Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, сайт Української спелеоасоціації, НПП "Синевир", Туристичні довідники, сайти Національних парків

Читайте РБК-Україна в Google News
Подорожі Туризм поради туристам
Новини
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України