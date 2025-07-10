Монастир у скелі без куполів: чому варто побачити це містичне місце у Львівській області

Серед лісів і пагорбів Львівщини, у селі Розгірче, заховане незвичайне місце. Це скельний монастир, вирубаний прямо в кам’яній породі. Тут немає куполів, дзвонів чи позолоти. Але атмосфера - така, що навіть скептики на хвилину замовкають.
Що це за місце, звідки взялося, чому воно має особливу силу і як туди дістатися, розповідає РБК-Україна.
Скельний монастир у Розгірче - це давня культова споруда, видовбана в камені. Він розташований прямо у скелі на околиці села Розгірче Стрийського району Львівської області.
Сама будівля, або точніше, система печер, виглядає як справжній лабіринт: вхід, внутрішня каплиця, келії, вентиляційні отвори. Три печери розташовані на двох рівнях.
Дослідники припускають, що монастир був збудований у XIII-XV століттях. Але є версії, що тут могли бути язичницькі святилища ще до приходу християнства. А біля монастиря є мурований храм Святого Миколая, який звели 1888 року.
У 1990-х роках в Розгірче знайшли ще одну цікавинку - городище давньоруського періоду, що розташоване на одній з вершин хребта, в підніжжі якого вирубано скельний монастир.
У городищі збереглися сліди оборонних земляних валів, що оточували його по периметру. Дослідження виявили, що це - пізньосередньовічне укріплення XVI-XVII століть.
Саме село Розгірче відоме з 1460 року.
За переказами селян, монастир був чоловічим. Ймовірно, що його засновниками були монахи, що втікали із поруйнованого в 1200 роках татарами Києва та інших селищ Київської Русі. Ченці, які вижили, дісталися цих земель і, як вважають дослідники, знайшли непримітно-важкодоступну місцину та видовбали у скелях свій монастир.
Монахи вели мовчазний спосіб життя, тобто не спілкувалися між собою. На свята до них могли приходити селяни, звичайно ж, з їх дозволу.
Ще відомо, що монахи продавали мед з пасіки, що знаходилась недалеко, аби заробити кошти. Довкола монастиря росли ягоди та гриби, якими монахи харчувалися.
Це один з небагатьох скельних монастирів, що зберігся в Україні. У монастирі - справжня природна акустика: звук тут поводиться так, ніби це продуманий храм. Жодного металу чи цегли - усе вирізано вручну у вапняку.
Деякі туристи називають це місце "українським Петра" - настільки воно не схоже на типові релігійні об'єкти.
Скельний монастир в Розгірче (фото: Вікіпедія)
Монастир не функціонує як релігійна установа, але він живе як місце сили. Тут залишають записки, моляться, мовчать.
Навіть діти поводяться незвично тихо. Усе це створює відчуття часу, що зупинився. А ще контакту з чимось глибшим, ніж просто історія.
Місце розташування: село Розгірче, Львівська область, 12 км від Стрия.
Як дістатися: зі Львова маршруткою або електричкою до Стрия, далі - автобусом або автостопом до Розгірчого. Від центру села до монастиря - близько 20 хвилин пішки.
Річка Стрий - узбережжя ідеально підійде для пікніка чи купання.
Скелі Довбуша - якщо вам хочеться ще більше "карпатської містики".
Сколе, Сколівський водоспад "Кам'янка" - туристичні варіанти для гірського відпочинку, де можна подивитися на красу природи, походити місцевими ринками та ярмаркам, відвідати місцеву кухню.
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Під час написання матеріалу використані джерела: дослідження ЛНУ ім. І. Франка "Скельні монастирі Карпатського регіону", географічний портал karpaty.info, етнографічні публікації Інституту народознавства НАН України