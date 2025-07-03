"Самый вкусный воздух и самая красивая природа": тревел-блогеры назвали идеальное время для путешествий по Украине

Украина богата на природу и невероятные пейзажи, которые по-своему привлекают в разное время года. Однако есть лучшее время для путешествий, которое сделает вашу поездку максимально комфортной.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказали тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько.

Весна - самое "вкусное" время года

"Лучшее время года, чтобы увидеть и насладиться нашей природой, - это вторая половина апреля и май. Тогда все цветет, все начинает зеленеть. Во-первых, в это время самый полезный воздух. Во-вторых, он самый "вкусный". В-третьих, самая красивая Украина именно в период цветения", - говорит путешественник Макс.

Он также напоминает: Украина имеет выраженную сезонность, и именно это делает ее путешествия особенными.

"Мало кто осознает, но Украина имеет уникальный климат и выраженную сезонность: осень, зиму, весну, лето. Например, многие страны, расположенные возле экватора, или тропические страны не имеют этого", - говорит он.

Карпаты - место силы в любое время года

"У меня есть одно правило: в любой непонятной ситуации поезжай в Карпаты", - признается Оля.

Для нее горы - это "большой павербанк", который наполняет энергией даже после изнурительного периода. Особенно она любит Карпаты осенью, в межсезонье, когда мало людей и можно остаться наедине с природой.

"Часто местные говорят: "Приезжайте к нам набыться" - это значит наполниться природой, надышаться карпатским воздухом, поесть вкусной еды, пообщаться с невероятно гостеприимными людьми. Мое любимое место - Верховина. Недаром говорят, что это край, где сердце екает", - добавляет она.

Киевское море - топ в любое время года

Макс также делится особым местом вблизи столицы - Киевским морем.

"Это место поражает меня каждый раз, когда я там бываю. Дважды в год мы с друзьями выбираемся туда. Первое наше с Олей путешествие с палаткой было тоже туда. Мы провели несколько дней вместе на берегу этого прекрасного моря, катались на кораблике", - делится он.

Его поражает контрастность берегов - от пологих зеленых до обрывистых глинистых, и возможность отдохнуть активно: поплавать, заняться виндсерфингом или просто расслабиться с друзьями.