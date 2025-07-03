ua en ru
Чт, 03 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Самый вкусный воздух и самая красивая природа": тревел-блогеры назвали идеальное время для путешествий по Украине

Четверг 03 июля 2025 12:28
UA EN RU
"Самый вкусный воздух и самая красивая природа": тревел-блогеры назвали идеальное время для путешествий по Украине В какое время года лучше ехать в путешествие по Украине (фото: личный архив)
Автор: Юлия Гаюк

Украина богата на природу и невероятные пейзажи, которые по-своему привлекают в разное время года. Однако есть лучшее время для путешествий, которое сделает вашу поездку максимально комфортной.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказали тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько.

Весна - самое "вкусное" время года

"Лучшее время года, чтобы увидеть и насладиться нашей природой, - это вторая половина апреля и май. Тогда все цветет, все начинает зеленеть. Во-первых, в это время самый полезный воздух. Во-вторых, он самый "вкусный". В-третьих, самая красивая Украина именно в период цветения", - говорит путешественник Макс.

Он также напоминает: Украина имеет выраженную сезонность, и именно это делает ее путешествия особенными.

"Мало кто осознает, но Украина имеет уникальный климат и выраженную сезонность: осень, зиму, весну, лето. Например, многие страны, расположенные возле экватора, или тропические страны не имеют этого", - говорит он.

Карпаты - место силы в любое время года

"У меня есть одно правило: в любой непонятной ситуации поезжай в Карпаты", - признается Оля.

Для нее горы - это "большой павербанк", который наполняет энергией даже после изнурительного периода. Особенно она любит Карпаты осенью, в межсезонье, когда мало людей и можно остаться наедине с природой.

"Часто местные говорят: "Приезжайте к нам набыться" - это значит наполниться природой, надышаться карпатским воздухом, поесть вкусной еды, пообщаться с невероятно гостеприимными людьми. Мое любимое место - Верховина. Недаром говорят, что это край, где сердце екает", - добавляет она.

Киевское море - топ в любое время года

Макс также делится особым местом вблизи столицы - Киевским морем.

"Это место поражает меня каждый раз, когда я там бываю. Дважды в год мы с друзьями выбираемся туда. Первое наше с Олей путешествие с палаткой было тоже туда. Мы провели несколько дней вместе на берегу этого прекрасного моря, катались на кораблике", - делится он.

Его поражает контрастность берегов - от пологих зеленых до обрывистых глинистых, и возможность отдохнуть активно: поплавать, заняться виндсерфингом или просто расслабиться с друзьями.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Путешествия
Новости
Войска РФ "Шахедами" ударили по ТЦК в Полтаве: есть раненые и погибшие
Войска РФ "Шахедами" ударили по ТЦК в Полтаве: есть раненые и погибшие
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы