Монастир у скелі без куполів: чому варто побачити це містичне місце у Львівській області

Що це за місце

Скельний монастир у Розгірче - це давня культова споруда, видовбана в камені. Він розташований прямо у скелі на околиці села Розгірче Стрийського району Львівської області.

Сама будівля, або точніше, система печер, виглядає як справжній лабіринт: вхід, внутрішня каплиця, келії, вентиляційні отвори. Три печери розташовані на двох рівнях.

Дослідники припускають, що монастир був збудований у XIII-XV століттях. Але є версії, що тут могли бути язичницькі святилища ще до приходу християнства. А біля монастиря є мурований храм Святого Миколая, який звели 1888 року.

У 1990-х роках в Розгірче знайшли ще одну цікавинку - городище давньоруського періоду, що розташоване на одній з вершин хребта, в підніжжі якого вирубано скельний монастир.

У городищі збереглися сліди оборонних земляних валів, що оточували його по периметру. Дослідження виявили, що це - пізньосередньовічне укріплення XVI-XVII століть.

Саме село Розгірче відоме з 1460 року.

Що відомо про монастир

За переказами селян, монастир був чоловічим. Ймовірно, що його засновниками були монахи, що втікали із поруйнованого в 1200 роках татарами Києва та інших селищ Київської Русі. Ченці, які вижили, дісталися цих земель і, як вважають дослідники, знайшли непримітно-важкодоступну місцину та видовбали у скелях свій монастир.

Монахи вели мовчазний спосіб життя, тобто не спілкувалися між собою. На свята до них могли приходити селяни, звичайно ж, з їх дозволу.

Ще відомо, що монахи продавали мед з пасіки, що знаходилась недалеко, аби заробити кошти. Довкола монастиря росли ягоди та гриби, якими монахи харчувалися.

Чим особливе це місце

Це один з небагатьох скельних монастирів, що зберігся в Україні. У монастирі - справжня природна акустика: звук тут поводиться так, ніби це продуманий храм. Жодного металу чи цегли - усе вирізано вручну у вапняку.

Деякі туристи називають це місце "українським Петра" - настільки воно не схоже на типові релігійні об'єкти.

Скельний монастир в Розгірче (фото: Вікіпедія)

Атмосфера, яку складно описати

Монастир не функціонує як релігійна установа, але він живе як місце сили. Тут залишають записки, моляться, мовчать.

Навіть діти поводяться незвично тихо. Усе це створює відчуття часу, що зупинився. А ще контакту з чимось глибшим, ніж просто історія.

Як дістатися

Місце розташування: село Розгірче, Львівська область, 12 км від Стрия.

Як дістатися: зі Львова маршруткою або електричкою до Стрия, далі - автобусом або автостопом до Розгірчого. Від центру села до монастиря - близько 20 хвилин пішки.

Що ще подивитись поруч

Річка Стрий - узбережжя ідеально підійде для пікніка чи купання.

Скелі Довбуша - якщо вам хочеться ще більше "карпатської містики".

Сколе, Сколівський водоспад "Кам'янка" - туристичні варіанти для гірського відпочинку, де можна подивитися на красу природи, походити місцевими ринками та ярмаркам, відвідати місцеву кухню.