Как внутренний туризм изменил страну во время войны: что говорят путешественники

Внутренний туризм в Украине получил второе дыхание после карантина и не остановился даже во время полномасштабной войны.

Путешественники Макс Узол и Оля Манько в интервью РБК-Украина рассказали, что изменилось за последние пять лет.

Карантин как толчок для открытий

"Когда пять лет назад начался карантин, все подумали, что это конец света и поехать никуда нельзя. Однако эта ситуация дала мощный толчок для развития внутреннего туризма в Украине", - вспоминает Макс.

Именно тогда появилась их команда, которая начала показывать малоизвестные места внутри страны. После их видео локации быстро становились популярными.

"В прошлом году мы сняли лавандовое поле в селе Терновка, и уже через неделю мне позвонил хозяин поля, шутя, что мы "наделали" в селе такие пробки, что проехать стало невозможно", - рассказывает путешественник.

Макс Узол и Оля Манько (фото: личный архив)

Несмотря на войну - рост и новое качество

"За эти пять лет, даже несмотря на войну туризм на западе Украины вышел на достаточно высокий уровень", - говорит Макс.

Среди положительных изменений - новый формат экскурсий, гиды в костюмах, интерактивы, театрализованные программы. Также в регионах появились отели с сервисом, которому, по словам Макса, нет равных в других странах.

"Наконец-то мы поняли, что туризм - это тот двигатель, который делает место благополучным", - заключает путешественник.