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Вершины Украины: где поднимаются самые высокие точки в разных областях

Суббота 26 июля 2025 09:00
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Вершины Украины: где поднимаются самые высокие точки в разных областях Самые высокие вершины в каждой области Украины (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украина - не только равнины, но и горы, возвышенности, холмы, овраги и каньоны. В каждом регионе страны есть своя самая высокая точка - естественная или искусственная, с которой открываются виды или разворачивается ландшафтная уникальность.

С какой точки открываются панорамы и горизонты в каждой области Украины, рассказывает РБК-Украина.

Самая высокая точка в каждой области Украины

Автономная Республика Крым

Гора Роман-Кош - 1545 м. Это самая высокая точка Крымских гор и всего полуострова. Находится в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике, на хребте Бабуган-Яйла.

Вершины Украины: где поднимаются самые высокие точки в разных областях

Вершина Роман-Кош (фото: Википедия)

Винницкая область

Холм максимум 370 м, примерно вблизи села Комаровцы, Жмеринский район (кое-где отмечается 370-372 м). Это часть Подольской возвышенности, настоящих гор здесь нет.

Закарпатская и Ивано-Франковская области

Говерла - 2061 м. Это самая высокая гора Украины, расположенная на границе этих двух областей. Входит в состав Черногорского хребта Карпат и является популярным туристическим объектом.

Вершины Украины: где поднимаются самые высокие точки в разных областях

Гора Говерла - самая высокая вершина Украинских Карпат и самая высокая точка Украины, высота 2061 м (фото: Википедия)

Львовская область

Гора Пикуй - 1405 м. Это вершина Бескидского хребта, что на границе с Закарпатьем. Гора расположена в национальном природном парке "Сколевские Бескиды".

Вершины Украины: где поднимаются самые высокие точки в разных областях

Вид на вершину (фото: Википедия)

Черновицкая область

Гора Яровица - 1574 м. Вершина расположена в массиве Покутско-Буковинских Карпат, вблизи Путильщины. Территория окружена густыми лесами и традиционной гуцульской архитектурой.

Вершины Украины: где поднимаются самые высокие точки в разных областях

Яровица (фото: Википедия)

Хмельницкая область

Большая Бугаиха - примерно 400 м. Часть Подольских Товтр - уникального кряжа с остатками коралловых рифов. Местность интересна для геологов и туристов-краеведов.

Тернопольская область

Гора Пепелиха (или Камула) - около 443 м. Это самая высокая точка Подольской возвышенности. С нее открывается панорама на окружающие села и холмы.

Волынская область

Самая высокая точка - около 292 м, вблизи села Майдан. Это поднятие в пределах Полесской низменности. Характерная для северо-запада Украины равнинная местность.

Житомирская область

Холм до 330 м в Словечанско-Овручском кряже. Это самое высокое место северной части области. Территория покрыта смешанными лесами.

Ровенская область

Самая высокая точка - 372 м, возле села Дружба. Это часть естественного поднятия в центральной части области. Местность преимущественно лесистая.

Черкасская область

Холм возле Монастырища - около 276 м. Рельеф здесь имеет признаки Приднепровской возвышенности. Виды открываются преимущественно на степные просторы.

Киевская область

Возвышение около 280 м вблизи села Высокое. Это территория Киевской возвышенности, формирующей западную окраину области. Ландшафт умеренно волнистый, с лесами и полями.

Город Киев

Самая высокая точка - 197 м, в районе Пущи-Водицы (Беличанский лес). Это естественное поднятие, окруженное лесным массивом. Район популярен для пешеходных прогулок.

Полтавская область

Деевская гора - 204 м, вблизи Кременчуга. Известна смотровой площадкой над Днепром. Подходит для легких прогулок и наблюдений за природой.

Вершины Украины: где поднимаются самые высокие точки в разных областях

Деевская гора (фото: Википедия)

Харьковская область

Самая высокая точка - примерно 236 м, возле села Лютовка. Это возвышение на северо-востоке области. Местность преимущественно аграрная, с незначительным перепадом высот.

Сумская область

Холм в Краснопольском районе - около 246 м. Это одна из самых высоких точек на северо-востоке Украины. Территория частично лесистая, частично открытая.

Черниговская область

Поднятие до 222 м возле села Березовая Гать. Местность с типичным полесским ландшафтом - болота, леса, холмы. Рельеф очень мягкий, но высоты относительно выше, чем на юге.

Одесская область

Самая высокая точка - 292 м в Подольском районе. Это часть Подольской возвышенности, которая заходит в северную часть области. Степная зона с чередованием полей и лесополос.

Николаевская область

Холм до 255 м в Баштанском районе. Равнинная степная территория. Самые высокие точки не имеют четкого горного вида.

Херсонская область

Самая высокая точка - 101 м, вблизи Берислава. Это возвышение над Каховским водохранилищем. Рельеф равнинный, маловыразительный.

Запорожская область

Бельмак-Могила - 324 м. Это заметное поднятие среди южной степи. Имеет историческое значение, в частности, как место казацких стоянок.

Вершины Украины: где поднимаются самые высокие точки в разных областях

Бельмак-могила (фото: Википедия)

Днепропетровская область

Холм вблизи пгт Просяная - 211 м. Это одна из самых высоких точек Приднепровской возвышенности. Ландшафт имеет волнистый характер.

Донецкая и Луганская области

Могила-Мечетная - 367 м. Это самая высокая точка Донецкого кряжа, на границе между двумя областями. Местность имеет степной, но рельефный характер.

Вершины Украины: где поднимаются самые высокие точки в разных областях

Могила Мечетная вечером (фото: Википедия)

Кировоградская область

Холм 269 м возле пгт Новоукраинка. Это центральная часть Украинского щита, с умеренными высотами. Здесь часто проводят геологические исследования.

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Географическая Энциклопедия Украины, Википедия, Украинское географическое общество, Wikimapia, Что посмотреть - Украина.

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