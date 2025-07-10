Монастырь в скале без куполов: почему стоит увидеть это мистическое место во Львовской области

Среди лесов и холмов Львовской области, в селе Розгирче, спрятано необычное место. Это скальный монастырь, вырубленный прямо в каменной породе. Здесь нет куполов, колоколов или позолоты. Но атмосфера - такая, что даже скептики на минуту замолкают.
Что это за место, откуда взялось, почему оно имеет особую силу и как туда добраться, рассказывает РБК-Украина.
Скальный монастырь в Розгирче - это древнее культовое сооружение, выдолбленное в камне. Он расположен прямо в скале на окраине села Розгирче Стрыйского района Львовской области.
Само здание, или точнее, система пещер, выглядит как настоящий лабиринт: вход, внутренняя часовня, кельи, вентиляционные отверстия. Три пещеры расположены на двух уровнях.
Исследователи предполагают, что монастырь был построен в XIII-XV веках. Но есть версии, что здесь могли быть языческие святилища еще до прихода христианства. А возле монастыря есть каменный храм Святого Николая, который возвели в 1888 году.
В 1990-х годах в Розгирче нашли еще одну изюминку - городище древнерусского периода, расположенное на одной из вершин хребта, в подножии которого вырублен скальный монастырь.
В городище сохранились следы оборонительных земляных валов, окружавших его по периметру. Исследования показали, что это - позднесредневековое укрепление XVI-XVII веков.
Само село Розгирче известно с 1460 года.
По преданию крестьян, монастырь был мужским. Вероятно, что его основателями были монахи, бежавшие из разрушенного в 1200 годах татарами Киева и других селений Киевской Руси. Выжившие монахи добрались до этих земель и, как считают исследователи, нашли неприметно-труднодоступное место и выдолбили в скалах свой монастырь.
Монахи вели молчаливый образ жизни, то есть не общались между собой. На праздники к ним могли приходить крестьяне, конечно же, с их разрешения.
Еще известно, что монахи продавали мед с пасеки, которая находилась недалеко, чтобы заработать деньги. Вокруг монастыря росли ягоды и грибы, которыми монахи питались.
Это один из немногих скальных монастырей, сохранившихся в Украине. В монастыре - настоящая природная акустика: звук здесь ведет себя так, будто это продуманный храм. Никакого металла или кирпича - все вырезано вручную в известняке.
Некоторые туристы называют это место "украинским Петра" - настолько оно не похоже на типичные религиозные объекты.
Скальный монастырь в Розгирче (фото: Википедия)
Монастырь не функционирует как религиозное учреждение, но он живет как место силы. Здесь оставляют записки, молятся, молчат.
Даже дети ведут себя необычно тихо. Все это создает ощущение остановившегося времени. А еще контакта с чем-то более глубоким, чем просто история.
Место расположения: село Розгирче, Львовская область, 12 км от Стрыя.
Как добраться: из Львова маршруткой или электричкой до Стрыя, далее - автобусом или автостопом до Розгирче. От центра села до монастыря - около 20 минут пешком.
Река Стрый - побережье идеально подойдет для пикника или купания.
Скалы Довбуша - если вам хочется еще больше "карпатской мистики".
Сколе, Сколевский водопад "Каменка" - туристические варианты для горного отдыха, где можно посмотреть на красоту природы, походить по местным рынкам и ярмаркам, посетить местную кухню.
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При написании материала использованы источники: исследование ЛНУ им. И. Франко "Скальные монастыри Карпатского региона", географический портал karpaty.info, этнографические публикации Института народоведения НАН Украины