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Почему нельзя купаться в Синевире: 5 причин, о которых не все знают

Вторник 01 июля 2025 21:35
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Почему нельзя купаться в Синевире: 5 причин, о которых не все знают Почему в озере Синевир нельзя купаться и даже мочить ноги (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Озеро Синевир - одно из самых известных природных чудес Украины, расположенное в самом сердце Карпат. Ежегодно сюда приезжает тысячи туристов, чтобы полюбоваться невероятными пейзажами и почувствовать дыхание дикой природы. Но несмотря на соблазн окунуться в кристальную воду, купание в Синевире строго запрещено.

Почему туристам купаться в озере Синевир строго запрещено, рассказывает РБК-Украина.

Синевир - часть национального парка

Озеро Синевир находится на территории Национального природного парка "Синевир". Это охранная зона, которая имеет заповедный статус.

Согласно правилам парка, купание, рыбалка, мытье посуды, использование химии в воде запрещены. Нарушение правил наказывается штрафом.

Почему нельзя купаться в Синевире: 5 причин, о которых не все знают

Синевирское озеро (фото: Википедия)

Объект международного значения

Синевир включен в список Рамсарской конвенции как водно-болотное угодье международного значения.

Это означает: озеро имеет чрезвычайную экологическую ценность, и любое вмешательство в его природные процессы может иметь негативные последствия для биоразнообразия.

Опасная температура и глубина

Даже в разгар лета температура воды в озере не превышает 13 градусов. Глубина достигает 22 метров.

Поэтому существует риск переохлаждения, судорог и утопления. В воде могут образовываться подводные водовороты. По словам местных, были случаи, когда люди исчезали в воде без следа.

Почему нельзя купаться в Синевире: 5 причин, о которых не все знают

Смотровая площадка на берегу (фото: Википедия)

Нарушение экосистемы

В Синевире водятся форель, раки, другие чувствительные к загрязнению виды. Кремы для тела, моющие средства или просто контакт человека с водой могут нарушить экологическое равновесие. Даже несколько видов купальников могут привести к изменениям в химическом составе воды.

Штрафы и ответственность

Согласно закону, за купание в Синевире может быть наложен штраф от 510 до 1700 гривен.

Если нанесен ущерб природе - больше. Кроме того, местные службы экоконтроля могут потребовать письменное объяснение и составить админпротокол.

Почему нельзя купаться в Синевире: 5 причин, о которых не все знают

Рак и мальки форели на дне озера (фото: Википедия)

Что можно, а что нельзя

Разрешено:

  • любоваться пейзажами
  • фотографировать
  • прогуливаться вокруг озера
  • сидеть на берегу

Запрещено:

  • купаться
  • ловить рыбу
  • жечь костры
  • использовать шампуни, мыло, кремы в контакте с водой

Почему нельзя купаться в Синевире: 5 причин, о которых не все знают

Синевир. Вид с горы Озерный Верх (Озерная) (фото: Википедия)

Уважение к природе - ключ к ее сохранению

Синевир - одно из немногих мест, где природа сохранилась почти в первозданном виде. Чтобы это продолжалось, важно не только любоваться красотой, но и не вмешиваться.

Купание в Синевире не просто запрещено - оно разрушает то, ради чего сюда приезжают тысячи людей.

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Ukraїner, официальная страница НПП "Синевир", "Карпаты Travel".

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